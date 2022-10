Les parents ont encore le temps de demander un crédit d’impôt pour enfants pouvant atteindre 3 600 $

En savoir plus sur la boîte à outils de l’investisseur : Comment se qualifier pour 10 000 $ = plus en incitations climatiques fédérales Suggestions de portefeuille des conseillers au milieu des craintes de récession Le revenu de sécurité supplémentaire est insuffisant

Des paiements mensuels anticipés allant jusqu’à 300 $ par enfant ont été déployés l’année dernière. Les sommes restantes étaient disponibles en déposant des déclarations de revenus cette année.

Notamment, le crédit bonifié est entièrement remboursable et mis à la disposition des parents dont les revenus sont faibles ou nuls pour l’année. Le crédit plus généreux a contribué à inciter les réduction la plus importante de la pauvreté des enfants entre 2020 et 2021, selon les récentes données du recensement.