Les parents d’un bébé malade dénoncent la politique de l’hôpital de Windsor, en Ontario, limitant les visiteurs de l’USIN

Sheena Wallace-Wilson et Bruce Gagnon de Windsor, en Ontario, veulent que leur fille malade âgée d’un mois soit entourée d’êtres chers à son chevet.

Mais le couple et d’autres membres de la famille d’Olivia Gagnon disent que cela ne se produit pas à cause d’une politique – qui, selon eux, est trop restrictive – à l’hôpital de Windsor où elle est maintenant prise en charge après sa naissance à London, en Ontario.

La famille d’Olivia a déclaré que l’unité néonatale de soins intensifs (UNSI) de l’hôpital régional de Windsor, qui s’occupe des bébés prématurés et gravement malades, leur avait dit que seuls deux soignants essentiels pouvaient être avec le nouveau-né. L’hôpital affirme que la règle vise à protéger tous les bébés de l’unité des germes et des maladies extérieurs.

Olivia est née le 11 septembre au London Health Sciences Centre, où deux personnes ont pu rendre visite au nouveau-né, a déclaré la famille. C’est quelque chose dont ils étaient reconnaissants après avoir appris qu’Olivia avait la trisomie 18, également connue sous le nom de syndrome d’Edward, une maladie génétique grave.

Une copie supplémentaire du chromosome 18 est à l’origine de la maladie, qui peut entraîner de graves retards de développement, des malformations congénitales et des problèmes de santé pouvant impliquer presque tous les systèmes d’organes du corps, selon un article de Hôpital SickKids.

La plupart des bébés meurent avant ou peu de temps après leur naissance — environ 50 % des nouveau-nés vivent plus de six à neuf jours. Parmi ceux qui survivent aux 30 premiers jours, 36 % pourraient être en vie à un an.

La famille d’Olivia a déclaré que chaque jour est un inconnu.

“C’est une fille tellement incroyable de se battre aussi longtemps… la plupart des bébés n’arrivent pas aussi loin et elle fait un travail incroyable”, a déclaré Gagnon.

Il est difficile de savoir combien de temps Olivia vivra, mais elle n’est pas considérée comme palliative pour le moment.

Malgré cela, les membres de la famille disent qu’il n’est pas clair quand ils pourront la ramener à la maison. Avec autant d’inconnues, Wallace-Wilson et Gagnon souhaitent qu’Olivia soit entourée de sa famille autant qu’elle le peut et rencontre sa demi-sœur, ses arrière-grands-parents, ses tantes et ses oncles.

Malgré leurs supplications, a déclaré le couple, l’hôpital n’enfreindra pas les règles.

“C’est vraiment difficile”, a déclaré Shelly Wilson, la grand-mère d’Olivia du côté de sa mère.

“J’habite à quelques pâtés de maisons, mais je ne vois même pas ma petite-fille. Nous ne savons pas si elle s’endort, elle ne se réveillera pas, nous ne savons pas si elle sera là demain ou à une heure de maintenant – nous ne savons tout simplement pas. Cela semble tellement inhumain et cruel.

Les grands-parents d’Olivia du côté de son père, Debbie et Mike Chedore, ont déclaré que chaque jour où le nouveau-né est en vie est un “cadeau”.

“Je ne comprends tout simplement pas la différence entre ici et Londres”, a déclaré Mike.

“Les personnes qui prennent ces décisions, je veux dire qu’il est très facile de prendre une décision, de prendre la route la plus sûre, mais sans tenir compte des ramifications de toutes les autres personnes impliquées. Il y a des êtres humains impliqués ici. Nous ne parlons pas de voitures ; nous ‘ on parle d’êtres humains.”

La famille d’Olivia dit vouloir voir le bébé malgré les règles de l’hôpital régional de Windsor qui limitent le nombre de visiteurs à l’unité néonatale de soins intensifs. La famille comprend la grand-mère Debbie Chedore, le grand-père Mike Chedore, la grand-mère Shelly Wilson et le beau-grand-père Grant Passalacqua, de gauche à droite. (Jennifer La Grassa/CBC)

L’hôpital dit que la santé du bébé est la priorité absolue

L’hôpital régional de Windsor a déclaré à CBC News que sa police est censée protéger les bébés vulnérables à l’USIN et que ces règles ne diffèrent pas beaucoup de ce qu’elles étaient avant le COVID.

L’hôpital a déclaré que des exemptions à la politique des visiteurs peuvent être accordées, mais cela se produit généralement si le bébé est palliatif ou ne va pas aussi bien que prévu.

“Lorsque nous envisageons d’accorder des exemptions à la politique des visiteurs, nous devons examiner le risque associé pour ces patients”, a déclaré Karen Riddell, directrice des soins infirmiers de l’hôpital.

“Ainsi, à l’USIN, nous avons des bébés à très haut risque, s’ils sont exposés à des maladies infectieuses.”

Karen Riddell est la directrice générale des soins infirmiers de l’Hôpital régional de Windsor. Elle dit que les règles sont en place pour réduire le risque que les bébés de l’USIN contractent d’autres maladies. Les dérogations sont accordées au cas par cas. (Jennifer La Grassa/CBC)

Riddell a déclaré que c’était maintenant la saison de la grippe, ainsi que le virus respiratoire syncytial (VRS) et le COVID-19 circulant. Elle a dit que si des bébés les contractaient, cela pourrait être nocif.

En conséquence, a-t-elle déclaré, l’hôpital doit réduire le nombre de personnes entrant à l’USIN, d’autant plus que l’unité est ouverte, ce qui signifie que les bébés n’ont pas de chambre privée. À l’heure actuelle, a déclaré Riddell, ils autorisent 19 personnes à l’intérieur de l’unité.

Autoriser plus de visiteurs dépend de la situation du bébé, mais Riddell a déclaré que soutenir le bébé et ramener l’enfant à la maison est leur priorité absolue.

Même avec l’avocat des patients, la famille a dit “non”

Alors que Wallace-Wilson et Gagnon ont déclaré à CBC News qu’ils comprenaient les risques associés à l’entrée de patients à l’USIN, ils ont déclaré que le bébé ne devrait pas être sous assistance respiratoire pour que sa famille puisse la voir.

“Nous ne voulons pas que les gens montent là-haut et la voient sur son lit de mort”, a déclaré Gagnon.

“Nous ne voulons pas qu’elle meure d’envie que sa famille la voie, elle devrait pouvoir voir sa famille de son vivant”, a déclaré Wallace-Wilson.

Wallace-Wilson a ajouté que n’importe qui dans l’unité peut apporter une maladie et que l’hôpital ne les teste pas activement pour le COVID-19 avant qu’ils n’entrent à l’USIN.

Bruce Gagnon, à gauche, et Sheena Wallace-Wilson, à droite, disent avoir appris le diagnostic d’Olivia après sa naissance. Le couple dit qu’ils se sentiraient beaucoup mieux si leur famille restait avec Olivia s’ils avaient besoin de sortir et de faire une pause. (Soumis par Shelly Wilson)

La famille a également parlé avec un défenseur des patients par l’intermédiaire de l’Hôpital régional de Windsor, mais a déclaré que la réponse était toujours non.

“Non seulement pour Olivia mais pour tout bébé qui a une maladie en phase terminale, c’est ridicule. Il devrait y avoir quelque chose qui peut arriver, comme ils peuvent avoir une chambre ou quelque chose, ou le bébé peut être déplacé dans [a room] et puis les visiteurs peuvent venir la voir — je ne vois pas en quoi c’est si grave », a déclaré Gagnon.

Natalie Mehra, directrice exécutive de la Coalition ontarienne de la santé, qui cherche à améliorer le système de santé, a déclaré qu’elle était «déchirée» dans une situation comme celle-ci, compte tenu des contraintes auxquelles les hôpitaux sont confrontés.

Avec les épidémies de COVID-19 et le manque de personnel, a déclaré Mehra, il est raisonnable qu’un hôpital refuse d’accueillir plus de visiteurs, mais il doit également s’assurer qu’il n’est pas inutilement restrictif.

“La pire chose qui puisse arriver est que les hôpitaux utilisent des politiques de visite restrictives pour leur confort, car ils ne veulent pas être dérangés par les familles”, a déclaré Mehra.

“Les soins de santé consistent à fournir des soins aux patients … là où les politiques ont viré à être trop restrictives, à perdre de vue la compassion, nous devons reculer.”

Et c’est ce que la famille d’Olivia a dit qu’elle continuerait de faire, pour s’assurer que le nouveau-né sache qu’elle est aimée.

“Chaque seconde est si précieuse”, a déclaré grand-mère Wilson.

“Elle se bat, cette petite fille se bat si fort.”