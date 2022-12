Les parents d’un étudiant UVA tué demandent des lois plus strictes sur les armes à feu

CORAL GABLES, Floride (AP) – Les parents d’un joueur de football de l’Université de Virginie tué lors d’une fusillade le mois dernier ont appelé jeudi à des lois plus strictes sur les armes à feu et à davantage de soutien en matière de santé mentale pour prévenir de futurs décès par arme à feu.

“Mon fils était un jeune homme aimant et attentionné”, a déclaré Happy Perry, la mère de D’Sean Perry, aux journalistes lors d’une conférence de presse dans leur État d’origine, la Floride. “Il aimait sa famille. Il aimait ses coéquipiers. Et c’est déchirant en ce moment. Je voudrais plaider en son nom pour la santé mentale et nos lois sur la violence armée.

Elle a ajouté : “Je demande que le monde du football prenne position et se joigne à nous dans ce combat.”

Perry et ses coéquipiers Lavel Davis Jr. et Devin Chandler ont été tués le 13 novembre dans un bus nolisé qui ramenait des étudiants à Charlottesville après une sortie scolaire. Christopher Darnell Jones Jr., 23 ans, camarade de classe et ancien joueur de football, a ouvert le feu alors que le bus retournait sur le campus, a annoncé la police. Deux autres étudiants ont été blessés.

Jones a été arrêté le lendemain à la suite d’une chasse à l’homme et est en prison face à des accusations de meurtre au deuxième degré. Les autorités n’ont pas dévoilé de motif possible. Le père de Jones, Christopher Jones Sr., a déclaré aux médias que son fils semblait paranoïaque et parlait de gens qui s’en prenaient à lui.

Michael Haggard, un avocat civil et ami de la famille qui s’est entretenu avec les parents de Perry jeudi, a déclaré que Jones avait tenté à deux reprises d’acheter illégalement des armes à feu.

Marlon Dance, propriétaire de Dance’s Sporting Goods, a déclaré à l’Associated Press que Jones avait tenté d’acheter une arme de poing en 2018, mais avait été refusé parce qu’il avait moins de 21 ans.

Jones a de nouveau été refusé en 2021 parce qu’il a échoué à une vérification des antécédents, pour laquelle Dance n’a pas fourni plus de détails. Dance a déclaré que les deux tentatives d’achat avaient été transmises à la police de l’État de Virginie.

Plus tôt cette année, Dance a déclaré que Jones avait acheté un pistolet et un fusil dans le magasin, déclarant qu’il n’y avait “rien de remarquable à propos de ces achats”.

Haggard, l’avocat, a déclaré dans un communiqué après la conférence de presse que les tentatives de Jones d’acheter illégalement des armes à feu auraient dû susciter des inquiétudes.

“La loi devrait être qu’une fois qu’il y a deux drapeaux rouges (essayer deux fois d’acheter l’arme), il devrait y avoir une enquête plus approfondie sur l’achat”, a déclaré Haggard.

La mère de Perry a déclaré lors de la conférence de presse : « Les drapeaux rouges étaient là. Et ce jeune homme a quand même pu acheter une arme à feu. Et cela en soi est un drapeau rouge pour notre nation.

Une arme de poing a été retrouvée sur les lieux de la fusillade, tandis qu’un fusil et une arme de poing ont été récupérés dans la résidence de Jones à Charlottesville, a déclaré la police de l’État de Virginie dans un communiqué le mois dernier.

La déclaration n’a pas précisé d’où provenaient ces armes ni si elles avaient été obtenues légalement. Mais ils ont été remis comme preuves au Bureau américain de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs pour traitement, a indiqué la police d’État.

Haggard a également souligné lors de la conférence de presse que Jones avait attiré l’attention de l’équipe d’évaluation des menaces de l’université cet automne dans le contexte d’un “problème potentiel de bizutage”.

Au cours de cet examen, les responsables de l’université ont entendu d’un étudiant que Jones avait commenté qu’il avait une arme à feu, bien que cet étudiant n’ait pas signalé que Jones avait fait des menaces, a déclaré l’université dans un communiqué le mois dernier.

Les responsables de l’université ont enquêté et ont fini par découvrir que Jones avait déjà été jugé et reconnu coupable d’un délit de violation d’armes dissimulées en 2021, qu’il n’avait pas signalé, selon le communiqué.

La semaine dernière, deux avocats et un ancien avocat américain ont été choisis par le procureur général de Virginie pour mener un examen externe de la fusillade.

Pendant ce temps, le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a annoncé mercredi que l’État avait besoin d’un nouvel investissement majeur dans le financement des services de soins de santé comportementaux. Le gouverneur républicain a déclaré que la récente violence armée – y compris les tirs UVA – souligne l’urgence du problème.

Interrogé récemment sur sa volonté d’envisager des mesures de contrôle des armes à feu, Youngkin a déclaré qu’il voulait d’abord voir les résultats des enquêtes criminelles sur la fusillade UVA et une autre fusillade le mois dernier dans un Chesapeake Walmart.

Alors que les parents de Perry appelaient au changement, ils se sont également souvenus de leur fils, un jeune homme dont la vie a été prise trop tôt à l’âge de 22 ans et qui était aussi passionné de football que d’art.

“Si vous ne connaissiez pas D’Sean … vous ne sauriez même pas qu’il était joueur de football”, a déclaré son père Sean Perry. «Parce qu’une fois qu’il quitte (le terrain), ce n’est qu’un vieux garçon ordinaire. Il parlait de politique. Il parlait de religion. Il parlerait d’autre chose que de football. Nous sommes donc très, très fiers de qui il est devenu.

Perry était aussi un farceur, attendant dans le garage pendant une heure avec un masque d’Halloween pour faire une blague, a déclaré sa mère.

Il avait également un autre rôle dans la famille: il était le haut du sapin de Noël car il mesurait bien au-dessus de 6 pieds.

“Nous attendrions qu’il rentre à la maison, car il jouait au football, pour mettre la cime d’arbre”, a déclaré Happy Perry, repensant à son absence cette année. “C’était un moment pour moi. Parce que je ne pouvais pas saisir ça.

Rapport associé Sarah Rankin de Richmond, Virginie, a contribué à ce rapport. Finley a rapporté de Norfolk, en Virginie.

Ben Finley et Daniel Kozin, Associated Press