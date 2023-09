Les parents d’une fille noire qualifient les excuses de Gymnasics Ireland d’« inutiles »

« [The apology is] presque inutile », dit-elle à BBC. «Il n’y a eu aucune empathie manifestée, j’ai l’impression que ce n’est pas vrai. « Cela fait 18 mois et il semble qu’ils aient subi des pressions pour me présenter des excuses. « J’ai pleuré pendant si longtemps, puis des millions de personnes ont pleuré avec moi avant que je puisse obtenir ça. »

Sa mère a déclaré que regarder l’incident se dérouler était « incroyable ».

« Je ne croyais pas que cela puisse arriver aujourd’hui », a-t-elle déclaré. « Il est douloureux d’énoncer une évidence : ma fille était la seule enfant noire dans cette compétition, elle s’est bien démarquée, il n’y avait aucune excuse pour ce qui s’est passé. Elle était très bouleversée par ce qui s’était passé. « C’était presque comme s’ils lui reprochaient d’être noire. C’est quelque chose de très inconfortable à vivre pour un enfant de 10 ans.

La mère a également déclaré qu’elle avait envoyé un e-mail à Gymnastics Ireland le lendemain du camouflet, mais qu’elle n’avait reçu aucune réponse. Elle a également déclaré que les excuses écrites que la famille a reçues plus d’un an plus tard n’étaient même pas adressées à qui que ce soit personnellement, mais plutôt : « À qui de droit ».

« Tout ce que je voulais, c’était une réponse empathique de leur part », a-t-elle déclaré. «Je voulais une démonstration de soutien à [my daughter]. Et vraiment, ce que nous voulions, c’était une forme d’excuses à lui montrer. Dire cela vient d’eux, pour qu’elle se sente soutenue.

La BBC a rapporté qu’il a trouvé un e-mail du juge snob qui a été envoyé un mois après l’incident pour avoir bouleversé « vous et votre adorable enfant », mais la famille a déclaré que cet e-mail ne leur avait jamais été transmis et qu’elle ne l’avait vu que le mois dernier lors d’une séance de médiation à laquelle un représentant de Gymnastics Ireland était censé assister mais ne s’est pas présenté.

Ouais, cela donne définitivement de l’indifférence. Il semble que, que les « excuses » de l’organisation ou du juge soient parvenues à la famille en temps opportun ou non, ces personnes ont fait le strict minimum obligatoire pour arranger les choses. Ils en font juste assez pour saupoudrer un peu de sucre sur leur cauchemar de relations publiques tout en faisant le moins possible pour réellement résoudre le problème.– ce qui ressemble à du blanc.