Les parents ont dit de «faire pousser leurs jambes et de marcher» jusqu’à l’école primaire dans la rangée du conseil à cause du chaos de la circulation à l’extérieur des portes

On a dit aux PARENTS de «faire pousser une paire de jambes» et de marcher jusqu’à l’école primaire de leurs enfants d’affilée en raison du chaos de la circulation à l’extérieur des portes.

Un conseiller a fait ce commentaire en s’en prenant aux parents et aux élèves de l’école primaire Chancellor Park à Chelmsford, dans l’Essex, après que des résidents à proximité se soient plaints.

Un conseiller a dit aux parents de «faire pousser une paire de jambes et de marcher» pendant la course de l’école Crédit : Getty

Les tensions ont augmenté entre l’école, les voisins et les parents car deux classes de l’école sont situées en bas de la rue dans des salles de classe temporaires.

À cause de cela, les résidents se sont plaints des perturbations causées par les parents conduisant vers et depuis l’école de Chelmer Village.

Cette semaine, il a été révélé que l’école avait demandé à planifier le maintien de la salle de classe temporaire pendant encore cinq ans.

Et aujourd’hui, le conseiller Dave Harris, membre de la planification, s’en est pris aux parents et a proposé une solution au chaos de la circulation.

Il a déclaré: “C’est un problème permanent, n’est-ce pas – se garer à l’extérieur des écoles? Cela se produit pendant une heure le matin et une heure le soir et c’est Bedlam.

“Et je pense que nous devrions soutenir ces initiatives de l’école en dehors de ce permis de construire.

“Je me demande simplement si les lignes rouges sont probablement une option plus que les jaunes. Grandir et paire de jambes et marcher jusqu’à l’école.

“Désolé d’être franc. Et pour les quelques-uns qui ne peuvent pas marcher ces quelques mètres supplémentaires, il devrait y avoir des installations pour handicapés au sein de l’école.”

Cela survient alors que The Sun a révélé la semaine dernière que les parents étaient furieux après que les chefs de conseil aient installé des caméras espions pour les empêcher de se garer devant leur autre école.

Les mamans et les papas ont été plongés dans le “chaos” à l’école primaire Sneyd Academy à Stoke, Staffs., Où une nouvelle route rouge les menace désormais d’amendes de 70 £.

Ils fulminent que les lignes rouges – interdisant de s’arrêter – signifient qu’ils ne peuvent pas s’approcher suffisamment de l’école pour déposer leurs enfants.

Et les nouvelles mesures sévères, conçues pour attraper les parents qui enfreignent les règles, ont déjà commencé à provoquer des jours de « chaos » dans la nouvelle année.

​​Maman Sadia Begum, 33 ans, a déclaré: “C’est un cauchemar absolu d’essayer de récupérer mes enfants.

“Hier, je me suis garé sur le cul-de-sac que j’avais toujours utilisé pour déposer mes enfants.

“Je n’avais pas réalisé que c’était interdit jusqu’à ce que les résidents sortent et commencent à m’attaquer.”

Elle a ajouté : « Je comprends leur colère mais où puis-je me garer ? Je n’habite pas à proximité donc ce n’est pas comme si je pouvais marcher jusqu’à l’école.”