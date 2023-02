Les parents furieux lorsqu’ils découvrent que les écoles de leurs enfants sont fermées quelques heures avant le départ des enseignants aujourd’hui

Des CENTAINES de parents paniqués n’ont découvert que les écoles de leurs enfants étaient fermées en raison de la grève des enseignants quelques heures seulement avant le débrayage.

Les enseignants ne sont pas tenus de donner un préavis s’ils participent à la manifestation de masse d’aujourd’hui, de sorte que de nombreuses familles ont été laissées dans l’obscurité jusqu’à la nuit dernière ou sont même arrivées aux portes ce matin.

Des milliers de salles de classe seront vides à travers le pays aujourd’hui en raison de la grève des enseignants Crédit : Alamy

Les enseignants sur la ligne de piquetage à l’extérieur de Falkirk High School dans le Stirlingshire Crédit : PA

Cela signifie qu’il y a eu une course folle pour trouver une garde d’enfants coûteuse de dernière minute et la permission de travailler à domicile ou d’avoir un jour de congé pour superviser l’enseignement à domicile.

Papa Jonathan Wilkie, dont l’enfant fréquente l’école primaire de Glade Hill à Nottingham, a déclaré: “J’ai découvert à 15 heures [yesterday] que mon plus jeune n’est pas à l’école à cause des grèves des enseignants. Pratique.

“J’admire les enseignants en tant qu’entraîneurs pour l’avenir et ils méritent d’être payés équitablement, mais nous le dire avec un préavis de moins de 24 heures est choquant.

“La réservation d’une assistante maternelle est payante et si vous ne l’utilisez pas, vous la perdez.”

Un autre parent, qui ne voulait pas être nommé, a été avisé d’amener ses enfants à l’école comme d’habitude ce matin – mais de s’attendre à devoir les ramener à la maison s’il n’y avait pas assez de personnel.

La maman, de Milton Keynes, Buckinghamshire, a déclaré: “Les enseignants n’ont pas à dire officiellement à l’école s’ils font la grève, il leur est donc difficile de planifier.

“Il y aura tellement de parents qui s’arracheront les cheveux à 8h du matin.

“Emmener vos enfants à l’école mais y aller ensuite pour découvrir que plus d’enseignants ont décidé le jour de faire grève – comment cela est-il autorisé?”

Heureusement, l’école de ses enfants est restée ouverte, mais elle comprend que tout le monde n’aura pas cette chance.

“Cela cause tellement de stress aux parents qui, à la dernière minute, devront organiser la garde des enfants ou pourraient être licenciés pour ne pas pouvoir se rendre au travail”, a-t-elle ajouté.

“C’est des dingues.”

Mikki Barnes, de Winchester, Hampshire, a également été informé que les mamans et les papas n’obtiendraient une réponse définitive que le jour même.

Aujourd’hui marque la première des sept grèves du National Education Union (NEU), qui se dérouleront en février et en mars.

Les chiffres suggèrent que jusqu’à 150 000 enseignants pourraient sortir chaque jour, et 23 000 écoles devraient être touchées.

Le NEU estime qu’environ 85% des écoles sont totalement ou partiellement fermées le 1er février.

S’exprimant devant l’école Bishop Thomas Grant à Streatham, dans le sud de Londres, la secrétaire générale, le Dr Mary Bousted, a déclaré à la BBC: “Nous sommes vraiment désolés que les parents aient été si incommodés par cette grève.

“Nous savons que pour beaucoup d’entre eux, il sera très difficile d’obtenir une garde d’enfants.

“Mais nous recevons également beaucoup plus de messages de parents qui disent ‘Eh bien, il faut faire quelque chose, mon enfant est enseigné par suppléant après suppléant’.”

DÉBARQUEMENT DE MASSE

La grève intervient après l’échec des négociations de dernière minute entre la secrétaire à l’Éducation Gillian Keegan et les patrons syndicaux – et au milieu de la plus grande action revendicative de la décennie.

Jusqu’à un demi-million de travailleurs répartis dans sept syndicats se retirent dans des conflits de plus en plus amers sur les salaires, les emplois et les conditions, affectant les écoles, les universités, les trains, les bus et les aéroports.

Des lignes de piquetage sont montées à l’extérieur des gares, des écoles, des ministères et des universités à travers le pays.

Le co-secrétaire général du NEU, Kevin Courtney, a déclaré: “La grève est en grande partie un dernier recours pour nos membres.

“Ils le font le cœur lourd parce qu’ils ne peuvent pas rester les bras croisés et regarder leurs élèves ne pas recevoir l’éducation qu’ils méritent.

“Les parents savent par expérience que les enfants sont perdants à cause de la pénurie chronique d’enseignants.

“Souvent, les élèves reçoivent un enseignement par suppléance à court terme ou par du personnel qui n’est pas qualifié dans la matière qu’ils enseignent.

“Savoir que les parents et les membres de la communauté les soutiennent dans leur prise de position pour sauver nos écoles donnera aux éducateurs une grande confiance pour prendre cette mesure, non seulement pour un salaire équitable, mais pour la défense de l’éducation des enfants.”

Mme Keegan a déclaré qu’elle avait été surprise d’apprendre que les enseignants n’étaient pas tenus de dire à l’avance s’ils participeraient à la grève.

Elle a déclaré que la position juridique resterait « à l’étude ».

“Cela a été une surprise pour certains d’entre nous que ce soit en fait la loi”, a-t-elle déclaré à Times Radio.

“J’ai écrit à tout le monde pour les exhorter à être constructifs, à faire savoir à leur tête, et je suis sûr que de nombreux enseignants l’auront fait.

“Il y a des discussions autour des niveaux de service minimum, des niveaux de sécurité minimum, autour des hôpitaux, autour du rail – l’éducation fait également partie de ce projet de loi.

“Nous espérons ne pas utiliser cela, nous espérons nous assurer que nous poursuivons des discussions et des relations constructives, mais ces choses resteront toujours sous examen.”