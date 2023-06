Les parents donnent une cure de jouvence à l’école primaire de Crystal Lake – Shaw Local

Les élèves de l’école élémentaire Husmann à Crystal Lake entreront dans la nouvelle année scolaire cet automne pour trouver des couloirs remplis de couleurs.

L’organisation parents-enseignants de Husmann redécore le couloir principal et le hall de l’école avec des peintures murales peintes qui transforment la palette beige en un kaléidoscope de couleurs.

« Ces enfants méritent vraiment de s’amuser, de vivre, de belles choses et des espaces colorés. » — Parent Sara Jean Stephens

La présidente du PTO de Husmann, Amy Pascoe, avait un plan pour embellir l’intérieur du bâtiment lorsque la parente et artiste murale Sara Jean Stephens a approché l’organisation avec la proposition de peindre des peintures murales dans l’école.

Le plan a été décrit par Stephens comme « fortuit ».

L’école élémentaire Husmann, 131 W. Paddock St., a été construite en 1978. L’intérieur original de l’école « avait besoin d’un peu de couleur », a déclaré Stephens.

« Notre école est si vieille. Nous adorons ça, mais c’est tellement terne et ce sont de petits enfants qui ont besoin de luminosité », a déclaré Pascoe.

Le hall est maintenant rempli d’un motif abstrait qui ressemble à un vitrail. Le couloir aura une conception plus simple afin que les bulletins en constante évolution et l’art des élèves puissent se démarquer. Toutes les œuvres d’art plus anciennes seront déplacées dans un auditorium pour avoir une zone historique, a déclaré Pascoe.

Les couleurs de l’école de Husmann sont le jaune et le violet, ce que Stephens s’est inspiré et a construit à partir de cela en ajoutant des bleus, des roses et des verts.

Certains enseignants qui ont vu le hall ont dit « c’est tellement heureux », à Stephens, ce qui, selon elle, est exactement ce qu’elle recherche.

« Ces enfants méritent vraiment de s’amuser, de vivre, de belles choses et des espaces colorés », a déclaré Stephens.

Stephens crée des peintures murales intérieures depuis six ans et a lancé sa propre entreprise Moth and Moon Co. Elle décrit son travail comme coloré et « fantaisiste », avec des dessins de peintures murales abstraites sur des scènes vibrantes de plantes et de fleurs.

Stephens a déménagé à Crystal Lake il y a deux ans depuis Berwyn. Elle a un enfant qui fréquente Husmann et ses deux autres enfants fréquenteront à l’avenir.

JC Licht a fait don de la peinture utilisée pour le projet. Stephens a déclaré qu’elle avait ramassé environ 10 gallons de peinture au magasin du centre-ville de Crystal Lake quelques jours avant que l’incendie ne se déclare au centre-ville le 8 juin.

Stephens prévoit que tout soit terminé avant le premier jour d’école le 16 août.

L’objectif de Husmann PTO est de soutenir les étudiants et le personnel en créant une communauté. Il est entièrement géré par le bénévolat. Ils peuvent financer leurs projets et activités par le biais d’événements de collecte de fonds. Le marathon de lecture de cette année a rapporté environ 28 000 $.

« Il y a des gens qui ne peuvent rien donner, mais leurs enfants en profitent toujours parce que PTO est pour tout le monde », a déclaré Pascoe. « C’est pour chaque famille et chaque enfant de cette école. »

Pour les futurs projets de béatification, Pascoe et Stephens veulent remplir les murs vierges des cages d’escalier principales. L’un des objectifs de Stephen est de créer une murale à laquelle l’élève pourrait participer.

« C’est notre espoir, que la luminosité apportera de la joie et de meilleures attitudes », a déclaré Pascoe.