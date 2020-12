Les parents du soldat de Fort Bliss âgé de 21 ans disparu, Richard Halliday, révèlent que l’armée a mis 36 jours pour leur dire que leur fils avait disparu de la base.

Rob et Patricia Halliday se sont lancés dans leur recherche désespérée de leur fils qui a été vu pour la dernière fois à la base d’El Paso, au Texas, le 23 juillet.

Il a disparu après que sa famille eut déclaré qu’il était devenu mécontent des dirigeants de l’armée et qu’il avait l’intention de partir. Avant de disparaître, il avait eu des ennuis pour avoir enfreint les ordres.

Mais ses parents n’ont découvert qu’il avait disparu et était considéré comme un déserteur que le 28 août.

«Eh bien, c’était une journée horrible. Nous n’avions pas entendu parler de Richard … Il nous avait dit qu’il allait sur le terrain, alors nous avons pensé que nous lui laisserions un peu de temps », a déclaré la mère de Richard, Patricia, dans une interview à la radio sur Crime Stories avec Nancy Grace mercredi. .

« Mais finalement, j’y succombe, alors le 28 août, 36 jours après sa disparition, j’appelle l’officier de service du bataillon 143 ADA et ils me passent à sa batterie et le commandant de la batterie dit que votre fils est un déserteur, » dit son mari Rob.

«Ma bouche s’est ouverte. Je pense que le commandant était presque en larmes parce qu’ils avaient du mal à nous joindre, mais ils n’ont pas essayé très fort si vous me le demandez. Je suis un vétéran de 30 ans de l’armée américaine et en moins d’une minute, ils peuvent obtenir mon numéro de téléphone et où je vis », a ajouté Rob.

Rob a dit que lui et sa femme étaient choqués en apprenant la nouvelle. Ils avaient parlé pour la dernière fois à leur fils le 23 juillet.

«C’était absolument choquant. Ce qui m’a choqué, ce sont les 36 jours parce que notre fille part, maman monte dans la voiture, dépêche-toi d’aller à El Paso, récupère Richard. J’étais comme 36 jours. 36 jours, par où commencer? 36 jours », se souvient Patricia.

Le couple a déclaré avoir essayé d’obtenir plus d’informations de la base de l’armée, mais les responsables de la base ont déclaré qu’ils ne recherchaient pas des soldats AWOL ou des déserteurs.

La mère de Richard, APatricia Halliday, photographiée en train de prier alors qu’elle continue de sensibiliser le public à la disparition de son fils à l’extérieur de Fort Bliss le jeudi 8 octobre.

«Pendant les deux jours après Pvt. Halliday a fui ses escortes le 24 juillet, son unité a activement recherché sur la poste, a notifié tous les points d’accès à Fort Bliss, a contacté les urgences des hôpitaux locaux, a informé les forces de l’ordre sur place et communautaire et a appelé les numéros de téléphone enregistrés pour lui » Le lieutenant-colonel Allie Payne, porte-parole de la 1re division blindée et de Fort Bliss, a déclaré.

Des responsables ultérieurs ont déclaré qu’il aurait peut-être quitté la base dès le 23 juillet.

Le couple s’est rendu dans les médias et a ouvert une page Facebook Find Richard Halliday pour sensibiliser le public et ce n’est qu’après avoir suscité un certain buzz que l’armée est revenue pour les aider, disent-ils.

L’animatrice Nancy Grace a interviewé le couple dans un nouvel épisode de Crime Stories avec Nancy Grace partagé mercredi

« J’ai senti que c’était un échec dans la direction de l’armée américaine et cela a attiré l’attention de certaines personnes … Et c’est à ce moment-là que l’armée est revenue et nous a contactés pour nous dire que nous utilisions de mauvais mots … c’était pour nous intimider », a déclaré Patricia. .

Les quelques pistes qu’ils avaient dans l’enquête sont devenues froides.

« Nous avons des témoins qui disent qu’ils l’ont vu s’éloigner, eh bien, cela s’est avéré être un mensonge. Ils n’avaient personne pour le voir partir et ils ont également dit qu’ils savaient ce qu’il portait et que cela s’est également avéré être un mensonge », a-t-elle déclaré.

Cela fait maintenant près de cinq mois que Halliday a disparu.

Jusqu’à présent, la recherche a inclus 200 soldats qui ont parcouru plus de 200 miles de sentiers dans le parc national de Frankling Mountain.

Les 12 et 20 octobre, des unités canines de restes humains ont fouillé quatre miles de McKelligon Canyon et des recherches ont été effectuées dans des zones sans abri d’El Paso, selon le El Paso Times.

En octobre, la recherche d’Halliday s’est étendue à travers la frontière jusqu’à Juarez, au Mexique, où le rapport d’une personne disparue a été déposé auprès du bureau du procureur général local.

Halliday a été adopté de Pologne à l’âge de cinq ans et a connu un bon départ dans sa carrière militaire, terminant numéro un de la formation de base et remportant trois médailles de l’Armée en moins de 14 mois, selon son père.

Son père a dit que Richard prévoyait de quitter l’armée.

Il a commencé à avoir des problèmes en novembre après son retour du Qatar, a déclaré sa mère au journal Stars and Stripes.

« On nous a dit qu’il y a beaucoup de choses que nous ne savions pas sur Richard de janvier à aujourd’hui. Des choses qui lui sont arrivées. Nous savions que lorsqu’il était au Qatar, je lui parlais beaucoup, et il avait des inquiétudes à propos du leadership et il pensait vraiment à partir », a déclaré Rob.

La dernière observation réelle confirmée de Halliday était sur Fort Bliss. Halliday est un homme blanc, mesurant 5 pieds 9 pouces et pèse 162 livres

Après sa disparition, ses parents ont appris plus tard qu’il avait été sanctionné pour conduite en état d’ébriété. La police d’El Paso l’a arrêté le 25 janvier sur une accusation de DWI.

Le 28 mars, il a également été sanctionné pour avoir franchi involontairement la frontière mexicaine.

Le couple dit que bien qu’il y ait eu des observations de Richard, ils ont vu les conseils et ne les croient pas vrais.

Halliday est un homme blanc, mesurant 5 pieds 9 pouces et pèse 162 livres, selon le Commandement des enquêtes criminelles de l’armée américaine qui a aidé à rechercher Halliday. Il a les cheveux noirs et les yeux noisette.

Sa disparition fait suite au meurtre de haut niveau de la CPS. Vanessa Guillen à la base militaire de Fort Hood à Killeen au Texas en avril.

Fort Bliss, situé dans l’ouest du Texas, est la plus grande installation du Commandement des forces de l’armée des États-Unis et la deuxième en importance de l’ensemble de l’armée.

Il y a une récompense de 25 000 pour les informations sur ses allées et venues.

Toute personne disposant d’informations peut contacter le bureau du CID de Fort Bliss au 915-568-1700, la police militaire de Fort Bliss au 915-744-1237 ou contacter leur service de police local.