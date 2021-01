Les parents d’une écolière musulmane ont été menacés de poursuites judiciaires pour avoir refusé de l’envoyer à l’école en jupe courte parce que c’est «contre ses croyances religieuses».

Siham Hamud porte une jupe à la cheville à l’école depuis des années, mais a été choquée lorsque des enseignants auraient déclaré que la tenue vestimentaire n’était pas l’uniforme scolaire le mois dernier.

La fillette de 12 ans a déclaré qu’elle se sentait « intimidée » par l’école en raison de ses croyances religieuses.

Son père Idris Hamud, 55 ans, a déclaré que Siham avait été renvoyée de l’école pour se changer tous les jours en décembre, et qu’on lui avait dit de revenir avec le bon uniforme – mais elle a refusé.

Uxbridge High School dit que les filles devraient porter des pantalons noirs ou une jupe plissée noire des fournisseurs d’uniformes officiels – qui, selon la famille, tombe au-dessus du genou.

Mais Idris, père de huit enfants, affirme que les deux choix d’uniformes contreviennent aux croyances religieuses strictes de la famille, car la branche traditionnelle de l’islam qu’elle suit pense que les femmes ne devraient porter que des jupes longues.

L’école de Hillingdon, dans le Middlesex, a maintenant menacé de prendre des mesures pour traduire Idris et sa femme Salma Yusuf, 44 ans, en justice pour les absences non autorisées présumées de Siham.

Jupes plissées noires, pas de pantalons serrés et blazers avec l’écusson de l’école: les règles strictes de l’uniforme du lycée d’Uxbridge Uxbridge High School dit que tous les uniformes scolaires doivent être achetés auprès de leurs fournisseurs officiels. Le site Web de l’école indique que les filles doivent porter un pantalon noir ou une jupe plissée noire. Les pantalons doivent être noirs et amples, les leggings et les jeans interdits. Les étudiantes de 7e année doivent porter des jupes en tartan plissées, qui doivent être associées à un chemisier blanc et une «épingle de la maison». Les filles de la huitième à la dixième année de l’école qui souhaitent porter une jupe «doivent acheter la jupe plissée noire chez nos fournisseurs d’uniformes», déclare l’école. Les élèves doivent également porter un blazer noir et un pull avec un écusson scolaire pour compléter l’uniforme.

Siham, qui étudie actuellement à domicile en raison des restrictions de verrouillage de Covid, a déclaré: « Cela ressemble à de l’intimidation à cause de ce que je crois.

«Je pense qu’ils devraient simplement me laisser porter mon uniforme scolaire à l’école.

«J’aime l’école normalement, et l’anglais, l’art dramatique et l’ER sont mes cours préférés mais je n’ai pas pu y assister.

«Je trouve ça ennuyeux parce que j’ai raté un mois d’école, donc je dois beaucoup rattraper. J’aurais aimé pouvoir aller à l’école comme d’habitude.

« Cela me fait me sentir exclu, car je ne peux pas non plus voir mes amis. Ils ne m’acceptent pas pour ma religion et c’est faux.

«Je suis confus et ennuyé de ne pas pouvoir porter ce que je veux pour ma religion. J’espère qu’ils changeront leurs règles pour que les filles comme moi portent des jupes à l’école.

Idris, un entraîneur d’athlétisme, a ajouté: « Ma fille se voit refuser une éducation en raison de ses croyances religieuses.

« Tout ce que Siham veut faire, c’est porter une jupe de quelques centimètres de plus que ses camarades de classe – et je ne sais pas pourquoi l’école a un tel problème avec cela.

« Elle est renvoyée chez elle pour se changer en jupe plus courte, puis retourner à l’école plus tard dans la journée – mais elle ne changera pas ses croyances en une heure.

« L’école menace de poursuivre en justice contre moi, mais je ne la force pas à porter une jupe plus longue – c’est sa foi et sa décision à prendre.

« Elle aimait l’école, mais maintenant elle va à l’école en pleurant à cause de cela – c’est déchirant. »

La famille a déclaré avoir récemment découvert qu’une nouvelle règle sur l’uniforme scolaire concernant les jupes avait été introduite il y a deux ans, stipulant que des jupes plus courtes de la marque de l’école devaient être portées.

L’école a envoyé à ses parents une lettre les menaçant de poursuites judiciaires contre eux pour leurs filles présumées d’absences non autorisées le 9 décembre après qu’elle ait été renvoyée à plusieurs reprises chez elle pour avoir porté l’uniforme incorrect, affirment ses parents.

Mais la famille prétend ne pas savoir – et Siham a continué à porter sa jupe plus longue, ignorant qu’elle enfreignait les règles, jusqu’à ce qu’elle soit arrêtée le 1er décembre.

Elle a été renvoyée chez elle pour se changer – mais n’est pas retournée à l’école – et la même chose s’est produite chaque jour pendant les trois semaines du trimestre de décembre, a déclaré sa famille.

Cela vient malgré les sœurs aînées Sumayyah, 19 ans, et Ilham, 17 ans, qui ont toutes deux porté les jupes plus longues à l’école sans problème.

Papa Idris a déclaré qu’ils suivaient une branche traditionnelle de l’islam, ce qui signifie qu’ils «veulent croire en leur religion de manière pure».

Il dit que cela signifie que les femmes ne devraient porter que des jupes longues.

Il a déclaré: « L’absence de Siham est enregistrée comme non autorisée. Une absence non autorisée peut entraîner une amende ou des poursuites judiciaires contre les adultes qui ont la responsabilité parentale ou la garde quotidienne de votre enfant.

«L’action en justice peut prendre la forme d’un avis de sanction ou d’une convocation au tribunal d’instance.

« Je dois vous demander de soutenir l’école et votre fille en veillant à ce qu’elle aille à l’école en uniforme scolaire avec effet immédiat. »

Idris a ajouté: « Je ne sais pas pourquoi sa jupe est soudainement devenue un tel problème.

« Elle a toujours été une fille brillante, l’une des meilleures de sa classe, et elle adorait l’école – et maintenant ils continuent de la renvoyer chez elle.

« Siham prend ses propres décisions concernant sa religion, et je ne peux pas lui faire porter des vêtements qu’elle ne veut pas porter, donc l’école non plus.

«Elle se voit refuser une éducation en raison de ses croyances religieuses, et je ne sais pas comment quelqu’un peut s’en tirer.

Alors que Siham a appris de chez lui depuis le début du nouveau mandat, Idris s’attend à ce que le problème revienne une fois que l’enseignement en face à face reprendra.

Il a déclaré que la question devait être discutée dans un panel de plaintes avec les directeurs d’école plus tard ce mois-ci.

Le directeur de l’école, Nigel Clemens, a déclaré: « Cette question est actuellement soumise à un examen dans le cadre de la politique formelle de plaintes des écoles.

« Il ne serait donc pas approprié de commenter davantage pour le moment. »