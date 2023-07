Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Les survivants et les familles touchés par la fusillade de l’école de Parkland ont condamné vendredi la décision d’un jury de Floride d’acquitter Scot Peterson, un ancien policier de l’école accusé de ne pas avoir empêché le massacre de 2018, qui a tué 17 personnes.

« N’oubliez pas que même s’il y a des flics sur le campus, cela ne veut pas dire qu’ils vont faire quoi que ce soit et quand ils ne le font pas, le système ne fait RIEN », a déclaré l’activiste David Hogg, étudiant au moment de la fusillade. écrit sur Twitter jeudi. « Le flic de Parkland comme ceux d’Uvalde n’était pas un bon gars avec une arme à feu, c’était un lâche avec une arme à feu. »

« Il était le seul officier sur le campus avec une arme à feu pendant que les sans défense étaient massacrés », a déclaré Max Schachter, père du défunt Alex Schachter, ajoutée sur Twitter. « Il savait d’où venaient les tirs. Il aurait pu entrer pour les sauver mais il a choisi de courir et de se cacher. Non seulement il était un lâche, mais il a ordonné aux autres agents de rester à 500 pieds et de ne pas entrer. Même après que les agents se soient précipités dans le bâtiment, il a choisi de ne pas aider ou aider les victimes. Il est resté caché derrière un pilier en béton pendant 40 minutes et n’est jamais entré dans le bâtiment.

Tony Montalto, dont la fille Gina a été tuée dans la fusillade à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas, dit aux journalistes suite au verdict selon lequel M. Peterson « a contribué à la mort de ma fille ».

« Son inaction a contribué à la douleur de notre communauté », a-t-il déclaré. « Nous ne comprenons pas comment ce jury a examiné les preuves et a pris cette décision. »

Peterson a été inculpé de sept chefs d’accusation liés à la fusillade, y compris la négligence envers les enfants et la négligence coupable.

Les procureurs ont déclaré que même s’il était le premier officier armé à arriver sur les lieux, le policier de l’école a attendu à l’extérieur du bâtiment où la fusillade avait eu lieu pendant environ 45 minutes et n’a jamais affronté le tireur Nikolas Cruz.

L’ancien officier a été surnommé par certains le « lâche de Broward ».

Pour sa défense, l’adjoint de l’école a affirmé qu’il ne savait pas d’où venait la fusillade en raison de problèmes avec sa radio et de l’écho des coups de feu. Les témoignages des étudiants et des forces de l’ordre au cours du procès ont offert des récits contrastés, certains affirmant que l’emplacement du tireur était clair et d’autres disant qu’il était difficile à dire.

M. Peterson a pleuré devant le tribunal à l’annonce du verdict de non-culpabilité, déclarant aux journalistes: « J’ai retrouvé ma vie », alors qu’il sortait d’une salle d’audience en Floride. Il aurait également proposé de parler directement aux parents de ce qui s’était passé, selon Le Washington Post.

Peterson célèbre les verdicts de non-culpabilité (© South Florida Sun Sentinel 2023)

« S’ils ont besoin de connaître la vérité sur ce qui s’est passé, je suis là pour eux », a-t-il déclaré. « Je sais que ce n’est peut-être pas ce qu’ils ressentent à ce stade, mais je serai là pour eux. »

La lenteur de la réponse à la fusillade, comme avec des échecs similaires des forces de l’ordre lors de la fusillade d’Uvalde au Texas, contredit l’affirmation souvent répétée selon laquelle seule la police scolaire armée peut arrêter les fusillades dans les écoles.

En fait, comme L’indépendant rapporté, la recherche montre que la soi-disant ressource scolaire ne fait aucune différence observable dans l’arrêt de la gravité d’une fusillade donnée, et empire parfois les choses.

Le verdict de M. Peterson est la dernière déception pour les parents de Parkland, qui ont été consternés lorsque Cruz a été condamné à la prison à vie plutôt qu’à la peine de mort.

Comme L’indépendant a rapporté, ceux qui sont liés à certaines des fusillades de masse et des attaques terroristes les plus infâmes aux États-Unis ont un éventail d’opinions sur la peine capitale.