Les parents et l’entraîneur se bagarrent lors d’un tournoi de hockey pour enfants à Hamilton, incitant les arbitres à interrompre le match

Un match de hockey impliquant des joueurs de sept et huit ans s’est arrêté dans un aréna de Hamilton après que les parents et au moins un entraîneur se soient retrouvés impliqués dans une bagarre sauvage derrière les bandes.

Le match entre les Toronto Stars Black et les Northern Saints Gold de la Klevr Super League (KSL) participait dimanche à un tournoi d’ouverture de la saison au Gateway Ice Centre.

Une vidéo d’une minute de l’aréna montre deux personnes criant derrière le filet et les planches à une extrémité de la patinoire, puis se dirigeant l’une vers l’autre et se battant. Des coups de poing ont été lancés et d’autres se sont impliqués pendant que les jeunes continuaient à jouer, ignorant les combats jusqu’à ce que l’arbitre arrête le match. Les joueurs, envoyés sur leurs bancs, ont vu les participants au combat se séparer.

La KSL a refusé une entrevue devant la caméra, mais dans une déclaration à CBC, le cofondateur Jamie Stone a déclaré que « la KSL a l’intention de prendre les mesures appropriées et a pris des mesures provisoires, y compris des suspensions ».

Kris Versteeg, un ancien joueur de la LNH dont 11 saisons, dont une avec les Maple Leafs de Toronto, est cofondateur de la KSL, qui n’est pas sanctionnée par Hockey Canada.

Le match de dimanche dans une arène de Hamilton entre deux équipes de Klever Super League composées d’enfants âgés de sept et huit ans a été interrompu par les arbitres après qu’un groupe de parents et au moins un entraîneur ont commencé à se battre. Cette image provient d’images prises à l’arène. (Grange vivante)

La KSL, dans un post sur Instagram, a déclaré : « Nous ne laisserons pas les actions de quelques-uns éclipser le plaisir et l’esprit des événements KSL. Nous avons constamment communiqué et appliqué nos attentes concernant la conduite des parents et des entraîneurs et continuerons à respecter rigoureusement ces normes. . Tout comportement qui viole notre code de conduite entraînera des mesures disciplinaires, y compris la perte permanente des privilèges de participation au KSL. Il n’y a pas de place dans le KSL pour un comportement violent ou agressif de la part de qui que ce soit.

Dans un courriel adressé à CBC, le club de hockey des Stars de Toronto a déclaré qu’il était « conscient de la situation et prenait ces questions au sérieux. Nous sommes également conscients que le KSL est toujours en train d’enquêter et de prendre des mesures sur la situation, et nous ne fournirons pas de renseignements supplémentaires. commentaires à ce moment-là. »

Eric Samson-Doel, parent et entraîneur à Toronto, a un fils qui joue dans la KSL, mais il ne jouait pour aucune des deux équipes qui étaient sur la glace lorsque les combats ont éclaté.

Samson-Doel a déclaré que la priorité était de « s’assurer que les enfants ne soient pas touchés » par ce qui s’est passé hors de la glace.

« Ils vont [the league] faire ce qu’ils ont à faire avec toute personne agressive. Celui qui a commencé les combats, je pense qu’il n’a pas sa place là-bas. »

Samson-Doel a déclaré que la KSL « est remarquable en termes de façon dont elle est gérée, comment elle est organisée, de contrôle de ma propre équipe, des entraîneurs… des valeurs qu’elle essaie d’inculquer aux enfants ».

GTHL a une politique pour protéger les arbitres

Scott Oakman, directeur général de la Ligue de hockey du Grand Toronto (GTHL), a déclaré que « chaque fois qu’un tel comportement se produit devant des jeunes, c’est tout simplement inacceptable, que ce soit dans notre ligue ou ailleurs ».

Nous dépensons énormément d’argent pour que nos enfants fassent du sport… parfois les parents se sentent tout à fait autorisés… alors nous avons beaucoup de parents, ces jours-ci, qui dépassent les limites. – Kimberley Dawson, professeure de psychologie du sport à l’Université Wilfrid Laurier

En janvier, la GTHL a annoncé une nouvelle politique relative au brassard vert pour soutenir les officiels de première année sur la glace et les empêcher de faire face à « des pressions supplémentaires, des comportements négatifs, de l’intimidation ou d’autres actes de maltraitance ».

Des incidents comme celui de dimanche sont isolés dans les sports organisés pour les jeunes, mais au moins un expert affirme qu’ils sont le produit d’une culture de plus en plus compétitive.

Kimberley Dawson, professeur de psychologie du sport à l’Université Wilfrid Laurier en Ontario, a déclaré : « Nous dépensons énormément d’argent pour que nos enfants participent à des sports… parfois les parents se sentent tout à fait autorisés… alors nous avons beaucoup de parents. , ces jours-ci, c’est un dépassement.

Elle a déclaré : « Quand quelqu’un se bat dans les tribunes et si c’est vos parents, vous êtes extrêmement gêné et vous ne pouvez pas vous concentrer sur ce que vous devez faire ».