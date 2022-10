Les parents d’un garçon de trois ans meurent dans un accident d’horreur après que la voiture a viré dans un arbre

DES HOMMAGES ont été rendus à un couple décédé après que leur voiture a heurté un arbre dans un accident d’horreur.

Ryan Quinn, 38 ans, et Jenyfer Quinn, 35 ans, qui avaient un fils de trois ans, voyageaient à Croydon, près de Royston, lorsque la tragédie s’est déroulée.

Ryan et Jenyfer Quinn sont morts dans un accident de voiture Crédit : BPM

Les équipes d’urgence se sont précipitées sur les lieux, mais malheureusement, le couple a été déclaré mort sur les lieux.

La police a confirmé qu’ils étaient les seuls occupants de la voiture et enquête actuellement sur les décès.

La famille de Ryan et Jenyfer a rendu hommage au couple suite à l’horreur.

Ils ont déclaré: “Ryan et Jenyfer, originaires de Manchester, vivent à Potton depuis quatre ans, où ils ont noué de grandes amitiés avec des voisins et la communauté au sens large.

“Leur décès tragique a choqué tout le monde, et nous sommes reconnaissants de l’élan de soutien que nous avons reçu de tous ceux dont ils ont touché la vie.

“Ils laissent dans le deuil leur enfant de trois ans, qui est soutenu par des amis et la famille, et nous apprécierions le respect et l’intimité pour nous permettre de faire face à cette terrible perte.”

La police lance un appel à tous les témoins pour qu’ils fournissent des informations.

Le sergent Simon Cooper, de l’unité de police des routes du Bedfordshire, du Cambridgeshire et du Hertfordshire, a déclaré: “Nos pensées vont à la famille de Ryan et Jenyfer en cette période difficile, et nous demandons aux gens de respecter leur vie privée.

“Nous continuons à demander au public des informations sur cet incident et exhortons tous ceux qui ne se sont pas manifestés à nous contacter.”