SAN ANTONIO – Taylor Roby Perez a déclaré que la semaine où sa fille, Isabel, avait reçu un diagnostic de Virus respiratoire syncytial (VRS) c’était comme des montagnes russes.

“Elle a décliné si vite”, a déclaré Roby Perez. “Elle est passée de super heureuse, pétillante et souriante à ne plus vouloir manger, ne voulant rien faire d’autre que d’être tenue et dormir.”

Le VRS est une maladie qui, selon les médecins, se manifeste d’abord par des symptômes bénins ressemblant à ceux d’un rhume. Mais pour les personnes à risque, cela pourrait causer de graves dommages.

Les médecins de San Antonio affirment que les cas de VRS sont actuellement en augmentation. On dit que c’est normal à l’approche de l’hiver.

Cette semaine, le Le CDC a publié un avis de santé pour les médecins sur ce qu’il faut faire maintenant qu’il y a un approvisionnement limité en nirsevimabune immunisation par anticorps monoclonaux pour lutter contre le VRS.

“Le VRS a tendance à être une maladie très saisonnière, en particulier dans le sud du Texas”, a déclaré Tarak Patel, pneumologue pédiatrique au Baptist Children’s Hospital.

Patel a déclaré que la pénurie de nirsevimab était en partie due à la production.

“En partie parce qu’il a été récemment approuvé par la fabrication”, a déclaré Patel. “Il n’a pas eu suffisamment de temps pour répondre à la demande de fournir suffisamment de médicaments au grand public.”

À University Health, Jason Bowling, épidémiologiste en chef de l’hôpital, a déclaré que les cas de VRS à l’hôpital ne font qu’augmenter.

“La semaine dernière, en fait, nous avons constaté une augmentation d’environ 63 % du rapport virologique de notre hôpital”, a déclaré Bowling. “Si vous regardez les chiffres des États, cela augmente.”

Bowling a déclaré que les personnes les plus à risque de voir des cas graves ou des complications du VRS sont les personnes âgées et les enfants de moins d’un an. Il a déclaré que se laver les mains et rester à l’écart des personnes malades est la meilleure forme de protection en dehors des vaccins et des anticorps. Mais il a déclaré que la pénurie de vaccins par anticorps continue de frapper University Health.

« Cette année, nous avons plusieurs choses que nous n’avions pas auparavant pour RSV. Il existe donc deux vaccins différents, et il existe également un anticorps monoclonal à action prolongée », a déclaré Bowling. « La pénurie réside en fait dans ce nouvel anticorps monoclonal à action prolongée. Nous ne faisons pas exception. Ici, nous sommes en très pénurie. Il n’a été administré qu’aux bébés les plus à risque.

Jeudi, la fille de Roby Perez est sortie de l’hôpital après une semaine de soins et est actuellement en convalescence à la maison.

Avec sa fille âgée de seulement neuf mois, Roby Perez a déclaré que rester attentif aux symptômes de son enfant et agir tôt avait aidé sa famille à se rétablir.

“Ils tombent vraiment mal, et ils tombent vraiment malades, et c’est très rapide”, a déclaré Roby Perez. “Sa personnalité revient et elle recommence à rire, ce qui était vraiment dur parce que, pendant quelques jours, nous n’avions pas vu ça.”

Pour en savoir plus sur les symptômes du RSV, Cliquez ici.