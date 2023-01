Les parents d’un garçon de 6 ans qui a tiré sur un enseignant disent que l’arme était «sécurisée» – alors que le jeune de 25 ans sort de l’hôpital | Nouvelles américaines

La famille d’un garçon de six ans qui a blessé par balle son professeur a déclaré qu’elle s’était toujours engagée à posséder une arme à feu de manière responsable et que l’arme qu’il avait utilisée avait été “sécurisée”.

Abigail Zwerner, qui se remet toujours de sa blessure par balle et a été décrite comme une héroïne par la police et les éducateurs, a été libérée plus tôt cette semaine du Riverside Regional Medical Center de Newport News, en Virginie.

L’enseignante de 25 ans a reçu une balle dans la poitrine par l’élève de l’école primaire de Richneck le 6 janvier, ses blessures craignant initialement de mettre sa vie en danger. Mais elle poursuit maintenant son rétablissement en ambulatoire avec le soutien de sa famille, de ses amis et des professionnels de la santé.

Entre-temps, la famille de l’enfant a publié vendredi un communiqué révélant qu’il souffre d’un “handicap aigu” et qu’il est généralement accompagné en classe par un parent.

“Notre famille s’est toujours engagée à posséder des armes à feu de manière responsable et à garder les armes à feu hors de portée des enfants”, indique le communiqué.

“L’arme à feu à laquelle notre fils a eu accès était sécurisée.”

La famille n’a pas donné plus de détails sur l’endroit où l’arme de poing de 9 mm était conservée ni sur ce qu’elle entendait par “sécurisé”.

Absence de “regret” de la famille

Le communiqué ajoute que le garçon “souffre d’un handicap aigu et faisait l’objet d’un plan de prise en charge à l’école qui prévoyait que sa mère ou son père fréquentait l’école avec lui et l’accompagnait en classe tous les jours”.

La semaine du tournage “était la première semaine où nous n’étions pas en classe avec lui”, a précisé la famille. “Nous regretterons notre absence en ce jour pour le reste de nos vies.”

Image:

Des parents marchent avec des enfants à l’extérieur de l’école Richneck où la fusillade a eu lieu



L’avocat basé à Newport News, James S Ellenson, a publié la déclaration de la famille, qui est la première communication publique de leur part depuis la fusillade il y a près de deux semaines.

Selon la police, la mère de l’enfant a acheté légalement l’arme, mais on ne sait pas comment il y a eu accès.

Une loi de Virginie interdit de laisser une arme chargée là où elle est accessible à un enfant de moins de 14 ans et est classée comme un délit, passible d’une peine maximale d’un an de prison et d’une amende de 2 500 $ (2 027 £).

“Incident sans précédent”

Le chef de la police de Newport News, Steve Drew, a déclaré qu’aucune accusation n’avait été portée contre la mère, mais l’enquête se poursuit.

Lorsqu’on lui a demandé si les parents du garçon seraient tenus responsables de l’incident, M. Drew a déclaré qu’il voulait s’assurer que les détectives pouvaient mener une enquête approfondie sans se précipiter, décrivant la fusillade comme “un incident sans précédent”.

À l’époque, les autorités ont déclaré qu’il n’y avait eu ni avertissement ni lutte avant la fusillade, qui a eu lieu alors que Mme Zwerner enseignait sa classe.

0:58

Robert Walters est allé à l’école de sa petite-fille dès qu’il a entendu parler de la fusillade



L’enseignant “a travaillé avec diligence” pour soutenir la famille

La déclaration de la famille du garçon a également précisé la relation de l’enfant avec Mme Zwerner, en disant: “Notre cœur va à l’enseignante de notre fils et nous prions pour sa guérison à la suite d’une tragédie aussi inimaginable alors qu’elle a servi de manière désintéressée notre fils et les enfants à l’école.

“Elle a travaillé avec diligence et compassion pour soutenir notre famille alors que nous recherchions le meilleur environnement d’éducation et d’apprentissage pour notre fils”, poursuit le communiqué.

“Nous la remercions pour son courage, sa grâce et son sacrifice. Nous pleurons aux côtés de tous les autres enseignants, familles et administrateurs pour la façon dont cet horrible incident les a touchés, notre communauté et la nation.”

Ils ont ajouté que l’enfant était hospitalisé depuis la fusillade et recevait “le traitement dont il a besoin”.

“Nous continuons de prier pour le rétablissement complet de son professeur et pour ses proches qui sont sans aucun doute bouleversés et inquiets”, indique le communiqué.

“En même temps, nous aimons notre fils et vous demandons de bien vouloir l’inclure, ainsi que notre famille, dans vos prières.”