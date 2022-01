Les parents furieux après que les habitants aient installé une «barricade de transats» pour les empêcher de déposer des enfants dans leur rue

Des PARENTS ont fait part de leur fureur après que des habitants aient mis en place une « barricade » de transats et même une chaîne humaine pour les empêcher d’utiliser leur rue pour déposer leurs enfants à l’école.

Des habitants en colère gèrent leur domaine à Bridgend, dans le sud du Pays de Galles, dans une tentative désespérée d’empêcher les mamans et les papas de s’arrêter devant l’école primaire Brynmenyn à proximité.

Les habitants ont érigé une barricade pour empêcher les parents de déposer leurs enfants dans leur rue Crédit : MEDIA PAYS DE GALLES

Le point de chute de l’école a été fermé par le conseil d’arrondissement du comté de Bridgend à la fin de l’année dernière pour des raisons de santé et de sécurité.

Les parents disent qu’ils ont maintenant du mal à « se garer en toute sécurité », beaucoup décidant d’utiliser la rue entourée d’une double ligne jaune, Lon Derw.

Mais les habitants affirment que ceux qui se garent dans la rue pendant les heures d’école ont endommagé des voitures et des clôtures et présentent un risque pour la sécurité des enfants, et auraient bloqué une ambulance essayant d’atteindre une maison de soins dans la région.

Un parent qui a souhaité garder l’anonymat a déclaré : « Depuis deux jours, il y a une présence policière à l’heure du ramassage scolaire.

« J’ai trois enfants et je les accompagne jusqu’à la voiture – ce qui m’inquiète, parce que tout le monde se précipite, qu’un accident va se produire.

« Mes propres enfants ont eu quelques appels rapprochés, alors [other] parents que je connais.

« De mon point de vue, [the council] soit il faut mettre quelque chose sur la route principale, comme une sucette pour aider les parents à traverser la route avec leurs enfants, soit ils doivent rouvrir les portes de l’école dès que possible afin que les parents puissent utiliser les parkings.

Le parking de l’école primaire, où les parents étaient autorisés à venir chercher et déposer leurs enfants, n’est désormais utilisé que par le personnel de l’école, les bus scolaires, ceux qui déposent des enfants ayant des besoins d’apprentissage supplémentaires et les détenteurs d’un badge bleu.

Le parking voisin du Coleg Cymunedol Y Dderwen a également été retiré en option.

Décrit comme une « barricade » par un parent, certains habitants de la région ont installé des chaises longues au milieu de Lon Derw pour empêcher les voitures de se garer sur le domaine pendant les heures de dépose.

Le blocage de la route est légal car il s’agit d’un chemin privé, et ceux qui bloquent la route laissent entrer les résidents et les visiteurs de la maison de soins voisine, Ty Ynysawdre.

BLOCAGE ROUTIER

Une résidente, Jessica Upham, a déclaré: « Toutes les allées sont bloquées, nous ne pouvons pas en atteindre une d’elles.

« Il y a eu des quasi-accidents avec des enfants qui se rendaient à l’école à pied.

«Les gens se sont garés sur nos allées, toute l’herbe a été retournée, ils ont endommagé des voitures, des clôtures, des drains ont tous été soulevés.

« Les gens ne peuvent pas passer sur le trottoir avec des bébés et des landaus.

« Cela a été signalé à la mairie, le médiateur, la police, l’élu local a été informé. »

Un autre résident, Nikita Jones, a ajouté: « L’école a fermé le parking et comme nous vivons si près de l’école, ils se garent constamment sur les trottoirs, j’ai des gens qui se garent sur mes allées.

« Ma fille est sortie hier et si je n’avais pas crié, éloigne-toi de la route, elle aurait probablement été renversée par une voiture.

Certains parents ont en fait été assez grossiers. J’ai demandé à quelques parents de quitter ma voiture et je n’ai rien que du langage grossier et des abus Nikita Jones

« Je ne veux pas qu’elle aille à l’école tous les jours avec la peur de se faire renverser par des gens qui ne devraient pas être garés ici de toute façon.

«Certains parents ont en fait été assez impolis. J’ai demandé à quelques parents de quitter ma voiture et je n’ai rien eu, juste un langage grossier et des abus. »

Les résidents se sont également souvenus d’un incident récent où une ambulance aurait été incapable de se rendre à la maison de soins d’en face en raison du volume de véhicules garés dans la rue.

Conseiller indépendant de l’arrondissement du comté de Bridgend pour Ynysawdre, Cllr Tim

Thomas, a déclaré qu’il « poussait chaque jour pour une résolution ».

Il a déclaré: « Lindsey Harvey m’a envoyé un e-mail lundi et m’a dit qu’ils envisageaient un certain nombre de scénarios et qu’il espère que la décision sera prise dans quelques jours, et c’était lundi.

« J’ai reçu beaucoup de plaintes de Lon Derw, Heol Caeglas, dans certaines rues de Brynmenyn.

«Je reste déçu qu’ils aient transmis un problème de stationnement scolaire à la communauté et aux personnes qui vivent dans la communauté [are] tout à fait raison de se sentir assez mécontent de cela.

« Et j’espère que maintenant nous aurons une résolution le plus rapidement possible. »

Un porte-parole du conseil d’arrondissement du comté de Bridgend a déclaré: «Les mesures temporaires qui ont été mises en place à Brynmenyn Primary visent à réduire le risque d’accident survenant dans les locaux de l’école et ont été introduites à la suite d’une évaluation de la zone de débarquement qui a révélé que il n’était pas utilisé comme prévu.

« La fermeture temporaire est en place pendant que nous procédons à un examen approfondi et examinons les options alternatives possibles. »

La police du sud du Pays de Galles a été contactée pour plus d’informations.

Les habitants créent une chaîne humaine pour arrêter les voitures Crédit : MEDIA PAYS DE GALLES

Ils disent que leurs allées sont bloquées quotidiennement Crédit : MEDIA PAYS DE GALLES

Les parents n’ont plus nulle part où déposer leurs enfants Crédit : MEDIA PAYS DE GALLES