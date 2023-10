Les parents doivent supprimer les applications de réseaux sociaux pour empêcher leurs enfants de voir les atrocités du Hamas

Les parents américains et israéliens affirment avoir reçu des messages d’écoles, de temples, de synagogues et de leurs pairs suite à l’attaque terroriste du Hamas, les exhortant à supprimer les applications de réseaux sociaux des téléphones de leurs enfants.

L’avertissement est intervenu après que la branche militaire du Hamas a menacé de tuer un otage israélien alors que chaque Israélien « ciblait » des civils à Gaza, puis a diffusé les exécutions « en audio et en vidéo ».

« Nous avons remarqué que des vidéos profondément troublantes, notamment des images d’otages, pourraient être diffusées sur les réseaux sociaux dans un avenir proche », a déclaré cette semaine le directeur d’une école publique de New York dans un courrier électronique, citant un message. elle a dit qu’elle lui avait été transmise.

« Ces vidéos et images seront probablement partagées via Instagram, TikTok et d’autres médias sociaux », poursuit l’e-mail. « Nous vous encourageons fortement à envisager de demander à vos enfants de supprimer ces applications pour le moment, de mettre en place des contrôles parentaux supplémentaires et/ou de les aider à exercer une extrême discrétion sur les réseaux sociaux. »

Les messages ont été envoyés à des parents d’autres États américains qui abritent d’importantes populations juives, notamment le Maryland et le New Jersey. Il n’était pas clair dans l’immédiat si une organisation particulière encourageait les écoles à envoyer des avertissements ou si les écoles agissaient de manière indépendante.

David Lange, un résident d’Israël qui dirige le groupe de défense israélien Israellycool, a publié sur X ce qu’il dit être une capture d’écran d’un message des parents de l’école de sa fille. Le message, rédigé en hébreu et partagé via WhatsApp, avertissait que le Hamas pourrait bientôt diffuser des vidéos d’otages et exhortait les parents à supprimer TikTok des appareils de leurs enfants.

Les avertissements ne se limitent pas aux États-Unis et à Israël. JFS (également connue sous le nom de Jewish Free School), une école secondaire britannique de Londres, a envoyé cette semaine un e-mail informant les parents que les administrateurs avaient averti les élèves que le Hamas pourrait publier des images troublantes sur les réseaux sociaux, et suggéré aux élèves de supprimer TikTok et Instagram.

« Lors des assemblées sur la sécurité personnelle d’aujourd’hui, nous avons demandé aux étudiants de supprimer ces applications de leurs téléphones et c’est quelque chose que vous souhaiterez peut-être suivre à la maison », indique l’e-mail, qui a été examiné par NBC News. (JFS n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.)

Le nombre exact d’Israéliens enlevés par des hommes armés du Hamas restait incertain mercredi après-midi. Les militants du Hamas ont affirmé que plus de 100 personnes avaient été capturées, mais l’armée israélienne a déclaré mercredi que 60 personnes étaient détenues par le Hamas à Gaza.

NBC News n’a vérifié de manière indépendante aucune de ces affirmations.

Les messages des écoles et des institutions religieuses juives soulignent le sentiment de peur qui s’est enraciné dans le monde entier après l’assaut des terroristes du Hamas en Israël samedi, tuant des centaines de personnes. La contre-offensive israélienne a tué des centaines de personnes à Gaza et en Cisjordanie occupée par Israël.

Aux États-Unis et à l’étranger, la guerre entre Israël et le Hamas a plus généralement alimenté les inquiétudes concernant les flambées de violence dans les temples, les synagogues, les mosquées et autres institutions associées à la fois au judaïsme et à l’islam. Les services de police du pays renforcent la sécurité des cibles potentielles.

Facebook, X, TikTok et d’autres services de médias sociaux ont été remplis d’images graphiques provenant d’Israël et de Gaza depuis les violences du week-end, notamment des vidéos d’Israéliens kidnappés dans leurs kibboutzim et des photos de civils palestiniens tués chez eux à Gaza.

Dans un seul message sur TikTokune parent a déclaré avoir supprimé toutes les applications susceptibles de conduire ses enfants à des vidéos dérangeantes, notamment YouTube et le navigateur Safari d’Apple.

« J’ai également discuté avec les enfants de la raison pour laquelle nous faisions cela, du fait que des choses effrayantes pourraient leur arriver via les réseaux sociaux et YouTube », a-t-elle déclaré dans la vidéo. « S’ils voient quelque chose, ils n’ont pas de problèmes et ce n’est pas de leur faute, et ils doivent nous en parler. »

TikTok, qui a des directives communautaires interdisant les contenus violents, prévoit d’ajouter un autre niveau de protection à la plateforme au milieu du conflit, y compris des ressources de modération supplémentaires, le blocage des hashtags qui promeuvent la violence et une vérification proactive des faits autour des récits trompeurs, selon un porte-parole des Chinois. -service appartenant.

X et Meta, la société mère de Facebook, n’ont pas immédiatement répondu aux courriels sollicitant des commentaires mercredi.

Ces dernières années, les principales plateformes de médias sociaux telles que Facebook et Twitter ont fait l’objet d’une surveillance étroite en raison de l’hébergement de contenus vidéo, photo et audio susceptibles de nuire aux adolescents et aux enfants, notamment des images liées au terrorisme, à la violence armée, au suicide et à l’automutilation.

En réponse, certaines plateformes ont déployé des contrôles parentaux plus stricts, constitué des équipes de modération et investi dans des systèmes automatisés conçus pour détecter rapidement les contenus nuisibles. Mais les débats sur la modération du contenu ébranlent toujours l’industrie technologique, intensifiés en partie par une politisation croissante.