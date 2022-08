Les parents d’un garçon qui a tué sa sœur par balle sont accusés de négligence

MUNCIE, Ind. (AP) – La mère et le père d’un garçon de 6 ans de l’est de l’Indiana qui a tué par balle sa sœur de 5 ans dans leur maison ont chacun été inculpés mardi de quatre chefs de négligence, a déclaré un procureur.

S’ils sont reconnus coupables de l’accusation la plus grave – négligence criminelle de niveau 1 envers une personne à charge entraînant la mort – Jacob Grayson, 28 ans, et sa femme de 27 ans, Kimberly Grayson, pourraient chacun faire face à 20 à 40 ans de prison et à des amendes pouvant aller jusqu’à 10 000 $.

Les Graysons ont été officiellement inculpés devant la Cour de circuit du Delaware, a déclaré le procureur du comté du Delaware, Eric Hoffman, dans un communiqué. Les dossiers judiciaires en ligne ne répertorient pas les avocats qui pourraient commenter en leur nom.

Les premiers intervenants ont découvert la jeune fille avec une blessure par balle à la tête dans l’après-midi du 26 juillet au domicile de Muncie, à 100 kilomètres au nord-est d’Indianapolis. Elle a été emmenée à l’hôpital IU Health Ball Memorial, où elle a été déclarée morte.

Le garçon a déclaré qu’il était allé dans un coffre-fort dans la chambre de ses parents pendant que sa mère faisait la sieste, a tourné une clé pour déverrouiller le coffre-fort et a accidentellement tiré sur sa sœur alors qu’il jouait avec l’arme, a déclaré l’officier de police de Muncie Andrew Sell dans un affidavit.

Jacob Grayson a déclaré que son fils avait déjà accédé au coffre-fort et qu’il avait emmené le garçon dans un champ de tir et lui avait montré comment tirer avec une arme à feu, a écrit Sell.

« Les conditions de vie dans le foyer étaient déplorables. Il y avait de la nourriture, des ordures, des excréments d’animaux et des meubles éparpillés dans toute la maison. Les lits des enfants étaient des matelas posés au sol sans draps ni couvertures. Les deux matelas avaient diverses taches dessus. Les murs de la maison semblaient avoir des matières fécales enduites à plusieurs endroits », a déclaré Sell.

