Les parents ‘mettent une pression énorme’ sur les enseignants pour qu’ils changent de classe

Les enseignants ont été soumis à une pression énorme de la part des parents espérant améliorer les notes de leurs enfants, a déclaré le secrétaire fantôme à l’éducation.

Dans un discours liminaire au Festival de l’éducation, Kate Green a expliqué au public qu’elle avait entendu « trop » de rapports de chefs d’établissement sur la pression que les parents exerçaient sur les enseignants pour améliorer les notes.

« Les jeunes et leurs parents se demandent s’ils obtiendront les notes dont ils ont besoin pour la prochaine étape de leur vie, que ce soit à l’université, au collège, en apprentissage ou en milieu de travail », a-t-elle déclaré.

« Les étudiants ont passé des années à travailler sur ce point, mais ils craignent que tout leur travail acharné ne soit bouleversé par un autre été de chaos des examens que tout le monde, sauf il semble que le gouvernement, pourrait voir venir il y a des mois. »

Elle a ajouté que les enseignants de tout le pays étaient «désespérés de faire la bonne chose» pour leurs élèves dans ces circonstances «incroyablement difficiles».

Elle a déclaré que l’absence d’un plan crédible du gouvernement était responsable d’avoir placé une part importante de cette pression sur les enseignants et de créer un environnement propice à l’animosité entre les enseignants, les élèves et les parents.

« Alors que le gouvernement a déclaré qu’il soutenait les enseignants et les soutenait tout au long du processus, la réalité est qu’ils (les enseignants) ont été laissés pour compte d’un système dont je crains énormément qu’il ne puisse être équitable », a-t-elle déclaré. .

« J’ai entendu trop de rapports d’enseignants et de chefs d’établissement préoccupés par l’énorme pression exercée par les parents pour qu’ils modifient les notes s’ils ne sont pas satisfaits de la note attribuée à leur enfant. »

Mme Green avait entendu des plaintes d’élèves sur les différentes manières dont ils avaient été évalués, à la fois dans les écoles et au sein de celles-ci.

« J’ai entendu des étudiants comparer leurs notes sur les différentes manières dont ils ont été évalués.

« Le manque de cohérence, non seulement d’une région à l’autre ou d’une école à l’autre, mais même au sein des écoles individuelles, est vraiment frappant et préoccupant. »

« Cela aggrave l’expérience d’apprentissage inégale que les étudiants ont eue au cours des 15 derniers mois, car certaines parties du pays ont été frappées encore et encore par les restrictions de Covid, car certains étudiants ont été renvoyés chez eux encore et encore pour s’isoler, et certains manquaient de ressources pour un apprentissage efficace à la maison.

Les commentaires du secrétaire fictif interviennent alors que les enseignants de toute l’Angleterre ont finalisé les notes des élèves GCSE et A-level alors que les examens d’été ont été annulés pour la deuxième année consécutive, en raison des perturbations causées par la pandémie.

Les notes finales sont désormais basées sur un éventail de preuves, notamment des examens blancs, des cours et des évaluations en classe à l’aide de documents provenant de jurys d’examen.

La semaine dernière, le secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson a averti qu’il était peu probable que les examens reviennent à la normale d’ici l’année prochaine.

Il a déclaré que « des ajustements et des atténuations » seraient probablement nécessaires pour assurer l’équité, car ceux qui sont actuellement en 10e et 12e années, qui passeraient des examens l’été prochain, ont également « soumis à des perturbations en raison de la pandémie ».