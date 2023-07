Les parents émettent un avertissement urgent après que leur fils de 13 ans se soit noyé dans la rivière – que faire si vous avez des problèmes dans l’eau

Les parents de HEARTBROKEN ont émis un avertissement urgent après la noyade de leur fils de 13 ans dans la rivière.

Stella, 48 ans, et Carl Hattersley, 49 ans, ont tragiquement perdu leur jeune fils Robert le 17 juillet de l’année dernière après avoir eu des ennuis dans la rivière Tyne, Northumberland.

Robert Hattersley est mort dans la tragédie de la rivière l’année dernière Crédit : NCJ MEDIA

Robert jouait avec des amis dans la rivière quand lui et un ami ont été emportés par le fort courant.

Maintenant, la famille au cœur brisé a exhorté les membres du public à « rester en sécurité » après la tragédie de la rivière Tyne.

Carl a déclaré à ChronicleLive: « Nous voulons que les jeunes comprennent quoi faire s’ils ont des ennuis.

« Nous savons qu’ils l’entendent des parents et des enseignants, mais [hearing it from] quelqu’un qui a vécu cette perte tragique pourrait les aider à comprendre qu’ils doivent écouter. »

Le père ému a ajouté: « L’amour et la passion que nous avons pour cette cause viennent d’une tragédie, mais nous ne voulons pas que d’autres parents traversent ce que nous avons vécu.

« Un an s’est écoulé depuis que nous avons perdu Robert et nous pensons à lui tous les jours.

« Ça n’a pas été plus facile, et je ne pense pas que ça le sera jamais. »

Steve Thomas, responsable de la prévention et de l’éducation du Tyne and Wear Fire and Rescue Service, a déclaré: «Nous travaillons dur toute l’année pour éduquer nos jeunes sur les dangers auxquels ils peuvent être confrontés lorsqu’ils sont en déplacement.

« Nous ne faisons pas cela pour les effrayer, mais pour leur donner les informations nécessaires pour repérer les dangers et les armer des outils dont ils ont besoin pour se sortir d’eux-mêmes et pour les autres si cela se produit. »

Le responsable de TWFRS a également révélé exactement quoi faire si vous vous retrouviez dans une situation périlleuse comme Robert.

Il a poursuivi : « Nous savons à quel point il peut être tentant de se baigner, surtout lorsqu’il fait beau, mais souvent les risques ne l’emportent pas sur les avantages.

« N’oubliez pas que si vous avez des ennuis, penchez-vous en arrière et écartez les bras, et attendez que le choc passe. Ne combattez pas l’eau, appelez le 999 et si vous êtes à l’intérieur des terres, demandez les pompiers et si vous êtes sur la côte, demandez les garde-côtes.

Paul Conway, responsable de la prévention au Northumberland Fire & Rescue Service, a exhorté le public à ne pas entrer dans l’eau s’il voit quelqu’un en détresse, mais à composer immédiatement le 999.

Il a ajouté: « Il peut y avoir de forts courants et des débris sous la surface qui ne sont pas visibles depuis le rivage, et ils peuvent facilement vaincre même le nageur le plus fort. »

Et ses conseils font écho à ce que Steve Thomas a dit si vous voyez un ami avoir des ennuis.

« Dites-leur de flotter sur le dos, lancez quelque chose pour les aider à flotter. Protégez-vous et vos amis. »