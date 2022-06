Les parents d’un jeune activiste accusent Ezra Miller d’avoir préparé leur fille avec un comportement « sectaire », « violence »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’acteur de Flash Ezra Miller est accusé d’avoir « préparé » l’activiste Tokata Iron Eyes, âgée de 18 ans, depuis l’âge de 12 ans avec un « comportement de contrôle sectaire et psychologiquement manipulateur » dans des documents judiciaires déposés par ses parents dans le Standing Rock Sioux Tribal Cour dans le Dakota du Nord mardi.

L’avocat Chase Iron Eyes et sa femme pédiatre, Sara Jumping Eagle, ont demandé au tribunal d’émettre une ordonnance restrictive contre Miller, citant l’acteur transgenre non binaire de 29 ans comme étant « physiquement et émotionnellement » abusif envers leur fille.

Des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital ont répertorié Miller comme « manipulant psychologiquement, intimidant physiquement et mettant en danger la sécurité et le bien-être de Tokata Iron Eyes tout en perpétuant la violence entre partenaires intimes ».

Miller et Tokata, qui est également transgenre, se sont rencontrés à Standing Rock Reservation en 2016, où Ezra a pris un « goût immédiat et apparemment innocent » pour leur enfant.

Tokata aurait reçu de la drogue et de l’alcool, car Miller a montré un « modèle de corruption d’un mineur ». Miller a proposé de financer l’admission précoce de Tokata au Bard College de Simon’s Rock dans le Massachusetts lorsque Tokata avait 16 ans, une école dont Tokata a abandonné peu de temps après avoir eu 18 ans.

Chase Iron Eyes a vu Tokata, Ezra et d’autres consommer « des quantités massives de cannabis » lors d’un voyage du Nouvel An à Oakland, en Californie, fin 2021.

Il « a ensuite personnellement vu Ezra Miller exprimer des illusions selon lesquelles Ezra était une incarnation de Jésus-Christ, Tokata étant la mère d’Ezra dans une vie antérieure et Ezra brandissant l’une des armes à feu, transportée à travers plusieurs frontières d’État, dans un parc d’État en parlant de ces vies antérieures. . »

Une partie des documents décrivait Miller donnant à Tokata une « dose inconnue de LSD » en janvier 2022 et droguant Tokata dans un « état d’incapacité ».

« Tokata avait tellement crié après qu’Ezra lui ait donné du LSD qu’elle a perdu la voix », indiquent les documents.

Lorsque Chase et Sara sont allés rendre visite à Tokata chez Miller dans le Vermont, ils ont découvert que Tokata n’avait pas de carte bancaire, de clés ou de permis de conduire. Tokata a passé trois semaines à se « désintoxiquer » chez eux avant de s’enfuir à New York pour retrouver Miller, où ils se sont ensuite rendus à Hawaï. Miller a depuis été impliqué dans de multiples problèmes juridiques et a été arrêté deux fois cette année à Hilo, à Hawaï.

Le couple a affirmé dans des documents judiciaires que Miller « utilisait la violence, l’intimidation, la menace de violence, la peur, la paranoïa, les délires et la drogue pour dominer un jeune adolescent Tokata ».

Tokata a semblé répondre aux documents et allégations sur Instagram lundi après-midi avant leur sortie.

« Je voudrais faire une déclaration pour reconnaître la tragédie qui est le récit du grand public et les hypothèses faites en mon nom par ma famille et mes amis concernant ma stabilité et autrement. J’ai abandonné le barde il y a cinq mois, mon ami et le camarade William est décédé peu de temps après, mon esprit a été incroyablement touché et j’ai eu besoin d’espace et de temps pour gérer mon deuil.

« Mon camarade Ezra Miller pendant toute l’ère susmentionnée n’a fourni qu’un soutien affectueux et une protection inestimable tout au long de cette période de perte. »

Tokata a ajouté: « Mon père et ses allégations n’ont aucun poids et sont franchement transphobes et basés sur l’idée que je suis en quelque sorte incapable d’avoir une pensée cohérente ou des opinions opposées à celles de mes proches qui s’inquiètent pour mon bien-être. Je suis maintenant conscient de la gravité de la manipulation émotionnelle et psychologique que j’ai dû endurer chez mes parents. »

De plus, Tokata a écrit: « Cette crise de trahison et de toxicité flagrante avec laquelle mes parents et d’autres ont choisi de me frapper a été désespérément embarrassante et traumatisante. Les relations dans ma vie ont été gravement affectées, certaines de manière préjudiciable. Ce comportement est inacceptable. et doit être appelé. »

Tokata, qui est également une militante, a pris la parole lors d’événements tels que Supercharge: Women All In aux côtés de Gloria Steinem, la conférence MAKERS 2020 et l’événement All It Takes Lasting Legacy en 2018. Parmi leurs abonnés sur les réseaux sociaux, on compte le représentant américain du 14e Congrès de New York. district Alexandria Ocasio-Cortez et l’actrice Shailene Woodley, en plus d’une foule de comptes progressistes.

Des documents judiciaires signés le mardi 7 juin ont ordonné à l’accusé, Ezra Miller, « d’avoir aucun contact et de ne pas harceler Tokata Iran Eyes, Sara Jumping Eagle et Chase Iron Eyes ».

De plus, Miller « ne doit pas entrer d’approche à moins de 100 mètres de la résidence du demandeur ».

Le tribunal, qui « ne peut pas localiser ou signifier » l’ordonnance à Miller car son emplacement et celui de Tokata sont inconnus, entendra la requête le 12 juillet à 13 heures au palais de justice de Fort Yates, dans le Dakota du Nord.

Miller était arrêté le 28 mars et a été accusé de conduite désordonnée et de harcèlement résultant d’un incident survenu dans un bar de karaoké local, a confirmé le département de police d’Hawaï à Fox News Digital à l’époque.

Moins de trois semaines plus tard, Miller a été arrêté, soupçonné d’agression pour avoir lancé une chaise qui a ensuite frappé une femme au front. Près de 20 minutes après l’incident, Miller a été arrêté lors d’un contrôle routier puis relâché.

Miller devrait jouer dans le Bande dessinée DC film, « The Flash », une reprise de leur rôle dans « Justice League » qui a une date de sortie en 2023.