Les parents devraient demander à leur bébé le «consentement» avant de changer les couches, déclare une chaîne de garde d’enfants australienne

Donner naissance à un enfant et en prendre soin n’est pas comme une promenade dans le parc. En plus de la planification, la garde des enfants implique également un investissement émotionnel, mental et physique. Élever un enfant exige tout : votre temps, votre sang, votre sueur et vos larmes. Il existe de nombreux livres de règles et anecdotes à la disposition des parents, certains sont assez efficaces tandis que d’autres moins. Alors que les parents essaient de tracer leur chemin dans la jungle épaisse de l’éducation d’un enfant, certains conseils les prennent également au dépourvu. Un de ces conseils est venu d’une chaîne de garde d’enfants australienne qui a déclaré que le consentement d’un enfant est crucial pour changer les couches.

Le site Web Only About Children, a pris la garde d’enfants consciente un cran plus haut après avoir publié des changements de couches respectueux. Dans son article, le site Web exhorte les parents à s’assurer du consentement des enfants avant de changer les couches sales. Ils ont également poursuivi en disant que « Nos mains sont une introduction au monde d’un bébé ».

Le site Web a également partagé quelques moyens simples d’établir la confiance et d’obtenir le consentement d’un enfant. L’idée principale derrière cela est de créer un lien sain et ne signifie en aucun cas que les couches ne seront pas changées si l’enfant n’y consent pas. Beaucoup sur Internet sont restés abasourdis, tandis que d’autres ne pouvaient s’empêcher de faire des blagues sur le même sujet.

Vous devez plaisanter ! Je n’ai jamais entendu parler de quelque chose d’aussi ridicule — Narelle Stocker (@Relly66) 29 juin 2021

Only About Children a conseillé aux parents débutants de donner à leurs nourrissons toute l’attention, les soins et l’amour. Il a également été recommandé aux parents de décrire à leurs enfants ce qu’ils faisaient et de leur inculquer l’habitude d’employer leurs sens à l’action. De plus, les enfants n’aiment pas qu’ils soient interrompus pendant qu’ils jouent, alors attendez une pause dans leur temps de jeu avant de changer leur couche.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici