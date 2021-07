Les parents modernes veulent que leurs enfants les considèrent comme des amis, révèle un sondage

Les parents MODERNES veulent que leurs enfants les considèrent comme des amis – 73 pour cent préférant « jouer et plaisanter » plutôt qu’un style de garde d’enfants plus strict.

Une enquête menée auprès de 2 000 parents britanniques, 1 000 avec des jeunes de moins de 16 ans et 1 000 avec des enfants de plus de 30 ans, a révélé des différences marquées dans l’éducation de leurs enfants.

Il a révélé que 87% des parents d’aujourd’hui pensent qu’avoir une relation ludique avec leur enfant est bon pour leur santé mentale.

Et les trois quarts ne s’attendent pas à ce que leur enfant adopte un comportement optimal car ils veulent qu’il s’amuse.

Cependant, dans l'enquête commandée par le fabricant de bonbons MAOAM, seuls 37% des parents plus âgés considéraient leur enfant comme un copain quand ils grandissaient.

Et la génération plus âgée a déclaré que ce style de supervision ludique amène les enfants avec un manque de respect (29 pour cent) et que l’enfant ne connaîtra pas de limites lorsqu’il grandira (45 pour cent).

Un quart des mamans et des papas d’il y a des décennies ont même déclaré que traiter les enfants comme des amis est un style parental « paresseux », tandis qu’un cinquième affirme que cela montre un manque d’assurance.

Cependant, l’experte parentale Sue Atkins, travaillant avec MAOAM, n’est pas d’accord. Elle a déclaré: « ‘Être un parent joueur et positif est important car ils créent des souvenirs qui durent toute une vie.

TECHNIQUES PARENTALES COMMUNES AUJOURD’HUI 1. Récompenser un bon comportement 2. Donner à votre enfant suffisamment d’indépendance pour qu’il apprenne de ses erreurs 3. Prendre du temps pour la bêtise et le jeu avec votre enfant 4. Faire de la place pour le temps de connexion 5. Les aider à étiqueter et à identifier leurs sentiments 6. Utiliser un mauvais comportement comme une opportunité d’apprentissage 7. Ignorer la désobéissance légère 8. Leur permettre de manger quand ils veulent 9. Ne pas se fâcher s’ils rentrent à la maison plus tard que prévu 10. Leur permettre de manger où ils veulent

« Les enfants ont vécu une période très difficile au cours de la dernière année, donc être un parent détendu, confiant et connecté aide les enfants à se sentir nourris, soutenus et compris, ce qui est bon pour leur bien-être et leur santé mentale.

« Cela aide les parents à former un lien fort qui jette les bases solides d’une relation parent-enfant vraiment aimante qui dure toute une vie. »

L’étude a révélé que les techniques parentales généralement déployées dans le passé consistaient à enseigner le respect à leurs aînés (62 %), à leur confier des tâches ménagères (49 %) et à les envoyer dans leur chambre (41 %).

Il y a des années, les enfants étaient également encouragés à manger avec tout le monde en famille (46 %), à avoir une heure de coucher stricte (40 %) et l’échouage serait la punition pour un mauvais comportement (35 %).

Trois pour cent ont même admis qu’un enfant devrait être «vu et non entendu».

À l’opposé, les parents modernes sont plus susceptibles de récompenser un bon comportement (54 %), de leur donner l’indépendance nécessaire pour apprendre de leurs erreurs (48 %) et de consacrer du temps à la bêtise et au jeu (46 %).

Alors que les mamans et les papas d’aujourd’hui sont heureux d’ignorer la désobéissance légère (30 %) et de laisser les enfants manger où et quand ils veulent (17 et 13 % respectivement).

Avec près des deux tiers admettant jouer des tours et des farces inoffensifs à leur progéniture pour le plaisir.

L’enquête, commandée par OnePoll, a révélé en revanche que plus de la moitié des parents plus âgés interrogés s’attendaient à ce que leurs enfants adoptent toujours le meilleur comportement.

Et 26% ont déclaré qu’ils seraient déçus si leur fils ou leur fille devenait espiègle.

TECHNIQUES PARENTALES COMMUNES IL Y A 30 ANS Enseigner le respect des aînés 2. Respectez la règle « vous n’obtenez pas tout ce que vous voulez » 3. Leur donner des tâches ménagères à faire à la maison 4. Insister pour que tout le monde mange ensemble 5. Bonne discipline 6. Les envoyer dans leur chambre 7. Fixer une heure de coucher stricte 8. Insister sur des excuses 9. Mise à la terre 10. Crier quand ils sortent de la ligne

Harriet Hogge a déclaré : « Chez MAOAM, nous encourageons les parents à s’amuser avec leurs enfants.

« C’est tellement agréable de voir les résultats de cette enquête révéler que les parents prennent du temps pour la bêtise et le jeu à la maison et croient que cela encourage la santé mentale positive de leurs enfants. »

Sue Atkins a ajouté : « C’est vraiment génial de voir que les parents s’amusent et restent dans l’instant avec leurs enfants. La parentalité ludique est bonne pour toute la famille car elle soulage la tension, l’anxiété et le stress et crée de bons souvenirs.