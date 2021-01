Mais il n’a pas garanti que toutes les écoles, y compris les écoles secondaires, rouvriraient le 18 janvier comme prévu, soulignant que le gouvernement «continuerait à évaluer» l’impact des restrictions de niveau 4 et 3.

Les commentaires de M. Johnson sont intervenus après que le secrétaire à l’éducation Gavin Williamson a été contraint de faire demi-tour vendredi soir, ordonnant à toutes les écoles primaires de Londres et des régions du sud-est de ne pas reprendre l’enseignement en face à face lundi, dans un mouvement qu’il décrit comme un «dernier recours».

Dans le reste du pays, la grande majorité des écoles primaires rentreront demain tandis que les écoles secondaires rouvriront de manière échelonnée, les élèves de l’année d’examen revenant le 11 janvier et d’autres une semaine plus tard.

Pressé sur le Andrew Marr de la BBC programme si les parents doivent retourner leurs enfants dans les salles de classe lundi, M. Johnson a rejeté les appels des syndicats ce week-end et a répondu: « Oui, ils devraient absolument le faire dans les zones où les écoles sont ouvertes.

« Ce que nous faisons, clairement, c’est aux prises avec une nouvelle variante du coronavirus qui fait un bond en particulier à Londres et dans le sud-est. Et c’est pourquoi nous avons dû prendre des mesures exceptionnelles. »

Les scientifiques ont ajouté: «R serait plus faible avec les écoles fermées, avec la fermeture des écoles secondaires susceptible d’avoir un effet plus important que la fermeture des écoles primaires. Il reste difficile de distinguer où se produit la transmission entre enfants et il est important de prendre en compte les contacts pris en dehors des écoles. »