Les parents élèvent une nation de gosses gâtés sans capacité d’attention – ils pourraient apprendre de George et Charlotte

IL N’EST dans l’intérêt de personne de voler la vedette à un enterrement. Ce n’est ni le moment, ni le lieu.

Mais mon Dieu, s’il y avait un prix pour des performances exceptionnelles, il doit sûrement revenir au prince George et à la princesse Charlotte – âgés respectivement de neuf et sept ans – pour leur comportement impeccable.

Le prince George et la princesse Charlotte se sont parfaitement comportés lors des funérailles de leur “Gan Gan”, la reine Crédit : Getty

La princesse de Galles réconforte George pendant le service à l’abbaye de Westminster Crédit : PA

Les frères et sœurs, le roi et d’autres membres clés de la famille royale suivent le cercueil de Sa Majesté hors de l’abbaye de Westminster Crédit : Getty

On pourrait dire qu’il y avait des adultes dans la congrégation qui affichaient une conduite et un comportement moins droits que ces deux jeunes créatures impressionnantes.

Je ne serai pas le seul parent qui a été étonné par leur capacité à se fondre dans la foule des personnes en deuil lors des funérailles de la reine, sans attirer le mauvais type d’attention.

Compte tenu de leur âge, il n’est pas impossible qu’il y ait des agitations et des roulements d’yeux ; bavardage et recherche d’attention.

Mais pas un son. Pas autant qu’une main mal placée, une grimace ou un regard d’ennui.

Ils avaient l’air calmes, sombres et dignes, même en observant d’autres membres de la famille royale. Comme lorsque la princesse Charlotte regardait gentiment son oncle Harry ou s’inspirait de sa tante Sophie, comtesse de Wessex.

J’ai déjà écrit sur mon aversion intense pour la façon dont les jeunes enfants d’aujourd’hui sont tellement sur-stimulés et doivent être constamment divertis.

C’est l’élevage d’une nation de gosses gâtés dont chaque caprice doit être pris en compte. On ne s’attend plus à ce que les enfants s’ennuient ou se divertissent.

Les parents semblent craindre le comportement pétulant de leurs enfants et se plier à tous leurs désirs. Pas leurs besoins. Leurs désirs.

Le comportement de l’enfant se résume le plus souvent à la parentalité. Et avant que tu demandes, non, je n’ai pas tout compris. Une chose que j’ai bien réussi, je crois, c’est de faire comprendre à mes enfants que le monde ne tournait pas autour d’eux à tout moment.

Il y aurait des moments où ils seraient tenus de s’asseoir tranquillement, de mettre leurs besoins et leurs exigences en veilleuse et de se comporter décemment – sans pots-de-vin ni promesses vides faites dans des moments d’exaspération et de désespoir.

Et c’est là que Kate et William ont clairement fait un travail brillant. Certes, ils vivent une vie qui ne ressemble à aucun autre citoyen de ce pays, mais à cette fin, ils ont eu besoin que leurs enfants se comportent en conséquence.

Et ils l’ont fait de concert avec leur nounou du Norland Maria Borrallo, qui s’occupe de leurs trois enfants.

Charlotte a l’air triste mais garde ses émotions sous contrôle Crédit : AP

Le jeune prince s’essuie les yeux alors que le cercueil de la reine est placé dans un corbillard Crédit : AP

La princesse Charlotte a rappelé au prince George de s’incliner aux funérailles de la reine Crédit : Sky News

Coaching émotionnel

Les nounous Norland sont une race à part entière. Ma fille Bo est une jeune diplômée, j’ai donc été au courant de toute la formation acharnée et de la grande variété de cours et d’instructions qu’elle a dû suivre ces dernières années au Norland College de Bath.

Ils sont la crème de la crème des nounous qui s’inscrivent à un cours de quatre ans se terminant par un diplôme et un diplôme centré sur la formation des services de garde d’enfants les meilleurs et les plus supérieurs partout dans le monde.

Beaucoup continuent à travailler pour des familles riches de haut niveau, car une nounou Norland n’est pas bon marché.

Ils sont formés dans tous les domaines, de l’étiquette à la fabrication de bar et de quinoa pour Little Lord Fauntleroy, en passant par l’autodéfense et la conduite d’une voiture sous la contrainte s’ils sont suivis par des étrangers indésirables, le tout pour protéger le bien le plus précieux de leur famille.

Alors que les Gallois peuvent avoir une nounou Norland, la formation des enfants vient fondamentalement des parents. La façon dont les parents veulent que leurs enfants soient façonnés est au cœur de leurs principes de nounou. Il s’agit bien d’une coproduction entre les parents et la personne qui s’occupe de l’enfant.

Les nounous de Norland enseignent le « coaching émotionnel » qui permet à l’enfant de parler à travers des émotions ou des événements difficiles, et leur apprend à trouver différentes façons de les gérer.

Je parierais mon dernier dollar que beaucoup de choses se sont déroulées avant les funérailles – enseignant aux enfants comment traiter leurs émotions, leurs sentiments d’être submergés par les yeux du monde sur eux, ou leurs inévitables sentiments tristes à la perte de leur arrière grand-mère.

Il y a eu des moments étonnants lors des funérailles qui ont montré au monde à quel point ces deux frères et sœurs ont été élevés. Comme lorsque la princesse Charlotte a glissé sa robe sous elle alors qu’elle montait dans la voiture après le service.

Moment glorieux

Si cela avait été mes enfants, il y aurait eu une bagarre pour monter dans la voiture et une querelle pour savoir qui s’assoit où. Il y aurait eu des crises de colère, mais sans les diadèmes.

Et pendant tout ce temps, j’aurais passé tout le service à marchander, troquer, négocier et, oui, soudoyer mes petits cochons pour qu’ils soient gentils et silencieux, qu’ils restent assis, ne fassent pas d’histoires et ne se curent pas le nez ou ne bâillent pas d’ennui.

J’aurais recouru à des menaces vides de rendre les appareils indisponibles s’ils se comportaient mal parce que, les enfants : “Les actions ont des conséquences”.

Et puis dès qu’on serait rentrés, je leur aurais tendu leurs appareils et écrans car j’aurais été épuisé par toute cette affaire désastreuse.

Parce que c’est la vie. La vie devient trépidante et nous choisissons la voie de la moindre résistance lorsqu’il s’agit d’élever nos enfants. La baby-sitter électronique est notre drogue de prédilection.

Puis il y a eu ce moment glorieux et intime où la princesse Charlotte s’est sentie obligée de rappeler à son frère aîné, le prince George, qu’il était obligé de s’incliner au passage du cercueil.

C’était une charmante capture d’écran de deux frères et sœurs travaillant à l’unisson, se soutenant et voulant regarder et faire de leur mieux. Ou, c’était, tout simplement, la princesse Charlotte étant essentiellement une Boss Girl, un peu comme son défunt et bien-aimé “Gan Gan”. Elle montre tous les signes d’une grande maturité à l’âge tendre de sept ans.

C’est probablement la raison pour laquelle le prince Louis n’a pas été invité à y assister. Son immaturité brillante, naturelle et pardonnable lors des célébrations du Jubilé, piquer sa mère et lui souffler des framboises au visage aurait sans aucun doute fait tomber la baraque.

Il a peut-être apporté de l’humour mais lundi le monde avait besoin de solennité et d’une forme d’obscurité démocratique – où tous les invités étaient présents et se fondaient.

Merci également à tous les autres enfants plus âgés comme les jeunes du prince Edward, Lady Louise, 18 ans, et le vicomte Severn, James, 14 ans, qui ont veillé samedi soir devant le cercueil de la reine à Westminster Hall si patiemment et sans prétention.

Non seulement cela a dû être incroyablement émouvant pour eux – et contenir ses émotions en public est sûrement l’un des plus grands tests pour tout enfant – mais cela a dû être épuisant et épuisant.

Beaucoup verront les Royals et leurs enfants comme immensément privilégiés, mais ils doivent également endurer, rencontrer et expérimenter beaucoup de choses que nos propres enfants ne sont pas.

Tous l’ont fait avec tant de dignité. Quelque chose que nous autres parents pourrions faire en invoquant nos enfants. Si seulement un peu.