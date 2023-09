Les parents d’un bébé décapité intentent une deuxième action en justice

Le mois dernier, nous avons signalé que deux jeunes futurs parents noirs, Jessica Ross et Treveon Isaiah Taylor Sr., a intenté une action en justice contre le Dr Tracey St. Julian et le Southern Regional Medical Center, alléguant que St. Julian avait appliqué une « force ridiculement excessive » sur la tête et le cou du bébé lors d’une tentative infructueuse d’accoucher de leur fils, Treveon Isaiah Taylor Jr., qui a entraîné la décapitation de l’enfant.

Le couple a maintenant intenté une deuxième action en justice contre un autre médecin qui a publié en ligne une autopsie de leur fils.– parce que, apparemment, Ross et Taylor Sr. ont du mal à trouver des médecins qui ont le moins de compassion et de bon sens.

Comme indiqué précédemment, le procès initial allègue que l’hôpital a tenté de dissimuler tout cela en omettant d’informer les parents de ce qui s’est passé, en mettant en scène le corps de l’enfant pour donner l’impression que sa tête était toujours attachée, en les encourageant à ne pas enquêter davantage et en les décourageant. les empêcher de subir une autopsie.

Ils ont donc fait procéder à une autopsie.

Mais d’après Renard 5 Atlantale Dr Jackson Gates, un pathologiste indépendant auquel le couple aurait payé 2 400 $ pour pratiquer l’autopsie, est accusé d’avoir publié sur son site des vidéos d’identification et des photos de l’autopsie. Compte Instagram.

«C’est diabolique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Après tous les abus subis par ce jeune couple, malheureusement, le Dr Gates a continué à perpétuer ces abus, en publiant des photos et des vidéos de leur enfant décapité sur les réseaux sociaux », a déclaré l’avocat de la famille, Rod Edmond, à FOX 5.

Pendant ce temps, Gates a laissé entendre qu’il avait publié la vidéo de l’autopsie uniquement à des fins éducatives et il semble nier avoir publié quoi que ce soit qui permettrait d’identifier le sujet de l’autopsie comme étant l’enfant du couple en deuil.

« Je veux que vous entendiez ceci clairement, je ne divulguerai jamais l’identité ni ne divulguerai l’identité de tout patient vivant ou décédé qui vient me soigner », a déclaré Gates dans une vidéo publiée sur IG.

L’avocat de la famille, Cory Lynch, ressent le contraire.

« Dr. Gates a consciemment renoncé à ses devoirs envers ce jeune couple », a déclaré Lynch. « Il a échangé son devoir envers eux en échange de likes et de followers sur Instagram. »

Ce serait une honte et une honte insondable s’il s’avérait que la vidéo de Gates de cet événement tragique et horriblement traumatisant se révélait afin de se lancer dans l’une des chasses à l’influence les plus méprisables et les plus insensibles qu’Internet ait jamais vues.

Quoi qu’il en soit, il semble que Gates ait publié en ligne l’autopsie de Treveon Jr. sans le consentement de ses parents. Il n’y a vraiment aucune excuse pour cela.