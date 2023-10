Les parents du tireur d’une école du Michigan autorisés à être jugés pour homicide involontaire

DETROIT — La Cour suprême du Michigan a rejeté mardi un appel qui a permis aux parents d’un adolescent qui a tué par balle quatre élèves du lycée d’Oxford d’être jugés pour homicide involontaire.

James et Jennifer Crumbley sont accusés d’avoir rendu une arme à feu accessible à Ethan Crumbley et d’avoir ignoré ses besoins en matière de santé mentale. La cour d’appel de l’État a déclaré en mars que le couple pourrait être jugé, et la Cour suprême a maintenu cette décision en une seule peine.

Les procureurs de la banlieue de Détroit devaient seulement démontrer qu’il existait des raisons probables de poursuivre les parents en justice, un seuil peu élevé à ce stade. La cour d’appel a noté qu’un jury du comté d’Oakland entendrait une affaire plus vaste de toutes les parties.

Le tireur a tué Madisyn Baldwin, Tate Myre, Hana St. Juliana et Justin Shilling à Oxford High, à environ 60 kilomètres au nord de Détroit, en novembre 2021. Six étudiants et un enseignant ont également été blessés.

Ethan Crumbley a plaidé coupable de terrorisme et de meurtre. Un juge a déclaré la semaine dernière qu’il était éligible à la prison à vie sans libération conditionnelle.

Les avocats des parents insistent sur le fait que la fusillade dans l’école n’était pas prévisible. Ils reconnaissent que de mauvaises décisions ont été prises, mais qu’elles ne devraient pas aboutir à un homicide involontaire, passible d’une peine de prison maximale de 15 ans.

L’adolescent et ses parents ont rencontré le personnel de l’école le jour de la fusillade après qu’un enseignant ait remarqué des dessins violents, mais personne n’a vérifié la présence d’une arme dans son sac à dos. Il a été autorisé à rester.

Le jeune homme de 17 ans, qui en avait 15 au moment de la fusillade, sera condamné le 8 décembre. Le juge aura la possibilité de lui infliger une peine de prison qui le rendrait éligible à une libération conditionnelle dans les décennies à venir.

Les parents de Crumbley sont en détention depuis peu de temps après la fusillade, incapables de payer une caution de 500 000 $. Leur fils est dans la même prison, mais ils n’ont aucun contact avec lui.

Les avocats de la défense ont refusé de commenter l’ordonnance de la Cour suprême, citant un ordre de silence.

Colin King, un psychologue qui a rencontré l’adolescent, l’a décrit comme un « enfant sauvage » négligé par ses parents. Le juge Kwamé Rowe a déclaré que sa vie familiale n’était « pas idéale », avec ses parents buvant souvent de l’alcool et se disputant, mais « pas terrible ».

L’adolescent « semblait avoir une famille aimante et solidaire », a déclaré Rowe vendredi. « Il partait en vacances en famille, possédait plusieurs animaux de compagnie et recevait des visites de sa famille. … Selon les propres mots de l’accusé, son enfance a été « bonne ».

