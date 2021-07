Les parents ont des questions au milieu d’orientations confuses

Je suis la rédactrice en chef de USA TODAY, Nicole Carroll, et voici The Backstory, un aperçu de nos plus grandes histoires de la semaine. Si vous souhaitez recevoir The Backstory dans votre boîte de réception chaque semaine, inscrivez-vous ici.

Chrissie Thompson était stressé.

Elle a deux enfants de 3 et 5 mois. Elle et son mari sont vaccinés contre le COVID-19, mais les enfants ne peuvent pas encore se faire vacciner. Ils essayaient de faire des projets d’été et se demandaient quoi faire lorsque les parents sont protégés mais pas les enfants.

« Par exemple, une grande chose pour moi était de savoir s’il était sûr de voler avec des enfants non vaccinés », a-t-elle déclaré.

« Il m’a semblé qu’une grande partie du pays rouvrait et se dirigeait vers le meilleur été de tous les temps, et des familles comme la mienne étaient laissées pour compte. »

Julia Thompson inquiète d’emmener ses enfants dans des magasins avec des adultes non masqués. Son enfant de 5 ans a mis « obtenir mon vaccin COVID » sur sa liste d’objectifs d’été, juste après « apprendre à s’arrêter sur mon vélo ».

Michelle Maltais cherchait juste des conseils pour ses enfants, âgés de 7 et 10 ans, alors que son état d’origine, la Californie, rouvrait, « ce qui m’envoie en mode ermite et mon mari est prêt à arracher des masques et à danser dans les rues ».

Chrissie Thompson est la rédactrice en chef de USA TODAY sur l’éducation. Julia Thompson et Maltais sont rédactrices en chef pour Money, Tech and Travel. Tous étaient frustrés par le manque d’informations cohérentes. « Peut-être que nous pouvons faire quelque chose à ce sujet », pensa Chrissie Thompson – et rassembla une équipe pour y arriver.

Les journalistes ont contacté cinq experts médicaux et leur ont posé des questions sur 10 scénarios dans lesquels les parents sont vaccinés et les enfants ne le sont pas. Quel est le risque sur une échelle de 1 à 10 ? Cette semaine, ils ont rapporté le facteur de risque médian pour chaque question.

Ils ont posé des questions sur tout, de la natation dans les piscines publiques (un faiblefacteur de risque de 3) à s’asseoir dans une salle de cinéma complète avec la plupart ne portant pas de masques (facteur de risque de 5) à une réunion de famille à l’intérieur où la plupart des gens ne sont pas vaccinés et démasqués (risque élevé: 9).

« Lorsque les résultats de l’enquête d’experts sont revenus, notre discussion en équipe a explosé avec des parents soulagés disant qu’ils étaient si heureux d’avoir des conseils sur telle ou telle activité », a déclaré Chrissie Thompson. « Et je viens de descendre d’un avion avec mes deux enfants – facteur de risque de 3 ! (4 pour le bébé) – donc c’était un tel soulagement d’avoir quelques informations sur les risques à peser avant ce voyage. »

Certains soutiennent que les enfants tombent rarement gravement malades à cause de COVID-19, alors pourquoi s’inquiéter? Les enfants représentent 2,2 % des hospitalisations (plus de 18 500) et 0,07 % du total des décès (344). Mais, disent les parents, vous ne savez pas si ce sera votre enfant.

« Il n’y a pas de précurseur pour savoir si vous allez développer une maladie grave à cause de COVID, si vous allez développer un long COVID », a déclaré journaliste santé Adrianna Rodriguez. « Tu laisses vraiment ça au hasard. Et aucun parent ne veut prendre ce risque s’il peut l’éviter. »

Bien que les maladies graves dues au COVID-19 soient rares chez les enfants, il s’agit toujours de l’une des maladies respiratoires pédiatriques les plus mortelles.

Plus d’enfants sont hospitalisés pour la grippe pendant une saison grippale normale que pour la COVID-19. Il y a 32 à 92 hospitalisations pour 100 000 cas de grippe, contre 22 hospitalisations pour 100 000 cas de COVID-19, a rapporté Rodriguez cette semaine. « Il y a moins de décès dus à la grippe. Une saison grippale normale compte 110 à 192 décès dus à la grippe chez les enfants, alors que plus de 300 enfants sont morts du COVID-19. »

Journaliste en éducation Erin Richards souligne que les enfants qui contractent le virus (y compris ceux qui ne présentent aucun symptôme) sont moins susceptibles que les adultes de le propager, mais ils le peuvent toujours.

« Les virus veulent vivre et continuer à survivre », a-t-elle déclaré. « Et donc si les enfants ne tombent pas nécessairement très malades, mais propagent cette variante à plusnon vacciné personnes, nous offrons essentiellement au virus plus d’opportunités de persister et de devenir potentiellement encore plus contagieux. »

Et la variante delta se répand rapidement. Les États-Unis signalent à nouveau plus de 1 000 nouvelles infections à coronavirus chaque heure, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins pour la semaine se terminant mercredi. (Les totaux ne représentent qu’environ 10 % des chiffres signalés au cours de la pire semaine de janvier.)

« Parce que c’est la variante la plus contagieuse à ce jour sur la base de toutes les données que nous avons accumulées jusqu’à présent, nous nous attendons à voir une transmission plus rapide de ce virus des adultes et des adolescents aux enfants », a déclaré le Dr James Versalovic, pathologiste en chef et pédiatre en chef par intérim au Texas Children’s Hospital.

En effet, les enfants représentent un pourcentage plus important de tous les cas de COVID-19.

Globalement, les enfants représentent 14 % (plus de 4 millions) des cas. Mais la semaine dernière, les enfants représentaient 22,3% (19 482 sur 87 374) des cas signalés chaque semaine, selon les données de l’American Academy of Pediatrics.

Les enfants ne représentent que 16 % de la population.

Pendant ce temps, au Tennessee, le gouvernement de l’État a réduit ses efforts pour vacciner les mineurs contre le coronavirus.

Journaliste santé Brett Kelman du Nashville Tennessean, qui fait partie du réseau USA TODAY, a annoncé mardi que le ministère de la Santé du Tennessee arrêtait toute vaccination des adolescents – pas seulement pour le coronavirus, mais toutes les maladies – après la pression des législateurs de l’État républicain.

Il a supprimé un dépliant de son site Web et de ses médias sociaux qui disait: « Tennessean 12+ éligible pour les vaccins. Donnez une chance aux vaccins COVID-19. »

Le ministère de la Santé a ordonné à son personnel de ne faire « aucune sensibilisation proactive concernant les vaccins de routine » et « aucune sensibilisation concernant le vaccin contre le VPH », et aucune planification préalable des événements de vaccination contre la grippe dans les écoles.

De plus, le département n’enverra plus de cartes postales rappelant aux adolescents de recevoir leur deuxième dose de vaccin. Au lieu de cela, des cartes seront envoyées aux adultes afin que les rappels ne soient pas « potentiellement interprétés comme une sollicitation envers des mineurs. » Le département arrêtera les événements de vaccination COVID-19 sur la propriété de l’école, y compris les cliniques qui vaccinent également les adultes.

Kelman a expliqué comment les choses en étaient arrivées à ce point.

Le retour en arrière a commencé, a-t-il déclaré, après que le chef de la vaccination de l’État, le Dr Michelle Fiscus, a envoyé une lettre aux prestataires de soins médicaux expliquant la «doctrine des mineurs matures» de l’État, un mécanisme juridique par lequel ils sont autorisés à vacciner les mineurs de 14 ans et plus sans le consentement des parents si le les adolescents répondent à la définition de « mineur mature » ​​dans la loi du Tennessee. Fiscus répondait aux questions des prestataires. La doctrine a été établie en 1987 et était sur le site Web du ministère de la Santé depuis au moins 2008.

La lettre, ainsi que les dépliants sur les réseaux sociaux, ont mis en colère les législateurs conservateurs qui ont éclaté lors d’une audience à la mi-juin, a déclaré Kelman. « Ils ont amené le ministère de la Santé du Tennessee là-bas et les ont poursuivis et les ont accusés de faire pression sur les enfants et de les armer fortement pour qu’ils se fassent vacciner, en contournant les parents. »

Même si, a-t-il rapporté, lors de l’audience du 16 juin, « la commissaire à la santé, le Dr Lisa Piercey, a déclaré qu’à sa connaissance, la doctrine n’avait été invoquée que huit fois cette année. Trois de ces cas concernaient ses propres enfants, qui ont été vaccinés alors qu’elle était à travail. »

Après cette audience, a déclaré Kelman, le ministère de la Santé « a commencé à annuler très discrètement certaines choses, d’abord ils ont supprimé certains messages Twitter et dépliants Facebook qu’ils savaient que les législateurs avaient vus. Parce qu’ils les avaient en fait retenus pendant l’audience comme exemples de pression des pairs. »

Le chef de la vaccination, Fiscus, a été licencié. « J’ai été licenciée pour avoir fait mon travail parce que certains de nos politiciens ont adhéré à la campagne de désinformation anti-vaccin plutôt que de prendre le temps de parler avec les experts médicaux », a-t-elle écrit dans un communiqué.

Il y a eu une réaction nationale au retour en arrière. Que disent les législateurs qui l’ont lancé ? Kelman dit qu’ils ne parlent pas.

Et comment se porte le Tennessee (38% complètement vacciné) ? Son taux d’infections a triplé au cours des trois dernières semaines – l’une des plus fortes augmentations aux États-Unis.

Nicole Carroll est la rédactrice en chef de USA TODAY.