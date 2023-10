OXFORD, Michigan (FOX 2) – Comme les parents du Lycée d’Oxford Si le tireur attend son procès en janvier, l’accusation s’apprête à faire valoir que James et Jennifer Crumbley avaient de multiples chances d’empêcher l’événement meurtrier.

Chaque parent est accusé de quatre chefs d’homicide involontaire après que leur fils ait assassiné quatre de ses camarades de classe lors de la fusillade du 30 novembre 2021 et blessé sept autres personnes. Les procureurs ont depuis affirmé que James et Jennifer avaient fait preuve d’une grave négligence.

Leurs représentants légaux déposent maintenant des requêtes pour assigner à comparaître l’orthodontiste et les médecins de leur fils comme témoins, ainsi que pour demander des documents supplémentaires tels que les visites chez l’optométriste pour démontrer qu’ils ont pris soin des besoins médicaux de leur fils.

Todd Perkins et Lillian Diallo, deux avocats de la défense qui ne sont pas directement impliqués dans l’affaire, la suivent de près.

« Je vais juste être curieux de voir ce qu’une mauvaise dent ou une mauvaise vue aurait à voir avec une négligence émotionnelle », a déclaré Diallo. « L’optométriste, l’orthodontiste ? Où est le volet santé comportementale ? »

« Il y avait tellement d’opportunités de sauver des vies. Ces quatre enfants ne devraient pas être morts », a-t-elle déclaré.

Lorsque leur fils a plaidé coupable de toutes les accusations portées contre lui en 2022, il a confirmé qu’il a donné de l’argent à son père pour lui acheter l’arme . Après la fusillade, les Crumbley ont quitté Oxford « pour leur propre sécurité », selon leurs avocats. Ils ont ensuite été retrouvés à Détroit et placés en détention après avoir omis de se présenter à une mise en accusation prévue.

« Le procureur va utiliser les preuves de leur fuite », a déclaré Perkins. « Ils ont une conscience de culpabilité qu’ils fuient. Ils vont utiliser tout cela pour établir qu’ils en sont la cause et l’effet. »

Perkins souligne que le jury doit être présenté avec des dossiers et des témoins qui peuvent étayer l’affirmation d’une bonne parentalité – comme cuisiner pour l’adolescent, l’emmener à l’école, l’aider aux devoirs, et plus encore.

La défense devrait se concentrer sur des facteurs plus critiques, comme le fait que James achète l’arme pour son fils, que Jennifer l’emmène dans un stand de tir et le laisse à l’école au lieu de le ramener à la maison le jour de la fusillade, a déclaré Diallo.

« J’ai regardé des jours et des jours de témoignages au cours desquels il a demandé de l’aide et n’a rien obtenu – oui, il l’a reçu. Il a obtenu quelque chose – il a obtenu un pistolet SIG Sauer », a-t-elle ajouté.

La condamnation du tireur est prévue pour le 8 décembre, tandis que le procès de James et Jennifer Crumbley devrait avoir lieu le 23 janvier.