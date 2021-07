Les parents devraient aider leurs enfants à cultiver ces traits pour réussir

Les parents devraient aider leurs enfants à cultiver trois traits de caractère distincts pour réussir dans la vie, affirme un expert, qui dit qu’ils sont souvent négligés dans le système éducatif traditionnel.

S’exprimant lors d’un panel lors de la récente conférence CogX 2021, Nadeem Nathoo, co-fondateur du programme d’innovation pour adolescents The Knowledge Society, estime que pour réussir, les enfants doivent être curieux.

Ils ne devraient pas non plus être « paresseux », a déclaré Nathoo, bien qu’il ait précisé que cela ne signifie pas que les enfants doivent avoir une « éthique de travail très forte ».

Troisièmement, Nathoo a déclaré que les parents devraient se demander si leur enfant a un « penchant pour l’action » – « passent-ils beaucoup de temps à réfléchir ou font-ils réellement des choses et mettent-ils des choses dans le monde ?

« Je pense que si votre enfant fait ces trois choses du point de vue du caractère et que c’est quelque chose que vous pouvez identifier et aider à former, il est probablement sur la bonne voie dans la vie », a déclaré Nathoo lors de la conférence le mois dernier.

Recherche publiée dans le revue de recherche en pédiatrie à comité de lecture en 2018, qui a échantillonné des données sur 6 200 écoles maternelles américaines d’une autre étude, a révélé que les enfants de parents qui pensaient que leurs enfants étaient plus curieux avaient de meilleurs résultats en lecture et en mathématiques.

Pendant ce temps, la psychologue de Harvard Lisa Feldman Barrett a déclaré que les parents devraient applaudir leur enfant pour avoir pris le pouvoir, afin qu’il acquière des compétences par lui-même.

Nathoo a suggéré que les parents pourraient aider à développer de telles compétences en donnant à leurs enfants une exposition aux problèmes et aux outils nécessaires pour les résoudre.

Il a également exhorté les parents à s’assurer que leurs enfants sont conscients de la grande variété d’emplois qui s’offrent à eux. Par exemple, Nathoo a déclaré qu’il était « impossible de concevoir même être un technicien de nanofabrication si vous ne savez pas ce que c’est ».

Il croyait que les parents devraient être «intentionnels» en éveillant la curiosité de leurs enfants, en les encourageant à faire des recherches et à découvrir des choses par eux-mêmes.