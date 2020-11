Les parents d’une femme de 28 ans vivant dans une maison de retraite atteinte d’une maladie dégénérative appellent à un dépistage rapide

Les parents d’une femme de 28 ans vivant dans une maison de retraite en raison d’une maladie dégénérative rare ont appelé Boris Johnson à déployer d’urgence des tests rapides, en disant: “ Notre temps avec elle est écoulé ”.

Marian et Tom Clancy, de Stanmore, au nord-ouest de Londres, ont été séparés de leur fille Charlotte pendant des mois en raison des deux verrouillages de Covid et ont vu son “ étincelle et sa spontanéité disparaître ” pendant leur séparation.

Charlotte a la maladie de Batten, une maladie génétique rare et incurable qui cause dementia et losseuse de la motricité et de la capacité de marcher, de parler et de communiquer, entre autres effets neurodégénératifs.

Auparavant, ils la voyaient au moins deux fois par semaine à Heather House à Tadley, un foyer pour jeunes handicapés, mais ne pouvaient pas la visiter pendant le confinement, alors qu’elle rentrait également à la maison chaque week-end.

Le gouvernement teste actuellement des tests rapides pour permettre aux familles de rendre visite à leurs proches vulnérables dans des maisons de retraite, et M. et Mme Clancy ont déclaré qu’il était vital que l’initiative soit déployée de toute urgence afin de pouvoir aider leur fille.

Les parents d’une femme de 28 ans atteinte d’une maladie dégénérative rare ont désespérément appelé à des tests rapides dans les maisons de retraite pour permettre à leurs proches de se retrouver (Marian, Tom et Charlotte Clancy, photographiée le jour de son 28e anniversaire en février 2019)

M. Clancy a déclaré aujourd’hui à You And Yours sur Radio 4: “ L’étincelle, la spontanéité de Charlotte avaient un peu disparu et cela devient de plus en plus difficile pour elle.

«Elle a besoin de beaucoup d’attention et d’un sens du toucher car sa vision a disparu.

Les ministres envisagent de proposer des tests sur écouvillon à deux personnes par résident pour essayer d’empêcher le virus de pénétrer dans les foyers de soins tout en permettant des visites sociales.

Au cours de la première vague de l’épidémie en Grande-Bretagne, lorsque les tests n’étaient pas largement disponibles, les maisons de soins ont été complètement fermées aux visites de la famille et des amis après qu’une vague d’infections ait provoqué un pic de décès.

À propos de la perspective de tests rapides, M. Clancy a déclaré: “ Nous avons besoin que les essais en cours dans le Devon, les Cornouailles et le Hampshire fonctionnent, car nous devons simplement mettre nos bras autour de nos proches et, eh bien, prétendre que tout ira bien.

“ Charlotte a été complètement stoïque tout au long du parcours, avec la maladie de Batten – cela commence lorsque votre vision commence à se détériorer, les capacités motrices se détériorent, le traitement, la mémoire. La mémoire de Charlotte est très pauvre pour le moment.

Le couple avait l’habitude de voir leur fille toutes les semaines avant la pandémie, mais les visites ont pris fin au début du premier verrouillage en mars.

En plus de rendre visite à Charlotte à Heather House, elle revenait également à la maison chaque week-end, ce qui rendait la séparation encore plus difficile et devait ensuite faire des tests plus approfondis.

“ Je veux parler au nom de Charlotte parce que les choses sont devenues difficiles et qu’elle a toujours supporté les choses au fil des ans et je veux que les gens sachent qu’elle est une cavalière et qu’elle a tout pris dans sa foulée. ”

Charlotte et Mme Clancy photographiées à Heather House

QU’EST-CE QUE LA MALADIE DE BATTEN? La maladie de Batten, également connue sous le nom de lipofuscinoses céroïdes neuronales, est une maladie génétique rare. Elle est causée par l’accumulation de déchets dans les cellules qui crée des effets neurodégénératifs, notamment: Cécité

Saisies

Changements de personnalité

Démence

Perte de la motricité et de la capacité de marcher, de parler et de communiquer Parce qu’il s’agit d’une maladie rare, elle est souvent difficile à diagnostiquer et à ne pas tester à la naissance. Il y a 14 000 enfants dans le monde qui reçoivent un diagnostic de ce trouble. Il n’existe actuellement aucun remède ou traitement connu pour la maladie de Batten.

Mme Clancy a déclaré qu’elle et son mari avaient essayé de parler à Charlotte sur Skype mais qu’elle avait du mal à comprendre ce qu’ils disaient.

«Les soignants ont été formidables», a-t-elle déclaré. «Ils nous ont aidés à nous remplacer, mais ce n’est pas la même chose», a-t-elle déclaré. «Nous devons y arriver.

La maladie de Batten est un trouble du système nerveux qui commence dans l’enfance.

Collectivement, la maladie de Batten frappe environ une personne sur 100 000 dans le monde – dont un ou deux enfants sur 50 000 aux États-Unis et jusqu’à six bébés nés au Royaume-Uni par an.

Les symptômes courants de la plupart des formes comprennent les convulsions, la perte éventuelle des compétences de base, la démence et les mouvements anormaux.

La maladie déchirante s’aggrave progressivement, perdant ses capacités intellectuelles et ses compétences linguistiques. Ils peuvent également être confus ou anxieux – tout comme les personnes âgées qui reçoivent un diagnostic de démence.

M. Clancy a déclaré: “ Charlotte a presque 29 ans et depuis 20 ans, nous vivons avec cette maladie.

“ Elle a eu du mal à voir le tableau noir à l’école et est rentrée à la maison et a dit à sa mère que nous sommes donc allés chez les opticiens locaux … Nous nous sommes ensuite retrouvés à Moorfields pour des tests, ils nous ont annoncé cette terrible nouvelle.

«Nous avons fait des tests d’électrodiagnostic et nous sommes revenus en février et la tension montait. Je n’ai pas obtenu la réponse que j’attendais et j’ai posé le téléphone, affligé. Nous sommes arrivés à l’hôpital et je viens de garer mon taxi …

«Nous étions en avance et nous sommes allés dans un café local pour essayer de nous calmer. C’est alors que nous avons appris le diagnostic de Charlotte.

Aucun traitement spécifique n’est connu pour inverser les symptômes de toute forme de maladie de Batten.

Les effets dévastateurs sur la santé mentale et physique des résidents causés par le manque de visites sont de plus en plus évidents.

Bien que la visite soit maintenant autorisée dans certaines circonstances, la plupart doivent avoir lieu à travers un écran ou une fenêtre.

Les responsables espèrent être en mesure d’assouplir encore plus les règles avec les tests bihebdomadaires qui donneront aux gens le plus de confiance possible qu’ils ne sont pas infectés et pourraient permettre des contacts physiques pendant les visites.

L’approche est déjà testée dans au moins 20 foyers de soins dans le Devon, les Cornouailles et le Hampshire, qui ont eu de faibles taux d’infection, mais pourraient être configurés pour passer à une orientation nationale.

Dans le cadre du nouveau système, les visiteurs nommés seront testés deux fois par semaine et des tests négatifs permettront aux gens de rendre visite à leurs proches et d’abandonner les exigences de distanciation sociale.

Les essais ont déjà commencé dans 20 maisons de retraite du sud de l’Angleterre avant un déploiement national prévu le mois prochain.

