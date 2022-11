Les parents palestiniens craignent pour leurs enfants alors que Ben Gvir se soulève en Israël

Commentez cette histoire Commentaire

JÉRUSALEM – Rania Elias, une mère palestinienne de quatre enfants, n’a pas eu le temps de s’inquiéter des récentes élections en Israël, qui devraient produire le gouvernement le plus à droite de l’histoire du pays. Au lieu de cela, elle a cherché frénétiquement des mises à jour sur son fils, qui a été détenu par la police israélienne le mois dernier. Après avoir vu son adolescente battue par des officiers et emportée alors qu’elle saignait, Elias a déclaré qu’elle ne voyait pas beaucoup de différence entre les politiciens israéliens.

“La situation”, a-t-elle dit, “empire, jour après jour”.

En réponse à une série d’attaques palestiniennes qui ont commencé au printemps, les forces israéliennes ont mené des raids presque nocturnes en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. Le gouvernement israélien dit qu’il cible les milices nouvellement formées. Les autorités palestiniennes ont qualifié la répression de punition collective et affirment que les enfants sont de plus en plus pris dans le filet.

Près de 130 mineurs palestiniens étaient en prison pour des raisons de sécurité fin septembre, selon les statistiques du service pénitentiaire israélien. Le total annuel à ce jour – y compris les mineurs détenus pendant au moins plusieurs heures – est sans aucun doute beaucoup plus élevé. Soixante-treize pour cent des enfants palestiniens détenus par Israël l’année dernière ont déclaré avoir été victimes de violences physiques, un record absolu, selon Military Court Watch, un groupe de surveillance basé dans la ville cisjordanienne de Ramallah.

Alors que l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu se prépare à revenir au pouvoir avec l’aide de l’extrême droite israélienne, les familles palestiniennes disent que les avertissements bien répétés à leurs enfants concernant les relations avec les forces de sécurité israéliennes ont pris une nouvelle urgence.

Isa Kussba, 46 ans, vit avec sa femme, sa fille de 14 ans et son fils de 16 ans dans le camp de réfugiés de Qalandia, près de Ramallah. Le camp est adjacent au point de contrôle militaire le plus fréquenté d’Israël, où des milliers de journaliers de Cisjordanie entrent en Israël et où les raids nocturnes des forces israéliennes se multiplient.

Kussba dit à ses adolescents de faire attention aux soldats israéliens, surtout s’ils sont arrêtés à un poste de contrôle. « Je leur dis, restez calmes, ne bougez pas. Parce que tout type de mouvement, et ils leur tireront dessus », a-t-il déclaré.

Mais les parents palestiniens ne peuvent pas faire grand-chose pour se préparer aux incursions israéliennes au milieu de la nuit.

Le 18 octobre, le plus jeune enfant d’Elias, Shadi, 16 ans, a été arrêté par la police israélienne lors d’une descente matinale à leur domicile dans le quartier de Beit Hanina à Jérusalem-Est. Des agents en civil ont présenté à Elias et à son mari, le compositeur Suhail Khoury, un mandat d’arrêt en hébreu qu’ils ne pouvaient pas lire, a-t-elle dit, puis ont battu Shadi dans sa chambre et l’ont traîné hors de la maison, laissant une traînée de sang sur le sol.

Les policiers n’ont pas dit aux parents de Shadi de quoi il était accusé ni où ils l’emmenaient, a déclaré Elias. Ce n’est qu’après six audiences au tribunal qu’elle a appris que son fils était accusé d’avoir fait partie d’un groupe qui lançait des pierres sur la voiture d’une famille israélienne pendant la fête juive de Souccot – aucun blessé n’a été signalé lors de l’incident.

Shadi a été inculpé pour avoir jeté des pierres et attaqué des policiers sur la base de “preuves contre lui”, a déclaré un porte-parole de la division de Jérusalem de la police israélienne au Washington Post. Il n’a pas précisé quelles étaient les preuves. Elias dit que son fils n’a pas lancé de pierres et que ce sont les officiers qui attaquaient Shadi, et non l’inverse.

« Nous sommes traumatisés par la situation, à partir du moment où nous avons vu notre enfant être battu comme ça et nous nous sommes sentis impuissants à faire quoi que ce soit pour le soutenir ou le sauver », a déclaré Elias, qui dirige un important centre culturel palestinien à Jérusalem.

En Cisjordanie, pendant ce temps, 2022 est en passe d’être l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens depuis que les Nations Unies ont commencé à suivre les décès en 2005. Au moins 28 Palestiniens de moins de 18 ans ont été tués jusqu’à présent cette année, contre 17 en 2021, selon les données de l’ONU. Plus de 800 mineurs ont été blessés. Les Nations Unies ont exprimé le mois dernier leurs inquiétudes sur le fait qu’Israël utilise une force excessive contre les enfants.

Des groupes de défense des droits disent qu’Israël est régulièrement viole le droit international dans son traitement des mineurs palestiniens en détention, notamment en les maltraitant physiquement et verbalement et de ne pas les informer de leurs droits.

« La détention et l’arrestation des personnes impliquées dans la commission de crimes sont effectuées conformément à la loi, tout en protégeant les droits et la santé des détenus », a déclaré l’armée israélienne au Post.

Mais les parents palestiniens vivent dans la peur que leurs enfants soient entraînés dans un raid israélien, détenus à un poste de contrôle ou abattus par les forces israéliennes, a déclaré Maysam Jahajha, directrice exécutive du Centre pour la culture et le développement de l’enfant au camp de Qalandia.

Jahajha ne laisse pas ses enfants de 5 et 8 ans se rendre à l’école à pied de peur d’être pris pour cible en chemin. Lorsque la famille visite Jérusalem, elle explique à son fils, qui a peur des soldats israéliens, qu’ils doivent passer par des points de contrôle car ils vivent sous occupation, dans un camp de réfugiés qui “n’est pas notre maison”.

Elle et son mari ont envisagé de quitter le pays pour protéger leurs enfants.

« Une mère passe sa vie à élever ses enfants pour devenir étudiante à l’université », dit-elle. “Mais à la fin, en un clin d’œil, elle les perd.”

Après les élections de la semaine dernière, de nombreux parents palestiniens s’inquiètent de la situation deviendra plus volatil. Netanyahu a remporté une victoire décisive, merci en grande partie à la popularité croissante de ses alliés sionistes religieux d’extrême droite, et d’un homme en particulier – Itamar Ben Gvir.

Le parti Jewish Power de Ben Gvir est le descendant politique du parti d’extrême droite Kach, qui a été banni de la Knesset pour être raciste et antidémocratique. Ben Gvir a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine contre les Arabes et a été exempté du service militaire obligatoire dans sa jeunesse après avoir menacé le Premier ministre Yitzhak Rabin pour avoir tenté de faire la paix avec les Palestiniens. Rabin a été assassiné par un ultranationaliste israélien trois semaines plus tard.

Maintenant, Ben Gvir est susceptible de devenir le prochain ministre de la sécurité publique d’Israël, responsable de la police, des prisons et de la sécurité autour des sites religieux de Jérusalem, qui ont longtemps été points chauds du conflit israélo-palestinien.

Il a appelé à donner à la police et aux soldats une plus grande latitude pour utiliser des balles réelles et à les protéger des poursuites pénales pour avoir tué ou blessé des Palestiniens.

“Israël tend vers le radicalisme, donc je m’attendais à ce qu’il gagne”, a déclaré Ibrahim Khalif, 53 ans, plombier à Ramallah avec quatre enfants âgés de 10 à 23 ans. “Avec Ben Gvir, les choses vont empirer.”

L’ascension de Ben Gvir a été alimentée par les colons israéliens, qui aujourd’hui, forts d’un demi-million de personnes et en pleine croissance, sont au cœur de l’establishment politique israélien. La fortification de l’occupation vieille de 55 ans – considérée comme illégale par une grande partie de la communauté internationale – est essentielle pour faire à nouveau d’Israël « les propriétaires de ce pays », selon les termes de la devise de campagne de Ben Gvir.

Ayed Abu Eqtaish, directeur du programme de responsabilisation pour Defence for Children International dans les territoires palestiniens, a déclaré que, parmi ses voisins, il y a une crainte que l’adhésion de Netanyahu à l’extrême droite ne « mette toute la région au bord de nouvelles explosions ».