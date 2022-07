Les parents poursuivent TikTok, disant que des enfants sont morts après avoir vu le “Blackout Challenge”

La poursuite affirme que TikTok savait ou aurait dû savoir que son produit était « addictif », qu’il dirigeait les enfants vers des contenus préjudiciables et qu’il n’a pas pris de mesures significatives pour arrêter ces vidéos ou pour en avertir les enfants et les parents.

Les filles avaient 8 et 9 ans lorsqu’elles sont décédées l’année dernière après avoir visionné le défi, qui a encouragé les utilisateurs à s’étouffer jusqu’à ce qu’ils s’évanouissent, selon le procès, qui a été déposé jeudi devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles.

La plainte cite en particulier la page “Pour vous” de TikTok, qui, selon la plainte, montre un flux de vidéos sélectionnées par un algorithme développé par TikTok qui est basé sur la démographie, les “j’aime” et l’activité antérieure d’un utilisateur sur l’application. La poursuite demande des dommages-intérêts non spécifiés.

“TikTok doit être tenu responsable d’avoir poussé du contenu mortel à ces deux jeunes filles”, a déclaré Matthew P. Bergman, avocat fondateur du Social Media Victims Law Center, un cabinet d’avocats privé créé en novembre pour tenir les entreprises de médias sociaux responsables de nuire aux enfants. .

Une porte-parole de TikTok a déclaré que la société ne ferait aucun commentaire sur la poursuite des litiges. Mais la porte-parole a fait référence à une déclaration de décembre, lorsque le magazine People signalé qu’une mère de Pennsylvanie a déclaré que sa fille de 10 ans était décédée en tentant le défi de la panne d’électricité.

“Ce” défi “perturbant, que les gens semblent connaître de sources autres que TikTok, est bien antérieur à notre plate-forme et n’a jamais été une tendance TikTok”, a déclaré le communiqué, qui était lié à un rapport fédéral sur les décès dus à un «jeu étouffant» de 1995 à 2007. «Nous restons vigilants dans notre engagement envers la sécurité des utilisateurs et supprimerions immédiatement le contenu connexe s’il était trouvé. Nos plus sincères condoléances vont à la famille pour leur perte tragique. »

Les sites de médias sociaux comme TikTok promeuvent le contenu en fonction des préférences de l’utilisateur, a déclaré le Dr Lois Lee, membre du Conseil sur la prévention des blessures, de la violence et des poisons de l’American Academy of Pediatrics. Sans contrôle parental, les enfants peuvent être exposés à une gamme de contenus, y compris des vidéos qu’ils peuvent ne pas comprendre, a-t-elle déclaré.