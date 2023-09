Les parents irlandais agissent sur les smartphones face aux inquiétudes croissantes concernant la santé mentale des enfants

Les parents d’une ville située à seulement 45 minutes de Dublin se sont regroupés pour interdire les smartphones aux enfants jusqu’à ce qu’ils terminent l’école primaire.

« C’était juste le résultat frappant de l’anxiété croissante, de la dépression et de tout ce que nous avons remarqué… du fait d’avoir un téléphone portable, en particulier chez les jeunes enfants », a déclaré Justyna Flynn, psychologue clinicienne et résidente de Greystones avec trois enfants scolarisés, à Fox & Amis » mardi. « Le soutien que cette ville a reçu était incroyable. »

Les associations de parents de huit écoles de la ville de Greystones, dans le comté de Wicklow, ont décidé plus tôt cet été de restreindre l’accès aux smartphones pour leurs enfants, en raison des inquiétudes liées à l’anxiété croissante et à l’exposition potentielle à du matériel réservé aux adultes, a rapporté The Guardian.

L’accord, conclu conjointement par tous les groupes dans une rare démonstration d’unité entre tant de groupes, limiterait l’accès des enfants au téléphone à la maison, à l’école et ailleurs jusqu’à ce qu’ils atteignent le collège et le lycée.

Les écoles avaient déjà interdit ou restreint l’utilisation des appareils sur leurs terrains, mais les parents ont décidé d’aller plus loin.

« Je pense que l’accès des enfants à Internet, ou l’accès à Internet pour nos enfants – nous ne savons pas ce qui se passe là-bas », a expliqué Flynn, disant qu’elle espère que la restriction s’étendra également au collège et au lycée.

« Le cerveau n’est pas développé [for children] … leur utilisation du téléphone est associée à l’anxiété, à la dépression, à l’obésité, aux troubles du sommeil et à de nombreux autres problèmes de santé », a-t-elle ajouté.

Des rapports publiés plus tôt cette année par les Nations Unies ont révélé que les smartphones « détournent l’attention des étudiants de leur apprentissage et augmentent en même temps les risques pour leur vie privée », a rapporté la BBC.

De plus, le rapport révèle que les élèves obtiennent de meilleurs résultats scolaires une fois les smartphones retirés des écoles. Les smartphones provoquent « des distractions, des perturbations, des brimades et des abus et peuvent nuire à l’apprentissage », selon le ministère britannique de l’Éducation, qui suggère aux enseignants « d’envisager de restreindre ou d’interdire les téléphones portables pour réduire ces risques ».

Manos Antoninis, l’auteur du rapport 2023 Global Education Monitor, a insisté sur le fait que « seule la technologie qui soutient l’apprentissage a sa place à l’école ». Il a suggéré que les parents ne protègent pas « entièrement » leurs enfants de la technologie, mais qu’une discussion sur les types de technologie dans un environnement d’apprentissage doit avoir lieu.

Le ministre irlandais de la Santé, Stephen Donnelly, qui vit près de Greystones, soutient cette politique et a appelé à une mise en œuvre à l’échelle nationale.

Dans un article d’opinion publié dans The Irish Times, Donnelly a soutenu que le pays doit « envisager une certaine forme d’approche à l’échelle nationale en termes de protection de la santé mentale des jeunes ». Il a cité des discussions avec des étudiants, des enseignants, des informaticiens et des experts en santé mentale pour soutenir cette politique.

Donnelly affirme que ces conversations lui ont fait prendre conscience de « quelques thèmes communs », tels que les contenus « préjudiciables » auxquels les enfants et les adolescents peuvent accéder depuis leurs smartphones, comme la pornographie et les « contenus extrêmes », mais aussi d’une grave anxiété psychologique dérivée du contenu lié. aux troubles de l’alimentation, à la dysmorphie corporelle et aux idées suicidaires.

Il a noté que les smartphones ont également un effet positif, en permettant aux étudiants de coordonner leurs activités et de rester connectés même lorsqu’ils rentrent chez eux pour la journée, mais s’il reconnaît qu’« il y a sans aucun doute des aspects positifs », il y voit une mesure similaire à la réglementation. médias audiovisuels et imprimés.

« Nous réglementons la nourriture, les boissons et les médicaments », a écrit Donnelly. « Nous avons mis en place de nombreuses protections de l’enfance dans de nombreux domaines de notre société. Nous commençons maintenant à le faire dans l’espace numérique. »

« Les problèmes que j’ai soulevés ici se retrouvent partout dans le monde », a-t-il ajouté. « L’Irlande peut et doit être un leader mondial en veillant à ce que les enfants et les jeunes ne soient pas ciblés et ne soient pas lésés par leurs interactions avec le monde numérique. »

Le district municipal de Greystones n’a pas répondu à une demande de commentaires de Fox News Digital au moment de la publication.