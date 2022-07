Les parents disent qu’ils ont du mal à faire jouer leurs enfants à l’extérieur parce qu’ils ne peuvent pas les retirer de leurs appareils

PLUS d’un tiers des parents ont du mal à faire sortir leurs enfants – parce qu’ils ne peuvent pas les retirer de leurs appareils.

Avec les vacances d’été à l’horizon, les parents ont hâte de faire entrer leurs enfants dans le jardin, mais la moitié a admis qu’ils ont du mal à les arracher à leurs écrans.

Une enquête a révélé que 53% des personnes interrogées ont affirmé que le manque de connexion Wi-Fi dans le jardin était une raison pour laquelle les enfants étaient coincés à l’intérieur Crédit : Getty – Contributeur

Et 53 % ont déclaré que le manque de connexion Wi-Fi dans le jardin est une autre raison pour laquelle les enfants restent coincés à l’intérieur, car ils veulent continuer à jouer à des jeux vidéo et à diffuser du contenu.

Mais le sondage auprès de 1 200 mamans et papas d’enfants d’âge scolaire a révélé que 48% hésitaient également à laisser leurs enfants s’aventurer dehors en raison de préoccupations concernant leur sécurité en jouant sans surveillance.

Par conséquent, près de la moitié (48 %) estiment qu’ils ne tirent pas le meilleur parti de leur espace extérieur.

La recherche a été commandée par le fournisseur de connectivité TalkTalk, qui s’est associé au futurologue Dr James Bellini pour prédire comment les familles utiliseront différemment leurs espaces extérieurs à l’avenir.

Le Dr James Bellini a déclaré : « Créer une autre pièce dans votre jardin est un excellent moyen de maximiser l’espace pour la famille.

“Avec le passage au travail flexible ces dernières années, il y a eu une augmentation du nombre de personnes créant des bureaux dans les jardins.

«Mais il y a tellement d’autres bâtiments comme des cabanes dans les arbres, des hangars et des maisons Wendy que les familles vont bientôt exploiter.

“De la création d’une salle de jeux technologiques à un cinéma en plein air, ces espaces bénéficieront d’un nouveau souffle, débloquant des espaces de divertissement et de jeu supplémentaires, sans les dépenses coûteuses d’un bâtiment construit à cet effet.”

L’étude a également révélé que 26 % des parents ont l’impression que leur maison est bondée lorsque les enfants ne sont pas à l’école, ce qui les laisse désespérés de les sortir dans le jardin.

Plus de sept sur 10 (72 %) pensent qu’avoir un Wi-Fi décent en plein air encouragerait les enfants à jouer à l’extérieur pendant les vacances d’été et rendrait leur maison moins surpeuplée.

LES PRÉDICTIONS DU DR JAMES BELLINI POUR LES JARDINS DU FUTUR 1. Maisons Wendy connectées, cabanes dans les arbres, abris de jardin – créant des mini hubs technologiques pour les jeux, le streaming, etc. 2. Des moniteurs pour bébé compatibles Wi-Fi qui permettent aux enfants de jouer en toute sécurité dans le jardin, pendant que les parents vont à leur travail. 3. Écrans de cinéma escamotables – pourquoi se presser sur le canapé quand on peut s’étendre sur la pelouse ? 4. Les baby-sitters virtuels pourront désormais prolonger le plaisir et les jeux dans le jardin. 5. Les possibilités infinies de jeux éducatifs pour enfants – par exemple, des sentiers naturels avec la possibilité de rechercher des insectes et des plantes à partir d’applications spéciales. 6. Des barbecues intelligents qui fournissent des conseils de cuisson et vous indiquent quand les aliments sont parfaitement cuits. 7. Des parterres de légumes qui vous avertiront lorsque les produits seront prêts à être cueillis. 8. Classes scolaires basées sur la réalité virtuelle, qui pourraient présenter des dinosaures et des volcans émergeant de votre jardin arrière. 9. Des parasols réactifs qui bougent avec le soleil. 10. Algorithmes qui jouent de la musique en fonction de la météo et de l’atmosphère.

Mais sept sur 10 ont un bâtiment extérieur comme une maison d’été, un cabanon ou une cabane dans les arbres, et 57 % affirment qu’ils l’utiliseraient davantage s’il disposait d’une connexion Wi-Fi abordable.

Et 53 % estiment qu’ils travailleraient plus souvent à l’extérieur s’ils avaient un signal extérieur plus fort.

Trois sur 10 des personnes interrogées, via OnePoll, aimeraient diffuser des films pour une projection en extérieur, et 25 % installeraient des caméras de sécurité Wi-Fi dans le jardin pour surveiller les jeunes si leur Internet était meilleur.