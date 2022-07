Les parents d’une Israélo-Américaine assassinée cherchent à rencontrer Biden

JERUSALEM (AP) – La famille d’une fille israélo-américaine tuée dans un attentat-suicide palestinien en 2001 à Jérusalem cherche à rencontrer le président Joe Biden dans l’espoir de forcer la Jordanie à extrader une femme condamnée dans l’attentat meurtrier.

Les parents de Malki Roth se sont tournés vers Biden dimanche pour demander à rencontrer le président lors de sa venue à Jérusalem cette semaine. Ils veulent que le président fasse pression sur Jordan, un proche allié américain, pour qu’il envoie Ahlam Tamimi aux États-Unis pour y être jugé.

« Nous sommes des parents endeuillés comme vous, monsieur. Nous avons le sentiment brûlant que l’injustice à la suite du meurtre de notre enfant est en train de gagner », ont écrit Frimet et Arnold Roth dans leur lettre. “Nous vous demandons d’aborder cette question comme seul le chef des États-Unis le peut.”

Les Roth mènent une campagne pour l’extradition d’Ahlam Tamimi depuis qu’elle a été libérée par Israël lors d’un échange de prisonniers avec le groupe militant du Hamas en 2011. Dans le cadre de cet accord, Tamimi a été envoyée dans sa Jordanie natale, où elle vit librement et est un visage familier dans les médias. Les autorités jordaniennes ont repoussé les appels à son extradition.

Le 9 août 2001, un kamikaze palestinien est entré dans une pizzeria de Jérusalem et s’est fait exploser, tuant 15 personnes. Deux citoyens américains, dont Malki Roth, 15 ans, figuraient parmi les morts.

Tamimi, qui a choisi la cible et guidé le kamikaze là-bas, a été arrêté des semaines plus tard et condamné par Israël à 16 peines à perpétuité. Depuis sa libération, elle n’a exprimé aucun remords et s’est même vantée d’être satisfaite du nombre élevé de morts. Dans une interview accordée à l’Associated Press en 2017, elle a déclaré que les Palestiniens avaient le droit de résister à Israël par tous les moyens, y compris les attaques meurtrières.

Roth a appelé à plusieurs reprises les autorités américaines à faire pression sur la Jordanie, qui a reçu des milliards de dollars d’aide américaine, pour qu’elle livre Tamimi pour qu’elle soit jugée.

Les États-Unis ont accusé Tamimi de complot en vue d’utiliser une arme de destruction massive contre des ressortissants américains. L’accusation a été déposée sous scellés en 2013 et annoncée par le ministère de la Justice quatre ans plus tard. Son nom a été ajouté à la liste du FBI des terroristes les plus recherchés.

Les États-Unis et la Jordanie ont signé un traité d’extradition en 1995. Mais en 2017, la Haute Cour de Jordanie a bloqué son extradition, affirmant que le traité n’avait jamais été ratifié.

Il y a deux ans, l’administration Trump a déclaré qu’elle envisageait de suspendre l’aide à la Jordanie pour cette affaire, mais aucune mesure n’a finalement été prise.

La Jordanie est l’un des partenaires les plus proches des États-Unis dans le monde arabe, considérée comme une force de modération et de stabilité dans le Moyen-Orient instable. Les responsables américains semblent hésiter à déclencher une crise diplomatique avec un allié clé.

“Quelque chose ne va évidemment pas du tout dans la poursuite de la fugitive la plus recherchée d’Amérique”, ont écrit les Roth dans leur lettre, envoyée à Biden par l’ambassade des États-Unis.

“Nous voulons mieux vous expliquer cela lors d’une réunion en face à face”, ont-ils ajouté. “Nous voulons que vous nous regardiez dans les yeux, Monsieur le Président, et que vous nous disiez comment le roi de Jordanie peut être un allié louable.”

Biden devrait atterrir en Israël mercredi avant de se rendre vendredi à un sommet du Moyen-Orient en Arabie saoudite. Il n’a pas l’intention d’être en Jordanie, bien que des responsables jordaniens soient attendus au sommet.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la Maison Blanche ou de la Cour royale hachémite jordanienne.

La lettre de Roth a été envoyée quelques jours après que la famille d’une journaliste américano-palestinienne tuée alors qu’elle couvrait un raid militaire israélien en Cisjordanie occupée s’en est prise à Biden à propos de la réponse de son administration à sa mort.

Les proches de la journaliste d’Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, ont exprimé « leur chagrin, leur indignation et (un) sentiment de trahison » dans une lettre accusant les États-Unis d’essayer d’effacer la responsabilité israélienne dans sa mort.

Une enquête américaine a conclu qu’Abu Akleh avait probablement été tuée par des tirs israéliens, mais a également déclaré qu’il n’y avait “aucune raison de croire” qu’elle avait été délibérément prise pour cible. Israël affirme qu’Abou Akleh a été tué lors d’une fusillade avec des militants palestiniens, et on ne sait pas qui a tiré le coup mortel. Les Palestiniens disent qu’Israël l’a intentionnellement tuée.

La Maison Blanche a refusé de commenter la lettre ou la demande de la famille pour une réunion lors de sa visite.

Josef Federman, Associated Press