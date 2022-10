Les parents ont mis en garde contre un changement majeur dans les heures d’école qui affecterait les emplois des familles de travailleurs et « trahirait » les enfants

Les ÉCOLES ont averti les parents qu’ils pourraient introduire une semaine de quatre jours en raison de budgets serrés.

Les horaires seront également restreints et plus de la moitié prévoient de réduire le personnel et d’augmenter la taille des classes.

Les écoles pourraient introduire une semaine de quatre jours Crédit : Getty

Mais les groupes de parents ont critiqué les plans, affirmant que cela affecterait les emplois des familles de travailleurs et trahirait les enfants, rapporte le Daily Mail.

Arabella Skinner, directrice du groupe de pression parentale UsForThem, a ajouté: “Les parents sont désespérés quant à ce que cela signifie pour l’éducation de leurs enfants, et aussi à l’impact que cela aura sur leur capacité à conserver leur emploi alors que nous entrons dans une crise du coût de la vie .”

Quelque 40 % des écoles envisagent de réduire le programme scolaire tandis que 98 % ont déclaré qu’elles devront faire des économies.

Le secrétaire général de l’ASCL, Geoff Barton, a exhorté le gouvernement à donner la priorité à l’éducation dans ses plans de financement.

Il a ajouté: “Les chefs d’établissement de cette enquête utilisent des mots tels que catastrophique et dévastateur pour décrire la situation financière à laquelle ils sont confrontés et l’impact sur leurs élèves.”

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré: “Nous comprenons que les écoles sont confrontées à des pressions sur les coûts, c’est pourquoi nous leur fournissons cette année 53,8 milliards de livres sterling de financement de base, y compris une augmentation de trésorerie de 4 milliards de livres sterling pour cet exercice.”

Ils ont déclaré que les écoles devraient prévoir d’offrir le minimum de 32,5 heures par semaine, soit 190 jours d’enseignement par an.

La semaine dernière, il a été révélé que près de 90% des écoles risquaient de faire faillite l’année prochaine.

La moitié des écoles devraient être dans le rouge cette année et on craint que le personnel enseignant et de soutien essentiel ne soit perdu en conséquence.

Des classes plus grandes, des options de programme réduites et moins de soutien pour les étudiants en seront également une conséquence, ont averti les chefs.

Les chefs et les dirigeants des académies ont déclaré que de nouvelles réductions de dépenses proposées en pousseraient beaucoup à bout.

Et une augmentation des salaires des enseignants, qui est de 5% pour la plupart et toujours inférieure à l’inflation, est considérée comme essentielle mais mettra également les écoles en difficulté.

Paul Whiteman, secrétaire général de l’Association nationale des chefs d’établissement, a déclaré à l’Observateur : « Il n’y a plus de solutions faciles.

« Les écoles sont coupées jusqu’à l’os. Cela signifiera réduire les heures d’enseignement, les assistants d’enseignement et les enseignants.