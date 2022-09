Les parents passent 260 heures par an à jouer avec leurs enfants – avec la danse et le coucou, certaines des activités les plus chronophages

Les PARENTS passent 1 300 heures – l’équivalent de plus de 54 jours complets – à jouer avec leurs enfants au cours de leurs cinq premières années, dont 95 heures à jouer à cache-cache et 100 autres à se cacher.

Une étude menée auprès de 1 000 parents d’enfants âgés de moins de cinq ans a révélé qu’ils passaient en moyenne un peu moins de 45 minutes par jour à jouer avec leur enfant, soit un total de 260 heures par an.

Les parents passent l’équivalent de 54 jours complets à jouer avec leurs enfants au cours des cinq premières années Crédit : © 2021 Mattel Inc.

Au cours de ces cinq premières années, 165 heures sont consacrées à la peinture, au dessin et aux activités créatives, et 185 heures supplémentaires sont consacrées à la lecture en commun.

Alors que plus de 187 heures sont consacrées au jeu imaginatif – une moyenne de près de 44 minutes chaque semaine.

Il est également apparu que 67% des parents estiment que des séances de jeu régulières sont «vitales» pour le développement de leur enfant, 69% citant cela comme important pour la santé et le bonheur de leur enfant.

Tandis que 53 % encouragent activement leurs enfants à jouer parce qu’ils pensent que cela les aide à « se connecter au monde qui les entoure ».

Et quatre sur 10 pensent même que cela peut avoir un impact direct sur la réussite future de leur enfant.

La recherche a été menée pour lancer un nouveau programme de jeu de Fisher-Price et Family Action, qui vise à aider les parents et les soignants à tirer le meilleur parti du jeu avec leurs enfants en transformant une session en une expérience d’apprentissage positive et précieuse.

Il est également apparu que près de sept sur 10 (68 %) considèrent les séances de jeu comme un moyen d’aider leurs enfants à exprimer leurs émotions tout en améliorant leurs compétences en communication.

Et 64 % estiment que cela les aide à atteindre les étapes clés de leur développement.

Lisa Lohiser, experte en développement de la petite enfance au Fisher-Price Play Lab, a déclaré: «La recherche a montré qu’il existe certainement un appétit pour aider leurs enfants à développer des compétences par le jeu.

“Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de jouer comme si vous étiez présent et engagé avec votre enfant, vous ne pouvez pas vous tromper.

“C’est un moyen naturel de développer des compétences telles que la résolution de problèmes, la créativité, le langage et la compréhension globale du monde.”

L’étude a également révélé qu’un parent sur 10 ne cherche jamais de nouvelles informations sur les avantages du jeu, comme ils pourraient le faire pour d’autres choses liées au bien-être de leur enfant, comme les aliments qu’ils devraient manger à quel âge ou des informations sur les vaccinations.

Et 56% ont déclaré avoir tendance à laisser leurs enfants diriger des sessions de jeu, selon les chiffres de OnePoll.

Mais 53% ont parfois du mal ou ont du mal à jouer, le manque de temps, la fatigue ou le manque d’énergie ou de créativité étant les principaux obstacles.

Et près d’un dixième (huit pour cent) se sentent trop gênés ou gênés, et 15 pour cent pensent qu’ils ne sont pas assez imaginatifs.

Cependant, 65 % souhaiteraient recevoir l’aide d’experts en développement de l’enfant, y compris des informations et des idées pratiques pour donner à leur enfant ce dont il a besoin pour tirer le meilleur parti du jeu.

Karen Woodcock, responsable de la petite enfance chez Family Action, a ajouté : « Vous ne pouvez pas sous-estimer le pouvoir du jeu.

“Mais ce pouvoir n’est libéré que lorsque nous n’essayons pas de transformer le jeu en travail et que nous reconnaissons plutôt la curiosité instinctive et l’enjouement des enfants”.

Le programme de jeu gratuit est disponible en ligne à partir d’aujourd’hui et comprend cinq modules qui abordent le « pourquoi » et le « comment » du jeu et son importance pour le développement de la petite enfance.

Il vise à aider les adultes à comprendre le rôle qu’ils peuvent jouer et propose des conseils et des activités rapides et simples à faire à la maison.