Les parents peuvent élever des enfants prêts à rendre le monde meilleur

À l’adolescence, j’étais vraiment sérieux au sujet de faire le bien dans le monde. J’ai fait du bénévolat à ma bibliothèque locale et en tant que tuteur pour les élèves en difficulté. Lorsqu’un organisme de bienfaisance international est venu dans notre école et a fait une présentation sur les enfants affamés à l’étranger, je leur ai donné tout l’argent de mon déjeuner. J’étais le public cible de dizaines de présentations sur la façon dont, enfant, je pouvais faire le bien dans le monde – de la lutte contre le changement climatique à l’élimination de la faim dans le monde.

Maintenant, en tant qu’adulte avec mes propres enfants à élever, j’ai des sentiments profondément mitigés sur la façon dont tous ces messages moraux importants m’ont été enseignés et sur la façon dont je les vois transmis aux adolescents d’aujourd’hui. Je pense que nous pouvons faire mieux lorsque nous parlons aux enfants de la façon de faire le bien dans le monde.

Voici certaines choses que j’aurais aimé qu’on me dise, qui auraient été des conversations incroyables à avoir avec mes parents et qui m’auraient mieux équipé pour atteindre le vrai bien dans le monde en tant qu’adulte.

Soyez confus ouvertement et à haute voix, mais traitez également la confusion comme quelque chose qui peut être résolu

Trop souvent, les messages que j’ai reçus des adultes sur la façon de faire le bien dans le monde tombaient dans l’un des deux camps.

Un camp était plein de certitudes excessives, mais contradictoires : obsédé par découper des sacs en plastique en faveur des sacs réutilisables en tissu, ou me disant que je ne devrait pas achetez-en des en tissu si j’allais les perdre avant d’en avoir fait au moins 50 utilisations. On m’a dit de ne jamais utiliser de bouteilles d’eau en plastique à cause des produits chimiques, ou que le ceux en métal étaient encore pires pour l’environnement. J’ai eu des présentations simplifiées de situations géopolitiques comme le désormais tristement célèbre Kony 2012.



Évidemment, cela peut être désorientant et finalement désillusionnant. Si une situation est complexe et vous est présentée sans complexité, alors lorsque vous apprenez l’image complète, il est facile de perdre confiance même dans les parties qui sont vraiment simples.

L’autre camp (peut-être composé de vétérans désabusés du premier camp) avait tendance à aller trop loin dans l’autre sens, insistant sur le fait que rien n’avait vraiment d’importance et qu’il était impossible de savoir si une organisation faisait du bien. C’est là que j’ai entendu dire qu’il était inutile de donner de l’argent aux sans-abri car ils le gaspilleraient simplement en drogues, et qu’il était inutile de faire pression pour un changement politique car personne à Washington n’était digne de confiance, et aucun moyen de savoir si les organisations caritatives étrangères faisaient le monde un endroit meilleur pour les destinataires. Parfois, les gens me disaient ces choses voulaient que j’abandonne complètement. Parfois, ils voulaient juste que je “choisisse avec ton cœur!” plutôt que d’essayer de comprendre ce qui a fonctionné.

De toute façon, c’était aussi aliénant. Ce que je voulais entendre, c’est que mes questions étaient de bonnes questions et qu’il était possible d’y répondre. Nous pourrions chercher ce que les personnes sans domicile font avec de l’argent (elles ne dépense pas tout en drogue) et quelles organisations caritatives internationales sont les meilleures. Nous pouvions faire des recherches sur des questions qui étaient intéressantes et importantes pour nous. L’une des transitions les plus essentielles entre l’enfance et l’âge adulte est la transition entre être un consommateur de conseils, de connaissances et de sagesse et être un producteur de ces choses. Il peut être extrêmement stimulant de dire à un jeune : « Je ne connais pas la réponse, et peut-être que personne ne connaît la réponse, mais essayons de l’apprendre ». La connaissance n’est pas transmise d’en haut; il est produit, et les enfants méritent de voir et de faire partie de ce processus.

N’utilisez pas vos enfants pour détourner votre propre culpabilité, désespoir ou frustration – et apprenez-leur à reconnaître quand d’autres adultes le font

Certains militants adultes pour le climat en particulier avoir des relations avec les enfants d’une manière qui peut être très préjudiciable. Souvent, ils sont frustrés que notre société ait si peu fait contre le changement climatique. Ils considèrent donc leur propre génération comme sans espoir et disent que le seul espoir, ce sont les enfants, ce qui place un énorme fardeau sur les épaules de personnes qui commencent tout juste à déterminer leurs propres priorités.

Parfois, les enfants reçoivent des messages exagérés sur le changement climatique, comme le fait qu’ils mourront personnellement jeunes à cause du changement climatique, ce qui n’est généralement pas vrai. Quand je vois des enfants tenir des pancartes disant « Pourquoi devrais-je étudier pour un avenir que je n’aurai pas ? », je ne me sens pas inspiré par leur conviction ; Je me sens frustré que quelqu’un, probablement quelqu’un aux prises avec sa propre culpabilité et son anxiété face au changement climatique, ait dit aux enfants qu’il n’y avait pas d’avenir. Ce n’est pas une bonne façon de les inspirer à se battre pour cela ou une façon juste de leur permettre de fixer leurs propres priorités.

Inutile de dire que non seulement il y a un avenir, mais que les études sont l’un des meilleurs moyens pour un enfant de se positionner pour lutter contre le changement climatique. C’est sérieusement faire du tort aux enfants de les décourager de suivre les voies mêmes qui leur permettront de faire une différence dans le monde en leur disant qu’il n’y a pas de monde dans lequel faire une différence.

Nous avons tous nos moments de désespoir et de désespoir, mais les enfants ne sont pas équipés pour prendre ces expressions de frustration avec un grain de sel approprié. Ne leur mettez pas ça.

Prenez au sérieux les convictions morales de vos enfants

Les adolescents ont profondément ressenti des convictions morales. Ils peuvent devenir végétaliens, devenir des militants pour une cause sociale, se mettre en colère contre des problèmes, explorer la religion ou se déconvertir de la religion, exiger de savoir pourquoi votre famille ne donne pas tout son argent à des œuvres caritatives.

Je le sais parce qu’adolescent, je suis devenu végétarien, je suis devenu un altruiste engagé et efficace, je me suis beaucoup inquiété de intelligence artificiellea exploré l’observance juive, a fait son coming out en tant que lesbienne, a dépensé la plupart de mes économies pour essayer d’aider un ami dans une mauvaise situation familiale et – j’en suis sûr – a donné pas mal de cheveux blancs à mes parents.

Mais la chose cruciale est que rien de tout cela n’était une “phase”, il vaut mieux attendre patiemment. Je suis vraiment une lesbienne, maintenant mariée avec une femme merveilleuse. Nous invitons tous nos amis à nos dîners hebdomadaires de Shabbat. J’ai varié les détails exacts de mon alimentation au fil des ans, mais j’évite toujours la viande d’élevage industriel. Je suis toujours un altruiste efficace ; ma femme et moi donnons 30% de nos revenus collectifs aux meilleures organisations caritatives mondiales de santé que nous pouvons identifier. Si mes parents avaient vu ma vie changer radicalement et avaient décidé de m’en dissuader, ou de supposer que je les dépasserais, ils auraient raté le contact avec moi, leur enfant qui essayait de donner un sens à ses priorités morales et identité personnelle dans un monde confus.

Vous pourriez vous inquiéter si votre enfant change rapidement et adopte de nombreuses nouvelles priorités que vous ne comprenez pas. Et ils pourraient ne pas s’en tenir à toutes leurs nouvelles idées. Mais vous voulez entretenir une relation avec votre enfant réel, la personne en face de vous, et non avec une future version extrapolée de celui-ci.

Cela signifie valoriser la compassion, la curiosité, la générosité et la conviction qui ont conduit votre enfant sur tous les chemins qu’il parcourt, et cela signifie vraiment les écouter et apprendre à leurs côtés et d’eux. Ce sérieux et ce respect signifieront le monde pour vos enfants et les aideront à conquérir le monde.

