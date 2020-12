La chance vous emmène au bon endroit au bon moment. C’est donc par hasard qu’un enfant a gagné des milliers de dollars lors d’un concours quelques heures après sa naissance.

Les parents de Dominic Julian Lot ont remporté un concours en raison du nom de leur bébé et ont remporté le prix de 10080 AUD, a rapporté Courrier quotidien.

En monnaie indienne, le prix en argent est égal à 5,61 lakhs de Rs. L’histoire de la façon dont ils ont remporté le concours implique le nom Dominic, qui a la chaîne de pizzerias multinationale américaine au son similaire, Domino’s Pizza.

Clementine Oldfield et Anthony Lot attendaient leur premier enfant, mais la mère a dû subir un travail de 72 heures avant la naissance de l’enfant chanceux. Près de deux heures avant la naissance de Dominic Julian Lot le 9 décembre, Domino’s Pizza a annoncé une compétition intéressante. À l’occasion du 60e anniversaire de l’entreprise, Domino’s Pizza a annoncé que si le premier enfant d’une famille est né le 9 décembre 2020 et s’appelle Dominic ou Dominique, alors la famille gagnera en espèces l’équivalent de 60 ans de pizza. Un mois de pizza coûte 14 AUD, donc 60 ans de pizza gratuite coûtent 10 080 AUD.

Selon le rapport, les deux ont décidé de nommer leur enfant Dominic après que Clemetine l’ait suggéré et Anthonly l’aimait aussi. Fait intéressant, le nouveau-né Dominic a participé à ce concours à cause de son oncle, qui s’appelle Dominique. L’oncle a envoyé un message à propos de ce concours à la grand-mère de Dominic, qui a suggéré au couple de participer à ce concours. À ce stade, les deux étaient préoccupés par la livraison du bébé en toute sécurité, mais peu de temps après l’arrivée de Dominic, ils ont partagé son certificat de naissance avec Domino’s Pizza et ont remporté le concours.

Les nouveaux parents sont ravis de recevoir de l’argent à ce stade. Parlant de la même chose, Anthony a déclaré qu’il était attendu depuis longtemps après avoir passé plus d’une semaine à l’hôpital.

Il a dit que lui et les deux familles étaient fiers de Clémentine qui faisait un excellent travail et n’avait pas dormi pendant le travail.

Domino’s Pizza a été fondée il y a 60 ans aux États-Unis et a duré 37 ans en Australie. Nick Knight, PDG de Domino’s Australie et Nouvelle-Zélande, a déclaré que la société ne célébrerait pas cette étape importante sans le soutien de ses clients. Il a partagé que ce concours est une façon de partager la joie des Domino’s en offrant un cadeau d’anniversaire unique à la famille d’un nouveau-né.