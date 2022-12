Les parents d’une petite fille de trois mois mutilée à mort par un husky comparaissent devant le tribunal pour une attaque tragique

LES parents d’une petite fille de trois mois qui a été mutilée à mort par un husky ont comparu devant le tribunal.

Vince King et Karen Alcock ont ​​fait face à un juge le lundi 12 décembre au Lincoln Crown Court.

Karen Alcock (GAUCHE) et Vince King (CENTRE) ont comparu au Lincoln Crown Court 1 crédit

Les 54 et 41 ans ont été accusés d’être le propriétaire et/ou responsable d’un chien qui était hors de contrôle causant des blessures entraînant la mort.

Leur fille, Kyra Leanne King, avait été prise en charge par les services d’urgence tard dans la nuit du 6 mars 2022 à Ostlers Plantation, près de Woodhall Spa, dans le Lincolnshire.

Elle a été tragiquement déclarée morte sur les lieux après avoir subi des blessures mortelles au cou et à la tête lorsque leur chien, Blizzard, l’a attaquée.

Ses parents, de New York près de Coningsby, ont ensuite été inculpés par la police après que les ambulanciers les aient alertés de l’accident.

Ils ont tous deux comparu devant le Lincoln Crown Court aujourd’hui, où ils n’ont parlé que pour confirmer leurs noms.

Aucun plaidoyer n’a été inscrit au cours de l’audience de cinq minutes.

Alcock portait un pantalon noir et un chemisier violet tandis que King était vêtu d’un costume gris avec une cravate noire.

Caroline Bradley, poursuivante, a demandé que l’accusation portée contre le couple soit modifiée pour refléter le fait que M. King était le propriétaire du chien et que Mlle King était en charge de Blizzard ce jour-là.

Le juge Simon Hirst a ajourné l’audience de plaidoyer et de préparation du procès jusqu’au 23 décembre.

« À tous égards, il s’agit d’une affaire désespérément triste », a déclaré le juge Hirst.

Le juge a accordé au couple une libération sous caution sans condition et leur a dit : “Je vais reporter cette affaire jusqu’au 23 décembre”.

La police du Lincolnshire avait précédemment déclaré que Blizzard avait été maintenu en isolement dans des chenils sécurisés depuis l’incident, et les agents vont maintenant demander un ordre pour l’euthanasier.

S’exprimant le mois dernier, l’agent-détective Craig Davey a déclaré: “Cette enquête a été profondément triste pour toutes les personnes impliquées dans la compréhension des circonstances entourant la mort du bébé Kyra.

“Nous avons gardé l’esprit ouvert tout au long de cette enquête, qui a été longue et approfondie et a impliqué des experts médico-légaux spécialisés et des agents de notre unité de protection des personnes vulnérables.

“Nous avons maintenant porté des accusations contre deux personnes et continuerons à travailler avec le CPS pendant que l’affaire progresse dans le système judiciaire.”