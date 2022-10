Les parents peuvent apprendre à repérer les symptômes de santé mentale lors de la présentation de Mendota High – Shaw Local

Les parents et les soignants peuvent apprendre les signes de la maladie mentale chez les jeunes lors d’une soirée éducative le mardi 25 octobre, organisée par Mendota High School et le Bureau régional de l’éducation. Ouverture des portes à 17h30, programme de 18h à 19h

La présentation mettra en évidence les symptômes de santé mentale et proposera des stratégies pour aider les élèves à gérer le stress. Des prix seront décernés aux participants et les soignants auront la chance de postuler pour une bourse d’études du YMCA en bien-être communautaire. Des agences locales de santé mentale et communautaires seront présentes avec des kiosques de ressources, notamment North Central Behavioral Health, Illinois Valley Youth Service Bureau, Community Health Partnership of Illinois, Safe Journeys, Illinois Valley Center for Independent Living, Life Balance Counseling, TriCounty Opportunities Council Arukah Institute of Healing/C5 Rural, Mendota YMCA et Graves-Hume Library, entre autres.