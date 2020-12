Environ 150 parents et élèves se sont réunis à Berkeley, en Californie, pour appeler à la réouverture des écoles.

Les écoles sont fermées depuis mars 2020, en raison de la pandémie de coronavirus. Le rassemblement fait partie d’un mouvement national aux États-Unis ce week-end pour appeler à la réouverture des écoles.

Lisa, qui a deux enfants inscrits dans les écoles publiques de Berkeley, a déclaré: « Je suis une employée de l’hôpital et je dois aller travailler tous les jours et avoir deux jeunes enfants à la maison, l’un qui ne pouvait même pas lire le mot muet quand tout a commencé sans parler de mettre son appel de zoom en sourdine et maintenant les deux enfants sont complètement indifférents à l’école, c’est douloureux. «