Les travailleurs se bousculent pour trouver des services de garde d’enfants de dernière minute dans certaines régions du Canada après que les gouvernements ont annoncé la fermeture soudaine d’écoles pour pleurer la reine Elizabeth le jour de ses funérailles.

Les quatre provinces de l’Atlantique, la Colombie-Britannique et le Yukon ont tous déclaré lundi un jour férié pour les employés du secteur public provincial et territorial, y compris les enseignants et le personnel scolaire.

Pourtant, la plupart des entreprises du secteur privé resteront ouvertes, ce qui obligera de nombreux travailleurs à trouver une garderie ou, dans certains cas, à prendre un jour de congé sans solde.

Kristine Grace, mère de deux enfants de 2e et 5e année qui vit à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, a déclaré que la décision d’honorer le service funèbre de la reine en donnant un congé aux travailleurs du secteur public est décevante.

“De nombreux travailleurs sont maintenant obligés de garder leurs enfants parce qu’ils ont fermé des écoles mais n’ont pas réellement déclaré un jour férié complet”, a-t-elle déclaré.

Après deux ans de perturbations scolaires liées à la pandémie, Grace a déclaré qu’il était frustrant pour les familles d’être à nouveau obligées de faire face à des fermetures soudaines.

“Je pense que ce genre de décisions affecte les femmes de manière disproportionnée”, a-t-elle déclaré. “C’est aussi une occasion manquée de discuter de la monarchie au Canada et peut-être de tenir une assemblée pendant les funérailles ou d’avoir un moment de silence.”

Jill Bruce, une mère de trois enfants qui est également de Dartmouth, a déclaré que les parents qui travaillent n’ont pas eu suffisamment de temps pour trouver une autre garde d’enfants.

“Nous nous efforçons de trouver une baby-sitter, et certains parents ne peuvent pas se permettre de prendre un jour de congé”, a-t-elle déclaré. “Cela semble tout simplement injuste après deux ans de fermeture d’écoles en cas de pandémie. Nous sommes tous épuisés.”

Une partie du problème est la nature à deux niveaux des vacances, a ajouté Bruce.

“Les employés du gouvernement ont un jour de congé et les écoles sont fermées, mais pour la plupart des parents qui travaillent, c’est comme” vous êtes seul “.

Une “charade” pour réclamer lundi un jour férié, selon un chercheur

Judy Haiven, chercheuse au Centre canadien de politiques alternatives et professeure à la retraite de l’Université Saint Mary’s à Halifax, a déclaré que c’est une “charade” de prétendre que le lundi est un jour férié alors que seuls les fonctionnaires ont un jour de congé.

“Ils essaient de faire miroiter l’idée que les travailleurs ont plus de droits dans cette province, et ce n’est absolument pas vrai”, a-t-elle déclaré. “En fait, c’est l’inverse qui est vrai car maintenant certains parents vont perdre une journée de salaire parce qu’ils ont des responsabilités de garde d’enfants.”

“Certains parents perdront une journée de salaire parce qu’ils ont des responsabilités de garde d’enfants”, a déclaré Judy Haiven, chercheuse au Centre canadien de politiques alternatives. (Brian MacKay/CBC)

Ce ne sont pas seulement les parents qui travaillent qui sont touchés par les fermetures d’écoles.

Les entreprises jonglent également avec les horaires pour accommoder les travailleurs qui doivent rester à la maison pour s’occuper des enfants.

«Cela est sorti de nulle part et a obligé certains employés à se démener pour trouver d’autres arrangements de garde d’enfants ou réserver le jour de congé», a déclaré Gary Sands, vice-président principal des politiques publiques de la Fédération canadienne des épiciers indépendants.

“De nombreuses entreprises font face à des pénuries de main-d’œuvre, c’est donc certainement un problème.”

Louis-Philippe Gauthier, vice-président pour l’Atlantique de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, affirme qu’un jour férié fédéral le 19 septembre pourrait avoir une incidence sur la capacité de certaines entreprises à fonctionner. (Zoom )

Louis-Philippe Gauthier, vice-président pour l’Atlantique de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, a déclaré que certaines petites entreprises ont déjà des heures réduites en raison d’une pénurie de personnel.

“Cela pourrait avoir un impact sur la capacité de certaines entreprises à simplement fonctionner si les travailleurs ne peuvent pas entrer en raison de la fermeture des écoles”, a-t-il déclaré. “C’est juste très difficile.”

Mark von Schellwitz, vice-président de l’Ouest canadien chez Restaurants Canada, a déclaré que le plus grand défi de l’industrie de la restauration à l’heure actuelle est la pénurie de main-d’œuvre.

“C’est vraiment, vraiment difficile de trouver du personnel”, a-t-il déclaré. “De nombreuses opérations sont déjà à environ 80% parce qu’elles n’ont tout simplement pas le personnel pour ouvrir à temps plein.”

“Si les travailleurs doivent rester à la maison en raison de la fermeture des écoles, cela rend la tâche encore plus difficile pour les restaurants.”