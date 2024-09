Les parents exhortent les enfants à éviter de passer trop de temps devant un écran

PETALING JAYA:Un ophtalmologue pédiatrique consultant a exhorté les parents à veiller à ce que leurs enfants ne passent pas trop de temps devant un écran de smartphone ou de tablette afin de prévenir la fatigue oculaire (asthénopie), qui peut entraîner des douleurs oculaires, une vision floue et des maux de tête.

Le Dr Sunder Ramasamy a déclaré que les parents devraient s’assurer que leurs enfants profitent d’activités de plein air pour s’exposer à la lumière naturelle du soleil, car cela aide à protéger contre la myopie progressive (myopie).

« Il existe également un risque de décollement de la rétine et de perte potentielle de la vision à l’âge adulte s’ils utilisent un smartphone pendant plus de deux heures sans interruption depuis l’enfance. »

Il a déclaré que les experts de l’Académie américaine de pédiatrie et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommandent de ne pas passer de temps devant un écran avant l’âge de 18 mois.

« Pour les enfants de moins de 24 mois, si le temps passé devant un écran est nécessaire à l’éducation, il devrait être limité à moins d’une heure par jour. Bien que le temps passé devant un écran pendant une longue période ne conduise pas directement à la cécité, un temps passé devant un écran continu sans pause peut endommager les yeux. »

Selon Sunder, les enfants jouent généralement à des jeux vidéo pendant plus de deux heures jusque tard dans la nuit. L’utilisation prolongée d’appareils portables tels que les smartphones, les tablettes et les jeux vidéo peut entraîner une « sur-accommodation des muscles ciliaires contrôlant le cristallin et une fatigue oculaire ».

Sunder a déclaré qu’un éclairage intérieur inadéquat peut également contribuer à l’allongement de l’œil, ce qui peut à son tour conduire à une myopie progressive, tandis qu’un mauvais éclairage peut provoquer une fatigue oculaire et potentiellement accélérer le développement de la myopie.

Il a ajouté que la durée optimale de temps d’écran quotidien recommandée pour les enfants de moins de 13 ans est inférieure à deux heures.

Le Dr Norsham Ahmad, consultant en optométrisme pédiatrique à l’Université islamique internationale de Malaisie, a déclaré qu’il est essentiel que les parents gèrent le temps passé devant un écran par leurs enfants afin d’éviter les effets négatifs sur leur système visuel.

Elle a déclaré que l’OMS prédit que d’ici 2050, 50 % de la population mondiale souffrira d’une forte myopie à un âge précoce.

« Des augmentations incontrôlées de la myopie entraîneront de graves anomalies visuelles et une déficience visuelle à l’âge adulte.

« Les parents doivent faire examiner régulièrement leurs enfants dès l’âge de trois mois afin de détecter toute anomalie le plus tôt possible. Une intervention précoce peut être planifiée pour prévenir tout problème. »

Elle a déclaré que la fatigue oculaire, la vision floue, la sécheresse oculaire et les maux de tête peuvent résulter d’une focalisation rapprochée prolongée, ce qui peut provoquer des spasmes dans certains muscles oculaires.

« Cela peut entraîner une fatigue oculaire et un inconfort, contribuer à une vision floue lors de l’adaptation à différentes distances et provoquer des maux de tête », a-t-elle déclaré.

« Des recherches antérieures suggèrent que les effets potentiels à long terme du syndrome de l’œil sec sont une gêne visuelle sévère. Une vision floue persistante peut conduire au développement d’une myopie.

Elle a déclaré que tout cela aura un impact sur leur qualité de vie dans les études et dans la vie quotidienne. C’est la raison pour laquelle les enfants ont besoin d’activités en plein air et d’autres activités liées à la vue pour fournir une bonne stimulation au développement normal du système visuel.

« Il est préférable que les enfants d’âge scolaire connaissent et soient conscients de l’importance des soins oculaires. Les enfants devraient subir un examen oculaire complet annuel chez un optométriste ou un ophtalmologue qualifié. »

Norsham a déclaré que même si cela peut être difficile, les parents devraient donner l’exemple en limitant leur temps passé devant un écran.

« Planifier des activités alternatives et encourager les jeux fréquents en extérieur peut aider à réduire le temps passé devant un écran et à promouvoir un mode de vie plus sain. »