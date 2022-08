Les parents d’un enfant mort du fentanyl accusés de meurtre

SANTA ROSA, Californie (AP) – Les procureurs du nord de la Californie ont déposé des accusations de meurtre contre les parents d’un enfant de 15 mois décédé en mai après avoir ingéré du fentanyl. Les autorités pensent que sa mère en avait consommé.

Jeudi, les procureurs ont également accusé Evan Frostick, 26 ans, et Madison Bernard, 23 ans, de cruauté envers les enfants et ont ajouté une accusation de renforcement de la peine alléguant que leurs actions avaient délibérément causé la souffrance d’un enfant, a rapporté le Press Democrat.

Le couple, que la police a décrit comme petit ami et petite amie, a été brièvement arrêté pour suspicion de cruauté envers les enfants le 9 mai, le jour de la mort de leur fille, mais ils ont été libérés deux jours plus tard dans l’attente d’une enquête plus approfondie pour déterminer si le fentanyl avait joué un rôle dans la mort de l’enfant. décès.

Frostick est représenté par le bureau du défenseur public du comté de Sonoma. Ils n’ont pas immédiatement renvoyé un message demandant un commentaire vendredi. On ne savait pas immédiatement si Bernard avait un avocat qui pouvait parler en son nom.

Le bureau du coroner du comté de Sonoma a déterminé le mois dernier qu’une “intoxication aiguë au fentanyl” avait causé la mort de Charlotte Frostick, âgée de 15 mois.

Selon le rapport du coroner, Bernard a consommé du fentanyl et s’est endormi alors que de la drogue et des accessoires se trouvaient sur le lit qu’elle partageait avec Charlotte dans leur appartement de Sonoma Avenue.

Les enquêteurs pensent que Charlotte a ingéré le fentanyl en le touchant puis en mettant éventuellement ses mains dans sa bouche ou ses yeux, a rapporté le journal.

Charlotte Frostick est décédée près de trois ans après la mort liée aux opioïdes d’un autre bambin de Santa Rosa.

En septembre 2019, le fentanyl a été accusé de la mort de Patrick O’Neill, 29 ans, et de son fils de 13 mois, Liam, qui ont été découverts dans leur maison de Santa Rosa.

Trois accusés ont été accusés d’avoir fourni à O’Neill les opioïdes. Ils ont été condamnés par un tribunal fédéral pour des accusations moins graves de complot en vue de distribuer du fentanyl.

Dans la ville de Brentwood, une mère a été accusée de meurtre par la Cour supérieure du comté de Contra Costa après que son fils de 2 ans ait consommé du fentanyl en novembre 2020. En juillet 2021, elle n’a pas contesté un chef d’homicide volontaire et a ensuite été condamnée. à 11 ans de prison, selon les archives judiciaires.

