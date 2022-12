Les parents d’une femme de 29 ans étranglée à mort par son mari tueur après avoir accouché se sont battus pour que sa peine soit augmentée

LES parents au cœur brisé d’une maman étranglée à mort par son mari se battent pour faire augmenter sa peine.

Matthew Fisher, 29 ans, a assassiné Abi Fisher, également âgée de 29 ans, six mois seulement après avoir donné naissance à leur fille.

Abi Fisher a été assassinée par son mari Crédit : Droits des animaux

Ses parents tentent maintenant d’obtenir une augmentation de sa peine Crédit : Ben Lack

Il a ensuite ourdi un complot horrible pour dissimuler son crime et a demandé de l’aide pour retrouver l’enseignante du primaire après avoir signalé sa disparition.

En réalité, Fisher avait jeté le corps de sa femme dans un sous-bois à 20 km de leur maison à Castleford, dans le West Yorkshire, où il avait l’habitude de jouer quand il était enfant.

Le monstre a été emprisonné à vie avec un minimum de 15 ans après avoir plaidé coupable de meurtre.

Cela signifie qu’il pourrait être de retour dans la rue à l’âge de 44 ans – et avant que sa fille n’atteigne son 16e anniversaire.

Sa peine va maintenant être réexaminée par le bureau du procureur général dans le cadre du régime des peines indûment indulgentes.

Les parents d’Abi ont évoqué la peine de prison initiale après avoir estimé qu’elle était “beaucoup trop basse”.

Maman Andrea et papa Michael ont déclaré à The Sun Online : “Nous pensons qu’il aurait dû en avoir plus.

“Nous avons fait appel parce que nous n’étions pas satisfaits de la peine. La police n’était pas non plus satisfaite de la peine.

“Il a écopé de 15 ans pour le meurtre de notre fille et pour ce qu’il a fait ensuite.

“Fisher nous a littéralement torturés. Il savait où se trouvait notre fille depuis le début et a joué la victime alors qu’il essayait d’empêcher la police de la retrouver.

“Cela n’a tout simplement pas de sens pour nous de penser qu’il pourrait être absent dans 15 ans pour ce qu’il a fait.

“La fille d’Abi doit avoir une enfance aussi normale que possible et être adulte avant de devoir faire face à sa libération.”

Une autopsie a déjà appris comment Abi, qui enseignait à la Featherstone All Saints CofE Academy, était décédée par strangulation.

Elle avait également reçu plusieurs coups à la tête et au visage.

Andrea a déclaré: “Il n’a jamais admis l’avoir étranglée ou battue,

“Je l’ai étranglée” n’est jamais sorti de sa bouche.

“Nous pensons que la seule raison pour laquelle il n’a pas été jugé était d’éviter que tout le monde sache exactement ce qu’il a fait.

“Il n’a jamais admis pleinement ce qu’il a fait à Abi.”

Fisher a appelé la police le 9 juillet pour signaler qu’il était “inquiet pour sa femme” après s’être réveillé pour découvrir qu’elle n’était pas là.

Il a été repéré sur CCTV quittant la région de Castleford à 4 heures du matin le 9 juillet conduisant le long de la M62 vers l’endroit où le corps d’Abi a été retrouvé.

Fisher a ensuite été vu revenir vers 9 h 30, où il a effectué des recherches effrayantes sur le Web pour la police du West Yorkshire, la police du South Yorkshire et BBC News.

La petite fille du couple avait été laissée seule pendant que Fisher se débarrassait du corps de sa femme.

James Lake, poursuivant, a déclaré qu’il s’agissait “de toute évidence d’efforts pour voir si elle [Abi’s] corps avait été découvert.”

Des agents analysant son téléphone ont été conduits dans la région de Brierley où ils ont découvert le corps partiellement couvert d’Abi près d’une aire de repos.

Les empreintes digitales de Fisher ont été retrouvées sur une bande près du corps de sa femme.

Andrea a déclaré: “Je ne peux pas être famille d’accueil pour le moment et mon mari ne peut pas encore retourner au travail.

“Nous ne pouvons pas dormir correctement, nous avons des crises de panique et le cauchemar coule d’un jour à l’autre. C’est juste sans fin, nous ne pouvons pas croire que nous ne reverrons jamais notre fille.

“C’était notre gendre. Il faisait partie de notre famille depuis très, très longtemps.

“Lui et Abi avaient acheté leur propre maison il y a sept ans, ils étaient mariés depuis cinq ans et il avait vécu avec nous pendant cinq ans auparavant.

“Ça a été dévastateur de savoir que nous l’avons laissé entrer dans notre famille et que nous lui avons fait confiance.

“Personne ne pensait qu’il était capable de quelque chose d’aussi horrible que ça.”

Abi a été vu pour la dernière fois quittant la maison familiale en juillet Crédit : Facebook

Elle avait récemment donné naissance à une fille par FIV Crédit : MEN Media