Les parents du LB Lions Alex Anzalone en Israël parmi un groupe de plus de 50 personnes de l’église de Naples, en Floride

ALLEN PARK, Michigan : Les parents du secondeur des Detroit Lions, Alex Anzalone, font partie d’une cinquantaine de personnes affiliées à une église basée à Naples, en Floride, qui prient pour leur retour sain et sauf d’Israël cette semaine.

Israël a promis une offensive sans précédent contre le Hamas après que les combattants du groupe militant islamique ont franchi la barrière frontalière samedi et ont fait irruption dans le sud du pays. La guerre entre Israël et le Hamas a fait au moins 2 200 morts et fait rage depuis un cinquième jour.

Le pasteur de First Naples Communications, Andy Wells, a déclaré que l’église avait pris contact mercredi avec le pasteur Alan Brumback, qui est également en tournée à l’étranger.

« Il continue de communiquer que toute l’équipe se porte bien et est de bonne humeur », a déclaré Wells. « Pour l’instant, leur vol retour est prévu. Notre prière est qu’ils puissent reprendre leur vol régulier et nous revenir bientôt.

Anzalone a déclaré dimanche au Detroit News, après que Detroit ait battu les Panthers de la Caroline, qu’il ne pensait qu’à ses parents.

« C’est dur », a déclaré Anzalone au journal.

L’entraîneur des Lions, Dan Campbell, a déclaré qu’il avait appelé Anzalone au sujet de ses parents lorsqu’il avait été informé de leur sort dimanche soir.

« Je ne veux pas m’étendre sur quoi que ce soit, mais il pensait qu’ils étaient en sécurité », a déclaré Campbell mercredi. « Il s’agit simplement de trouver une issue.

«Je sais que ce n’est pas facile, et je sais que cela lui pèse lourd. C’est une affaire difficile là-bas.

Les parents d’Anzalone sont arrivés en Israël le 2 octobre et devraient repartir via Tel Aviv jeudi, selon le Detroit News.

« Nous nous débrouillons bien dans notre hôtel à Jérusalem », a posté Brumback sur la page Facebook de l’église. « Continuez à prier pour Israël et pour que cela soit résolu aussi pacifiquement et rapidement que possible. »

Anzalone a tagué dimanche le président Joe Biden sur le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter, appelant Biden à ramener ses parents à la maison. Mais il a depuis supprimé le tweet.

