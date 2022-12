Les parents d’un enfant sourd et les défenseurs expriment leur inquiétude alors qu’un collège de la Colombie-Britannique interrompt uniquement le programme de langue des signes dans la province

Aurelia Braun dit qu’elle espère devenir DJ ou musicienne un jour, et en tant qu’enfant sourde de quatrième génération, elle sait que réaliser son rêve n’est pas impossible – mais elle aura besoin d’un interprète ASL.

“Je veux devenir musicien… et je veux vraiment avoir un interprète avec moi tout le long du chemin”, a signé l’enfant de huit ans de Surrey, en Colombie-Britannique, à CBC. “Tu sais, je veux être capable de comprendre les mots.”

Cependant, son père, Dan, dit qu’il en a remarqué moins au fil des ans.

Maintenant, le Douglas College, la seule école de Colombie-Britannique avec un programme d’interprétation en langue des signes, dit qu’il suspendra le programme l’année prochaine car il n’y a pas assez d’étudiants pour garder l’admission d’automne 2023 ouverte.

Cela pourrait laisser derrière eux de nombreux membres de la communauté des sourds, y compris sa fille, explique Dan Braun.

Dan Braun explique à CBC, par l’intermédiaire d’un interprète ASL, qu’il craint que les étudiants sourds ne soient laissés pour compte lorsque le Douglas College suspendra son programme d’interprétation en langue des signes. (Maggie MacPherson / Nouvelles de CBC)

“Si vous êtes sur Zoom et que tout le monde est en sourdine, cela devient:” Hé, vous êtes en sourdine, vous êtes en sourdine, je ne vous entends pas “”, a signé Dan par l’intermédiaire d’un interprète.

“C’est l’accès de ma fille au monde qui l’entoure en ce moment.”

Selon la Western Association of Visual Language Interpreters, il y a un peu plus de 250 interprètes dans la province pour des milliers de personnes sourdes et malentendantes.

Aurelia Braun est photographiée lors d’un rassemblement en septembre 2018. Aurelia espère devenir DJ ou musicienne un jour. (Soumis par Brianne Braun)

Nicki Horton, directrice du Family Network for Deaf Children, affirme que l’accessibilité pour les personnes sourdes est une chose pour laquelle son groupe se bat et que la bataille est sans fin.

“L’accessibilité permet aux enfants sourds d’avoir la même éducation que celle à laquelle leurs homologues entendants auraient accès. C’est un droit humain”, a déclaré Horton.

Les interprètes sont pour tout le monde : parent

Au cours de l’interview, Dan Braun a continué à signer mais a cessé d’utiliser l’interprète.

Pendant quelques instants, ce fut silencieux.

“Ce que je disais pendant que je signais, c’est que vous ne pouviez pas comprendre ce que je disais”, a expliqué plus tard Braun, une fois de plus par l’intermédiaire de l’interprète.

“L’interprète est pour nous deux aujourd’hui.”

Jessica Siegers, à gauche, interprète en langue des signes enregistrée, est photographiée à côté de Nicki Horton, directrice du Family Network for Deaf Children. Horton dit que l’accessibilité pour les personnes sourdes est une bataille sans fin. (Maggie MacPherson/CBC News)

Dans une déclaration à CBC, le Douglas College a déclaré qu’il avait l’intention de reprendre le programme en 2024, bien qu’il n’ait pas précisé si l’inscription des étudiants serait alors envisagée.

Mais Horton dit qu’une pause est inacceptable.

“Qu’arrive-t-il aux étudiants qui veulent réellement postuler maintenant ? Vont-ils mettre la vie en attente pendant un an ?” dit-elle.

Horton et les Braun disent avoir tendu la main à la province.

Brianne Braun, sur la photo de droite, signe avec ses enfants, Argyle, 11 ans (à gauche) et Aurelia. Brianne et Argyle entendent, tandis qu’Aurelia et son père, Dan, sont sourds. (Maggie MacPherson / Nouvelles de CBC)

“Ma fille est maintenant une personne sourde de quatrième génération dans notre famille et nous menons ce combat depuis ces quatre générations”, a déclaré Braun.

Dans un communiqué, le ministère de l’Éducation postsecondaire et des Compétences futures indique qu’il est en pourparlers avec le Collège Douglas sur les moyens de soutenir le programme.

Pendant ce temps, Aurelia dit qu’elle a un message pour l’école.

“Ce n’est pas juste”, a-t-elle signé.

“Je veux qu’il y ait plus d’interprètes, pas moins d’interprètes … s’il vous plaît, ne suspendez pas l’admission.”