Les parents pensent que les enfants devraient être indépendants, avoir un téléphone et choisir leur propre coupe de cheveux à 12 ans, révèle une enquête

Les PARENTS pensent que les enfants devraient être indépendants dès l’âge de 12 ans, en leur permettant de choisir leur propre coupe de cheveux, d’obtenir un téléphone portable et de ne pas oublier de faire leurs propres devoirs.

Un sondage auprès de 750 parents et leurs enfants âgés de 6 à 16 ans a révélé que les mamans et les papas voient leurs enfants pouvoir utiliser seuls les transports en commun et être autorisés à aller dormir ou à passer des nuits loin de chez eux comme des signes de croissance.

Les parents pensent que les enfants devraient être autorisés à choisir leur propre coupe de cheveux à 12 ans Crédit : Getty

Mais les plus grands signes, disent-ils, sont d’aller à l’école à pied sans parent ou tuteur (21 %) et d’exprimer leurs propres opinions (21 %).

Lorsqu’il s’agit d’enfants qui développent leur propre liberté financière, les principaux signes sont que leur enfant choisit comment il dépense et épargne (29 %), qu’il a une carte de dépenses au lieu d’argent liquide (25 %) et qu’il obtient un emploi à temps partiel (25 %). pour cent).

Mais à l’approche d’une autre année scolaire et de nombreux jeunes sur le point de commencer l’école secondaire, 16 % des parents confrontés à cette situation craignent de « lâcher prise » et de leur donner plus de liberté.

Will Carmichael, PDG de NatWest Rooster Money, qui a commandé la recherche, a déclaré: «L’argent est une partie si importante de nos vies d’adultes, il est donc essentiel que les familles soient habilitées à aider les enfants à s’y habituer tôt.

« Et il est clair que les parents sont d’accord avec cela, 37 % d’entre eux souhaitant jouer un rôle actif pour aider leurs enfants à développer leur sentiment d’indépendance.

“Notre enquête a également montré qu’il est vraiment important de créer le bon cadre pour permettre aux enfants d’obtenir le niveau de liberté qu’ils souhaitent, tout en donnant aux parents l’assurance dont ils ont besoin, en particulier lorsqu’il s’agit de ces points d’inflexion chez un enfant (et un parent ! ) la vie.”

L’étude a également révélé que 20% des parents dont l’enfant atteint ses années d’école secondaire sont inquiets à l’idée qu’il se rende seul à l’école à pied, bien que presque le même nombre (21%) considère cela comme un indicateur de sa liberté.

Les autres inquiétudes les plus importantes concernaient l’abandon du contrôle, 21% craignant que leur enfant ne gère son propre argent à l’école.

20 % de plus se demandent avec qui les enfants se lient d’amitié et 19 % craignent que les amis de leur enfant ne les influencent pour qu’ils achètent des choses avec lesquelles ils ne sont pas à l’aise.

Il est également apparu que 21 % des enfants qui approchent de la prochaine étape de leur scolarité attendent avec impatience plus de liberté lorsqu’ils arrivent à ce stade.

Mais 24 % des parents disent qu’ils ne sont pas prêts à ce que leur tout-petit soit plus indépendant, tandis que 37 % attendent toujours avec impatience de l’aider à grandir plutôt que de le laisser partir.

La recherche a également révélé que 46 % des personnes interrogées estiment que les enfants d’aujourd’hui deviennent indépendants à un âge beaucoup plus jeune.

TOP 20 DES CHOSES QUI FERONT AUX PARENTS LE SENS DE LEUR ENFANT PLUS INDÉPENDANT : 1. Exprimer son opinion sur les choses 2. Aller à l’école à pied sans parent/tuteur 3. Gérer leurs dépenses et économiser leur argent 4. Obtenir un emploi à temps partiel 5. Se préparer eux-mêmes pour l’école 6. Avoir leurs propres intérêts qu’ils veulent poursuivre 7. Entrer seul dans un magasin pour acheter et/ou payer quelque chose 8. Être responsable de se souvenir de faire ses devoirs 9. Prendre les transports en commun sans parent/tuteur 10. Passer plus de temps avec leurs amis et moins de temps avec moi 11. Choisir ses propres tenues 12. Obtenir un téléphone portable 13. Choisir à quoi ils dépensent leur argent de poche sans rien demander 14. Avoir des corvées 15. Être autorisé à passer la nuit chez soi/passer la nuit loin de chez soi 16. Faire ses propres repas 17. Cuisiner un repas par eux-mêmes 18. Ouvrir un compte bancaire/compte de dépenses 19. Avoir une carte bancaire/dépenser au lieu d’utiliser de l’argent liquide 20. Résoudre ses propres conflits

Parmi ceux-ci, 38 % pensent que c’est parce qu’ils ont accès à plus de connaissances via Internet et les médias sociaux.

Tandis que 36 pour cent l’attribuent au fait que les mamans et les papas ont des conversations plus ouvertes et honnêtes avec leur progéniture.

Parmi les parents qui ont un enfant de 13 à 16 ans, 46 % ont donné à leur jeune encore plus d’indépendance monétaire en lui permettant d’avoir un emploi à temps partiel.

Pourtant, bien moins de la moitié (39 %) des personnes de ce groupe pensent que leurs enfants comprennent la valeur de l’argent.

Bien que trois parents sur quatre donnent actuellement à leur enfant une certaine forme d’argent de poche – qu’il soit «gagné» ou non – à raison de 17 £ par mois en moyenne.

La recherche, menée via OnePoll, a également révélé les choses sur lesquelles les parents seraient heureux que leurs enfants dépensent leur argent sans demander, notamment des livres (31%), des vêtements (21%) et même des friandises (22%).

TOP 10 DES CHOSES QUI PERMETTENT AUX ENFANTS DE SE SENTIR PLUS INDÉPENDANTS : 1. Aller à l’école à pied sans parent/tuteur 2. Prendre les transports en commun sans parent/tuteur 3. Rejoindre les réseaux sociaux / avoir mes propres comptes sur les réseaux sociaux 4. Avoir des corvées 5. Avoir un petit ami ou une petite amie 6. Faire mes propres déjeuners 7. Rester seul à la maison 8. Être autorisé à passer la nuit chez soi/passer la nuit loin de chez soi 9. Me préparer moi-même pour l’école (par exemple, préparer mon propre sac, mon déjeuner, etc.) 10. Être responsable de ne pas oublier de faire mes devoirs

Ce qui est une bonne nouvelle pour les jeunes, car 23 % aimeraient investir leur argent dans des vêtements sans vérifier avec maman ou papa au départ, ainsi qu’acheter des bonbons sans demander au préalable (23 %).

Il est également apparu que trois jeunes de 6 à 16 ans sur 10 pensent comprendre la valeur de l’argent, contre 36 % des parents qui diraient la même chose de leurs enfants.

Dr Linda Papadopoulos, une éminente psychologue du comportement de l’enfant, a ajouté : « La parentalité peut être l’une des expériences de vie les plus enrichissantes et les plus stimulantes et l’un des aspects les plus fondamentaux de la parentalité est d’aider les enfants à devenir autonomes.

“Cette transition de dépendre complètement de vous à être capable de faire des choix et des décisions qui alimentent leur bien-être émotionnel, physique et pratique est fondamentale pour leur confiance et leur développement sain.

“En tant que tel, apprendre à équilibrer notre besoin d’assurer la sécurité de nos enfants avec le besoin tout aussi important de les laisser se mettre au défi, essayer de nouvelles choses et expérimenter lentement l’indépendance est la clé.”