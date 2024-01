Les parents d’Ethan Crumbley pourraient rejeter la faute sur le jeu lors de doubles procès concernant l’accès aux armes de leur fils

Ethan Crumbley avait 15 ans lorsqu’il a ouvert le feu dans son lycée de la banlieue de Détroit en novembre 2021, armé d’une arme de poing semi-automatique que ses parents ont aidé à acheter comme cadeau de Noël anticipé.

Le déchaînement a fait quatre morts parmi les étudiants et plusieurs autres blessés, bouleversant la communauté très unie d’Oxford, dans le Michigan, et entraînant le mois dernier une peine d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle pour Crumbley, qui a été inculpé en tant qu’adulte et a plaidé coupable à deux douzaines de chefs d’accusation, dont pour meurtre et terrorisme.

Désormais, la surveillance incombe aux parents de l’adolescent.

Dans une rare tentative de tenir pénalement responsables les parents d’un tireur dans une école, James Crumbley, 47 ans, et sa femme, Jennifer, 45 ans, font chacun face à quatre chefs d’accusation d’homicide involontaire et seront jugés séparément, avec un procès qui devrait s’ouvrir avec jury. sélection dans le comté d’Oakland mardi.

Mais des détails clés restent flous, notamment si leurs procès séparés auront lieu simultanément ou l’un après l’autre, et dans le cas contraire, quel parent sera jugé en premier. Un administrateur du tribunal a déclaré que de telles décisions logistiques étaient en cours.

Les accusés demandant des procès séparés pour un crime connexe ne sont pas rares et peuvent faire partie d’une stratégie plus large, a déclaré Jeffrey Swartz, ancien juge de comté en Floride et professeur à la Cooley Law School du Michigan et de Floride.

“Les Crumbley ne contesteront pas la culpabilité de leur fils”, a déclaré Swartz. « Si je projette dans ce cas particulier, chaque parent va pointer du doigt l’autre. Lequel était au courant des problèmes d’Ethan, qui était chargé de cacher et de sécuriser l’arme ? »

La tenue de deux procès à des moments différents pourrait également profiter à celui qui passera en second, car cela donne à son avocat de la défense une chance de réévaluer ce qui s’est passé lors du premier procès et ce qui a pu ou non avoir joué pour le jury, a ajouté Swartz.

Une ordonnance de silence imposée par la juge Cheryl Matthews de la Cour de circuit du comté d’Oakland en 2022 interdit aux procureurs du comté et aux avocats distincts des Crumbley de s’exprimer publiquement.

L’accusation d’homicide involontaire dépend de la capacité de l’accusation à convaincre le jury que chaque parent a joué un rôle dans les décès et qu’ils étaient le résultat d’une négligence illégale, même si aucun des deux parents n’avait l’intention de faire mourir des personnes.

S’ils sont reconnus coupables, les Crumbley encourent chacun jusqu’à 15 ans de prison et une amende de 7 500 $ par accusation.

Il n’est pas rare qu’un parent soit tenu responsable des violences armées perpétrées par son enfant. En décembre, une mère de Virginie a été condamnée à deux ans de prison pour négligence envers un enfant après que son fils de 6 ans ait obtenu son arme à feu et tiré sur son professeur pendant les cours.

Mais tenir les parents pour responsables dans une fusillade de masse est inhabituel, ce qui donne une importance particulière à ce procès, disent les observateurs.

Panneaux de signalisation

Un jour après Thanksgiving 2021, James Crumbley a acheté à son fils un Sig Sauer de 9 mm, ont indiqué les procureurs. L’adolescente a posté sur Instagram : “Je viens de recevoir ma nouvelle beauté aujourd’hui”, y compris un emoji au visage souriant avec des yeux en cœur.

Trois jours plus tard, une enseignante du lycée d’Oxford a déclaré avoir vu Ethan Crumbley, un étudiant de deuxième année, chercher des munitions sur Internet, et les responsables de l’école ont appelé sa mère. Mais les procureurs ont déclaré qu’elle n’avait pas répondu et avait plutôt envoyé un texto à son fils : « Mdr. Je ne suis pas en colère contre vous. Il faut apprendre à ne pas se faire prendre. »

La même nuit, Ethan Crumbley a enregistré une vidéo sur la planification d’une attaque à l’école, ont indiqué les autorités.

Le lendemain, une enseignante a déclaré avoir trouvé une note sur son bureau avec le dessin d’une arme à feu et d’une personne qui a été abattue, ainsi que des messages comprenant : « Les pensées ne s’arrêteront pas. Aide-moi.” Ethan Crumbley a été envoyé pour rencontrer un conseiller scolaire, et il a expliqué que le dessin avait été réalisé dans le cadre de la conception d’un jeu vidéo, ont indiqué les responsables de l’école. Mais ses parents furent convoqués à une réunion le même jour ; les conseillers qui l’observaient diraient plus tard qu’ils ne croyaient pas qu’il allait se livrer à une quelconque violence en raison de son comportement.

Les responsables de l’école ont déclaré que les Crumbley avaient été informés lors de la réunion qu’ils devaient lui fournir des conseils dans les 48 heures, sinon l’école contacterait les services de protection de l’enfance. Les parents ont refusé la demande de ramener leur fils à la maison, ont indiqué les procureurs, et les autorités l’ont autorisé à rester à l’école.

Ethan Crumbley dira plus tard à un psychologue qu’il pensait que les responsables de l’école allaient ouvrir son sac à dos et trouver son arme, mais comme ils n’ont jamais effectué de fouille, il a poursuivi son projet ce jour-là de commettre une fusillade. Il tuerait ensuite les étudiants Madisyn Baldwin, 17 ans ; Tate Myre, 16 ans ; Hana St. Juliana, 14 ans ; et Justin Shilling, 17 ans.

James Crumbley a appelé le 911 lorsque la nouvelle de la fusillade a éclaté, affirmant qu’il pensait que le tireur pourrait être son fils. Les forces de l’ordre qui ont envahi l’école ont appréhendé Ethan Crumbley.

Lors d’une conférence de presse quelques jours plus tard, la procureure du comté d’Oakland, Karen McDonald, a suggéré que les Crumbley avaient pour devoir d’informer l’école de son arme lorsqu’ils avaient été informés de son dessin.

“L’idée qu’un parent puisse lire ces mots et savoir que son fils a accès à une arme mortelle qu’il lui a donnée est inadmissible”, a déclaré McDonald, “et je pense que c’est criminel.”

Une vie de famille tumultueuse

L’affaire a pris une tournure dramatique au moment où le US Marshals Service a publié des avis de recherche et a offert des récompenses allant jusqu’à 10 000 dollars pour toute information conduisant à l’arrestation de James et Jennifer Crumbley, qu’ils n’ont pas pu retrouver après l’annonce des accusations d’homicide involontaire. (Leurs avocats ont nié qu’ils aient fui et ont déclaré qu’ils n’avaient quitté leur domicile que parce qu’ils ne se sentaient pas en sécurité.)

Avant sa condamnation l’année dernière, la vie familiale d’Ethan Crumbley est devenue un point central des discussions judiciaires sur la question de savoir s’il souffrait ou non d’une maladie mentale et méritait la prison à vie, compte tenu de son jeune âge.

Un psychologue, Colin King, a témoigné que l’adolescent était comme un « enfant sauvage », grandissant dans un foyer où ses parents se disputaient, le négligeaient et ne le soutenaient pas.

Le procès contre les parents sera probablement centré sur les signes avant-coureurs et leurs décisions le jour de la fusillade, car les procureurs voudraient montrer que James et Jennifer Crumbley auraient pu faire davantage pour intervenir lorsqu’ils ont été appelés à l’école, tandis que la défense pourrait la faute incombe aux administrateurs de l’école, qui auraient pu vérifier le sac à dos ou le casier d’Ethan Crumbley, a déclaré Michael Kelly, un avocat du Michigan qui a représenté des étudiants dans des affaires disciplinaires scolaires.

“Je pense que les preuves vont se résumer au moment où les parents et les administrateurs de l’école sont dans la même pièce et qu’Ethan n’a pas encore agi”, a déclaré Kelly. « La grande question est de savoir à qui incombait le devoir et la tâche de faire quelque chose ?

Événements clés de la fusillade au lycée d’Oxford 30 novembre 2021 : Ethan Crumbley, 15 ans, étudiant en deuxième année, ouvre le feu, tuant quatre camarades de classe et en blessant sept autres.

1er décembre 2021 : Ethan Crumbley est inculpé en tant qu’adulte de quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré, d’un chef de terrorisme et d’autres chefs d’accusation.

3 décembre 2021 : Les procureurs annoncent des accusations d’homicide involontaire contre les parents James et Jennifer Crumbley.

4 décembre 2021 : Les parents plaident non coupables.

4 février 2022 : Un juge décide que les parents doivent subir leur procès.

24 octobre 2022 : Ethan Crumbley plaide coupable de la fusillade.

8 décembre 2023 : Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Swartz pense que les procureurs pourraient avoir une bataille difficile à mener lorsqu’il s’agira de faire valoir que les parents ont fait preuve de négligence en permettant à leur fils d’accéder à l’arme. Ethan Crumbley a déclaré à un juge l’année dernière que l’arme « n’était pas verrouillée », contredisant les affirmations de ses parents.

Mais à l’époque, l’État n’obligeait pas les ménages comptant des mineurs à stocker leurs armes à feu avec une serrure. Loi du Michigan uniquement est entré en vigueur cette année.

“Pour être coupable d’homicide involontaire, vous devez prouver qu’une obligation légale a été violée”, a déclaré Swartz. « Où était leur devoir légal ?

Un procès « chargé d’émotion »

L’une des facettes du procès sera de savoir qui fera partie du jury dans un État où le droit aux armes à feu et les projets de loi sur les armes à feu ont été âprement débattus par les législateurs ; La manière dont les jurés réagiront aux témoins attendus, y compris un enseignant qui a été abattu, et la vidéo de la fusillade seront également en jeu.

“Ce processus est tellement chargé d’émotion”, a déclaré Kelly.

Pendant ce temps, les Crumbley sont restés sous caution avant le procès.

Ils ont trouvé le soutien de leur propre fils, qui est incarcéré dans une prison d’État à seulement 27 kilomètres du lycée d’Oxford. On ne sait pas s’il sera témoin au procès, bien que les avocats des Crumbley aient déclaré lors d’une audience au tribunal en 2022 qu’ils prévoyaient de l’appeler et je lui demanderais sur « des questions superflues qui sont importantes dans l’affaire ».

Lors de sa condamnation le mois dernier, Ethan Crumbley, portant d’épaisses lunettes noires et enchaîné dans une combinaison orange, a écouté les déclarations des victimes dans lesquelles les survivants refusaient d’utiliser son nom. Quand ce fut son tour, il rejeta la faute sur ses parents.

“C’est moi qui ai expliqué pourquoi nous sommes ici aujourd’hui”, a-t-il déclaré. “Ils ne savaient pas et je ne leur ai pas dit ce que j’avais l’intention de faire, donc ils ne sont pas en faute.”